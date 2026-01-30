Banasik wypożyczony do Polonii Bytom

Wojciech Banasik - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
źródło: TVP Sport

Wojciech Banasik został wypożyczony do Polonii Bytom - informuje sport.tvp.pl. Umowa obowiązuje do końca obecnego sezonu. 

REKLAMA

Banasik ma kontrakt z Legią ważny do 30 czerwca 2026, ale klub może skorzystać z opcji jednostronnego przedłużenia umowy. 


 


Bramkarz przebywał z Legią na zgrupowaniu w Hiszpanii, ale ostatecznie zdecydowano się na jego wypożyczenie do pierwszoligowca. Golkiperem numer 1 w pierwszym zespole jest Kacper Tobiasz. O rolę drugiego bramkarza walczą Otto Hindrich i Gabriel Kobylak, który podczas obozu w Mijas doznał urazu i ma wrócić do gry za kilka tygodni. W rezerwie jest jeszcze bramkarz Legii II i CLJ U-19, Jan Bienduga. 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Mateusz z Gór - 23 minuty temu, *.orange.pl

Kurcze pióro, a miał grać w podstawie...
Zamiast niego będzie jednak Tobiasz, a to jest nieco niebezpieczne.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 55 minut temu, *.orange.pl

Najlepszy bramkarz idzie na wypożyczenie, a potem będzie płacz że nie ma kim grać. To jest niesamowite, że Tobiasz znów wygrywa rywalizację o miejsce w bramce Legii, kiedy 95% obserwatorów jest zdania, że on nie potrafi bronić. 🤨

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.