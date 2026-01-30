Transfer Adamskiego nie dojdzie do skutku?

Niedawno w mediach pojawiły się informacje, że nowym napastnikiem Legii Warszawa może zostać Rafał Adamski z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Legia rozpoczęła rozmowy w sprawie pozyskania zawodnika, ale jak informują meczyki.pl, na chwilę obecną transfer jest mało prawdopodobny.

Stołeczny klub nie doszedł do porozumienia z piłkarzem w sprawie warunków kontraktu i planu na jego rozwój i wszystko wskazuje na to, że zostanie on w Pogoni.









Po sezonie będzie mógł odejść za darmo, ponieważ kończy mu się kontrakt. 24-letni napastnik w rundzie jesiennej strzelił 11 goli w 19 meczach 1. ligi. Do tego dołożył 10 asyst. Oprócz Legii, zawodnikiem interesują się także inne kluby, nie tylko z Polski.



