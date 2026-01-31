O co gra Legia w Ekstraklasie? Wyniki sondy

45 procent głosujących w naszej sondzie uważa, że Legia Warszawa pod wodzą Marka Papszuna wywalczy w tym sezonie grę w europejskich pucharach.

Ankietę rozpoczęliśmy w dniu zatrudnienia przez klub nowego szkoleniowca. Do tej pory oddaliście w niej ponad 17 tysięcy głosów.





‌‌ 5 procent głosujących wygrało opcję "spadnie z ligi".

‌‌ 15 procent uważa, że Legia zdobędzie mistrzostwo.





WYNIKI SONDY Pod wodzą Marka Papszuna Legia w tym sezonie: wywalczy grę w europejskich pucharach

45% (7920) zajmie bezpieczne miejsce w środku tabeli

27% (4676) zdobędzie mistrzostwo Polski

15% (2550) do końca będzie broniła się przed spadkiem

8% (1404) spadnie z ligi

5% (875) SUMA GŁOSÓW: 17427

START: 19.12.2025 / KONIEC: 30.01.2026 Wyniki z okresu: Cały 1D 3D 5D 7D 14D 1M





Jak szanse Legii widzą bukmacherzy?

Trener i piłkarze stołecznego klubu podkreślają, że bardzo istotny będzie początek rundy. Legioniści rozpoczynają od domowego meczu z Koroną Kielce, następnie czekają ich dwa wyjazdy - do Gdyni i do Katowic.





Faworytem niedzielnego spotkania są warszawiacy. W Fortunie kurs na wygraną Legii wynosi 1,83, a na zwycięstwo kielczan 4,20.





