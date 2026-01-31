O co gra Legia w Ekstraklasie? Wyniki sondy

45 procent głosujących w naszej sondzie uważa, że Legia Warszawa pod wodzą Marka Papszuna wywalczy w tym sezonie grę w europejskich pucharach.
Ankietę rozpoczęliśmy w dniu zatrudnienia przez klub nowego szkoleniowca. Do tej pory oddaliście w niej ponad 17 tysięcy głosów.
5 procent głosujących wygrało opcję "spadnie z ligi".
15 procent uważa, że Legia zdobędzie mistrzostwo.
START: 19.12.2025 / KONIEC: 30.01.2026
Jak szanse Legii widzą bukmacherzy?
Trener i piłkarze stołecznego klubu podkreślają, że bardzo istotny będzie początek rundy. Legioniści rozpoczynają od domowego meczu z Koroną Kielce, następnie czekają ich dwa wyjazdy - do Gdyni i do Katowic.
Faworytem niedzielnego spotkania są warszawiacy. W Fortunie kurs na wygraną Legii wynosi 1,83, a na zwycięstwo kielczan 4,20.
W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.