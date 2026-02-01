L!VE: Legia 0-1 Korona (2. połowa)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Początek spotkania o godz. 17:30.

Mateusz z Gór - 9 minut temu, *.orange.pl Krasniki za Urbańskiego, czyli stawiamy na większą dynamikę. Urbański głównie kręcił się w kółko i spowalniał grę, nie przynosiło to żadnych pozytywnych efektów. odpowiedz

pUDel - 9 minut temu, *.plus.pl Niestety ale z Sekwoją się juz nie uda …. Do tartaku i na pelet… odpowiedz

Krótki ogonek matusza - 10 minut temu, *.orange.pl Bo to jeden karnego nie strzelił? A Vrdoljak? odpowiedz

Darek - 11 minut temu, *.tpnet.pl Gramy bez bramkarza i bez napastnika. Oto efekty.

Papszun pompuje to drewno w ataku. Jak się nie ogarnie i dalej będzie nim grał to stanie się zakładnikiem własnej głupoty.

Grać młodymi. odpowiedz

Ja jestem zadowolony - 12 minut temu, *.autocom.pl Może nie za peszę ale kurs 4,5 na Koronę i forma Legii to łatwe pieniądze.W tamtym roku piękne wakacje za mecze z Piastem a dzisiaj w połowie piękne ferie w Alpach.Dziekuje Legio. odpowiedz

wtf - 13 minut temu, *.play.pl Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga! odpowiedz

normalny - 13 minut temu, *.orange.pl chcieliście 'dobrego" trenera to macie 🤣 odpowiedz

wtf - 13 minut temu, *.play.pl Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga! odpowiedz

DanieLo - 14 minut temu, *.comcast.net Niech dzwonią już teraz do Adamskiego i podpisują Kontrakt. Napastnika brak odpowiedz

WoLe Legie w 1 lidze bez Mioduskiego…..! - 14 minut temu, *.co.uk Skład tych co zawiedlu no i jak by danger gang Astiza dakej rzâdził jak by Marka Paoszuna nue było sorry czy tylko ja tak uważam? odpowiedz

robochłop - 14 minut temu, *.orange.pl Rajovic to piłkarz wypalony... odpowiedz

A - 15 minut temu, *.play.pl Stępiński to jeden z lepszych napastników odpowiedz

Trampek - 15 minut temu, *.orange.pl Jak Rajovic może strzelić karnego z 11 metrów , jak on z 2 metrów nie jest w stanie trafić w światło bramki z 2 metrów . odpowiedz

won szmaciarze - 16 minut temu, *.78.188 liczy się tylko mistrzostwo

nic nie jest stracone

musimy wziąć się w garść i spojrzeć w lustro

poza tym było mroźno i nowa murawa i w ogóle nowy trener i nowa runda.... odpowiedz

darius - 18 minut temu, *.vectranet.pl Pogońcie tego Rajovicia bo naprawdę spadniecie... odpowiedz

majusL@legionista.com - 18 minut temu, *.174.42 Nic nowego. odpowiedz

Rio - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Ten paralityk napastnik jej będzie miał odrobinę honoru, to powinien sam zrezygnować z pensji 🤡 odpowiedz

wtf - 21 minut temu, *.play.pl Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga! odpowiedz

Yeti - 22 minuty temu, *.194.132 Pięknie ku…a! odpowiedz

Jano - 22 minuty temu, *.orange.pl Takie samo gówno jak przed przerwą,I loga Wita odpowiedz

go(L)op - 23 minuty temu, *.shlnet.pl 1 mecz i niestety nie jestem dumny z trenera...

po 1 po co w 1 składzie jest rajovicz?

po 2 po co bedąc w strefie spadkowej, w tak ważnym meczu największe drewno na boisku podchodzi do rzutu karneg?

tyle w temacie, 1 mecz a w zasadzie 1 połowa a tyle błędów... odpowiedz

Mateusz z Gór - 11 minut temu, *.orange.pl @go(L)op: Tu akurat odpowiedzi są oczywiste, pytanie czy właściwie. A brzmią one: "aby się przełamać w końcu, bo dużo zainwestowaliśmy w tego gracza i nie stać nas na to, by go teraz pogrzebać, a poza tym nie mamy go kim zastąpić". 😎 odpowiedz

Darek - 23 minuty temu, *.tpnet.pl Dalej grajmy tym kołkiem w ataku. Żenada. Pompują to drewno na siłę. odpowiedz

Michał - 24 minuty temu, *.plus.pl Morwa kać krew może człowieka zalać. Za mało wolnego czasu było. Betonu ciąg dalszy. odpowiedz

Ryba - 24 minuty temu, *.orange.pl Papszun pokaż że masz jaja i zdejmij z boiska tą minete.....!! odpowiedz

Trampek - 14 minut temu, *.orange.pl @Ryba: To jest jego ulubieniec, to go nie ściągnie !!! odpowiedz

Qwert - 24 minuty temu, *.com.pl Bardzo chciałem się myli, i przeprosić za komentarz wcześniejszy ale niestety w 9-ke nie da się grać. Inni się starają a tu jeden puścił jedyny strzał a drugi to juz brak słów. Tobiasz, Rajovic do rezerw a jak nie przyjmą ich tam to WON Z LEGII NIE WASZ POZIOM odpowiedz

Jurek - 24 minuty temu, *.inetia.pl W pewnym wieku nie nauczysz się grać w piłkę. Z tymi piłkarskimi kalekami lecimy do niższej ligi. Czy mioduski obniżył tym leszczem wypłaty? Rajovic won z Legii!!! odpowiedz

DanieLo - 24 minuty temu, *.comcast.net Snajper się zesral podchodząc do karnego. Z tego typa gowno będzie. odpowiedz

antek - 25 minut temu, *.play-internet.pl Ręcznik w bramce ręcznik na obronie i w ataku prawe wachadło 4 natychmiast s.............................la odpowiedz

Tym - 25 minut temu, *.net.pl Nie wiem czy ktoś wierzył że on strzeli karnego 🤣😁masakra odpowiedz

Dickson Chotowski - 26 minut temu, *.btcentralplus.com Mioduski wyp.......z Legii i wez tego totalnego nieudacznika Rajovica 🤬🤬 odpowiedz

Martinez76 - 26 minut temu, *.t-mobile.pl RAJEVAC co to kurVVa było?! Co ten paralityk robi jeszcze w Legii? 💩

Kovacik na boisko! odpowiedz

Mateusz - 26 minut temu, *.orange.pl No i Kolega prawie strzelił odpowiedz

Bolec - 27 minut temu, *.play-internet.pl Hahahahahha i to jest ,,napastnik" za 3 mln euro odpowiedz

Wolfik - 27 minut temu, *.mm.pl Uuuu, Koledzy. Mamy naprawdę mega problem. Oby taki pojedynczy karny niewykorzystany nie zdecydował w ostatecznosci o spadku . odpowiedz

Haaaa - 13 minut temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Haaaaa to nie jest problem to jest już po problemie ,Derby czekają ,dzięki panowie ,czas zacząć zarabiać ,a jesteście systematycznie dostarczaniu wygranych pieniężnych . odpowiedz

Jurrrae - 27 minut temu, *.kompex.pl Mineta mineta mineta odpowiedz

Ivi - 27 minut temu, *.orange.pl Won z tym drewnem odpowiedz

pawel - 27 minut temu, *.vectranet.pl kto mu daje strzelać karnego odpowiedz

Edvin - 28 minut temu, *.play-internet.pl Rajovic wypi...alaj... człowiek zero... karnego nawet nie potrafi strzelić... dac szanse juniorom, gorzej nie zagraja odpowiedz

MZ80 - 28 minut temu, *.centertel.pl I co lebiegi dyrektorskie można znaleźć napastnika który strzela odpowiedz

Mateusz z Gór - 29 minut temu, *.orange.pl Natomiast Mileta Rajović już się po tym nie pozbiera. Ile jeszcze będziemy go zagłaskiwać kosztem zespołu? odpowiedz

Mateusz z Gór - 30 minut temu, *.orange.pl No i Reca faulowany, wiec rehabilitują się za gola. odpowiedz

Mateusz z Gór - 30 minut temu, *.orange.pl Ale trzeba przyznać też, że to właśnie Tobiasz bardzo ładnie podłącza Legię teraz do tego meczu tym świetnym podaniem. 👍 odpowiedz

Art - 32 minuty temu, *.play.pl Mioduski chyba będzie musiał uciekać z Warszawy na koniec sezonu... odpowiedz

antek - 33 minuty temu, *.play-internet.pl zmiany zmiany odpowiedz

Wolfik - 35 minut temu, *.mm.pl Na razie Korona lepsza. Nadal gramy jak jesienią ☹️ odpowiedz

Online KSP - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Hahahahaha odpowiedz

Nie ma punktów do stracenia..... przytrzymaj mi piwo. - 44 minuty temu, *.getfiber.pl oby nie odpowiedz

Kris B. - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Obrona dziurawa a zarząd sprzedaje Kapuadiego. Żenada. Kupili bramkarza a recznik nadal broni... Tobiasz won! Przerwa zimowa minęła a napastnika nadal nie ma, juz lepiej juniora wystawić niż to drewno rajovic. Padake jak grali tak grają. odpowiedz

Pusia - 45 minut temu, *.centertel.pl Spadek już jest pewny. Super Kacperek! Brawo! odpowiedz

pol - 45 minut temu, *.play.pl bbbuuuhhhaaahhhhaaahhhaaa srania nam w twarz ciąg dalszy.

Tu i Mourhinio nie pomoże odpowiedz

antek - 46 minut temu, *.play-internet.pl To co mówiłem Jedza na rynte s.......aj

Spadamy Spadamy 😎 odpowiedz

Mioduski 5 koło u wozu - 46 minut temu, *.orange.pl jędza i lobiaszek już 1 gol na koncie - panie Marku rozmroź pan mózg bo nie działa. odpowiedz

Ryba - 47 minut temu, *.orange.pl Zaczynamy....💩 odpowiedz

Qwert - 47 minut temu, *.com.pl Ręcznik niestety nie obronil odpowiedz

xxL - 47 minut temu, *.vectranet.pl Właśnie korona pokazuje co to znaczy mieć napastnika a nie kołka odpowiedz

Mateusz z Gór - 49 minut temu, *.orange.pl Reca i Tobiasz już z pierwszą bramką na sumieniu. odpowiedz

PLBBOY - 37 minut temu, *.inetia.pl @Mateusz z Gór: Niestety. Poniosło mnie po celnym strzale Rajovica. Niestety obrona bez zmian. odpowiedz

Mateusz z Gór - 15 minut temu, *.orange.pl @PLBBOY: To jest identyczna bramka, jakich straciliśmy już chyba z pięć w tym sezonie. Nowy trener, ale ci sami wykonawcy. Reca złamał linię, ale za komunikację odpowiada w największym stopniu bramkarz, bo to on ma najlepszy przegląd pola, a Kacper - jak zazwyczaj - nie wiedział co się dzieje. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Kurde. Przyjemnie się to ogląda. Gotowy jestem pomyśleć, że nasze gwiazdy potrafią grać w piłkę. odpowiedz

Mioduski 5 koło u wozu - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jędza i Tobiasz w 1 składzie - widać trenerowi mózg zamroziło. odpowiedz

Klemens - 1 godzinę temu, *.78.49 Nowa murawa?... szacun, pasuje do klimatu spotkania i poziomu grajków... jest surowo ;) odpowiedz

Klanik - 1 godzinę temu, *.play.pl LEGIA WARSZAWA! odpowiedz

sylvano82@o - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jedzą dziś czerwona kartka odpowiedz

Krótki ogonek matusza - 1 godzinę temu, *.orange.pl Choćby i po dwudziestu minutach przegrywali, dalej będę kibicować. Bo nadzieja umiera ostatnia! odpowiedz

Kruk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Uff, Kacperka Chodyny nie ma nawet na ławce rezerwowych. Mamy szansę na zwycięstwo. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl link do meczu jakiś mordeczki? odpowiedz

TTTTTTTTT - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gdzie mozna obejrzec online? odpowiedz

Obstawiamy i wygrywamy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kasa musi się zgadzać odpowiedz

TTTTTTTTT - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mamy jakis link online?:) odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.31.17 Legia - Korona 3:2 odpowiedz

Mateusz - 2 godziny temu, *.orange.pl Już za chwilę, za chwileczkę Rajovič pyknie se brameczkę odpowiedz

Realista - 56 minut temu, *.centertel.pl @Mateusz: ta, zesra sie.. odpowiedz

Qwert - 2 godziny temu, *.com.pl Bez zmian będą grać w 9 bez napastnika i z ręcznikiem na bramce odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szacunek za tyle lat ale z Jedzą na ostatnim to porażka odpowiedz

oczkoś - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @antek:

może jest odporniejszy na mróz?

bo, innego wytłumaczenia nie widzę... odpowiedz

wkz - 2 godziny temu, *.icpnet.pl To nadal gramy w 9 odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bez Kapuadiego nawet na ławce no jasne po co nam obrońcy niech idzie odpowiedz

xxL - 29 minut temu, *.vectranet.pl @Rataj: wypadł ze składu ze względu na kontuzję - nie siej fermentu i nie dorabiaj ideologii ;-) odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl .............................. Tobiasz .............................

Piątkowski ... Jędrzejczyk ... Pankov

Biczachczjan ... Szymański ... Kapustka ... Reca

............................... Elitim ...............................

....................... Rajović ... Čolak .......................

🙂

❤️🤍💚

🍺🍻 odpowiedz

Mateusz z - 2 godziny temu, *.orange.pl Już zacieram ręce!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że nie będzie jak zwykle i po 20 minutach nie będę miał dość. 🤣😂 odpowiedz

