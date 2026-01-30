Transfer Adamskiego nie dojdzie do skutku?

Transfery

Niedawno w mediach pojawiły się informacje, że nowym napastnikiem Legii Warszawa może zostać Rafał Adamski z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Legia rozpoczęła rozmowy w sprawie pozyskania zawodnika, ale jak informują meczyki.pl, na chwilę obecną transfer jest mało prawdopodobny. 

Stołeczny klub nie doszedł do porozumienia z piłkarzem w sprawie warunków kontraktu i planu na jego rozwój i wszystko wskazuje na to, że zostanie on w Pogoni.


 

Po sezonie będzie mógł odejść za darmo, ponieważ kończy mu się kontrakt. 24-letni napastnik w rundzie jesiennej strzelił 11 goli w 19 meczach 1. ligi. Do tego dołożył 10 asyst. Oprócz Legii, zawodnikiem interesują się także inne kluby, nie tylko z Polski.




Mateusz z Gór - 7 minut temu, *.orange.pl

No tak, nie można posadzić Drewnokadabry przecież. 😂🤣

Legia - 8 minut temu, *.31.17

Pewnie dużo kasy chce

Exodus - 14 minut temu, *.t-ipconnect.de

Klub mem. Legia aktualnie to dno.

Sadybafans - 17 minut temu, *.play.pl

Nieudacznicy...

Ja - 22 minuty temu, *.orange.pl

Jak fredek z Żewłakiem mówią że wkrótce sprowadzą napastnika to sprowadzą.


... i nie trzeba im o tym co pół roku przypominać

Hmm - 31 minut temu, *.t-mobile.pl

W sumie się mu nie dziwię bo jeżeli miałby przyjść na pozycję numer 3 to powiedziałbym „gońcie się „ ,tu ma wyrobioną pewną pozycję i tak niech zostanie.

