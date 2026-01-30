Banasik wypożyczony do Polonii Bytom

Wojciech Banasik został wypożyczony do Polonii Bytom - informuje sport.tvp.pl. Umowa obowiązuje do końca obecnego sezonu.

Banasik ma kontrakt z Legią ważny do 30 czerwca 2026, ale klub może skorzystać z opcji jednostronnego przedłużenia umowy.









Bramkarz przebywał z Legią na zgrupowaniu w Hiszpanii, ale ostatecznie zdecydowano się na jego wypożyczenie do pierwszoligowca. Golkiperem numer 1 w pierwszym zespole jest Kacper Tobiasz. O rolę drugiego bramkarza walczą Otto Hindrich i Gabriel Kobylak, który podczas obozu w Mijas doznał urazu i ma wrócić do gry za kilka tygodni. W rezerwie jest jeszcze bramkarz Legii II i CLJ U-19, Jan Bienduga.



