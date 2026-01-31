Dobra seria Legii przeciwko Koronie

Legia Warszawa nie przegrała z Koroną Kielce od blisko 6 lat. Ostatnie 12 spotkań to 9 zwycięstw "Wojskowych" i 3 remisy. Czy drużyna Marka Papszuna podtrzyma tę passę w niedzielę? Według bukmacherów Fortuny jest faworytem.

Ciekawostką jest fakt, że mecz odbędzie się 1 grudnia - dokładnie 4 lata temu legioniści rywalizowali z Motorem w 1/8 finału Pucharu Polski, a jak wszsycy pamiętamy to również był sezon w którym w lidze Legia spisywała się zdecydowanie poniżej oczekiwań.





Kurs na zwycięstwo Legii wynosi ok 1.8, a na triumf gospodarzy ponad 4.2.





Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Koroną:



29.01.2023 - Legia 3-2 Korona

20.08.2023 - Legia 1-0 Korona

25.02.2024 - Korona 3-3 Legia

28.07.2024 - Korona 0-1 Legia

02.02.2025 - Legia 1-1 Korona

27.07.2025 - Korona 0-2 Legia





Mecz 19. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Korona Kielce odbędzie się w niedzielę, 1 lutego o godz. 17:30.



