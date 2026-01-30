Oprawa Radomiaka na odwołanym meczu z Arką

2026-01-30 | Radomiak na meczu z Arką - fot. radomiak.pl
Bodziach
Na dzisiejszym meczu Radomiaka Radom z Arką Gdynia miało nastąpić otwarcie całego stadionu przy Struga - tj. dwóch trybun za bramkami, w tym sektora gości. Na mecz wybrała się kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców Legii, która zasiadła w młynie "Warchołów". Ten przeniesiony został na trybunę za bramką. 

Początkowo, z powodu awarii oświetlenia, przesunięto rozpoczęcie meczu o kwadrans. Po tym czasie sędzia zdecydował o przełożeniu spotkania. Fanatycy Radomiaka uznali, że zgodnie z hasłem z kultowego "Misia" - awaria też jest jakąś okazją... i postanowili zaprezentować jedną z przygotowanych na pierwszy w tym roku mecz choreografię.


 


W młynie RKS-u rozciągnięty został transparent "Trybuna honorowa", nad którym zaprezentowany został konkretny pokaz pirotechniczny pośród chorągiewek w barwach.


Chociaż mecz ostatecznie nie odbył się, zabawa na trybunach - choć krótsza niż zwykle - była przednia, a atmosfera w ten mroźny piątkowy wieczór naprawdę gorąca. Nie jest jeszcze znana nowa data rozegrania meczu.


 




tagi:
Komentarze (2)

Różowe rajtuzy syna barnaby - 22 minuty temu, *.246.28

jak dla mnie za dużo dymu 😢

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 28 minut temu, *.110.18

Kompromitacja

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
