L!VE: Legia 0-1 Korona (2. połowa)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Początek spotkania o godz. 17:30.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Krasniki za Urbańskiego, czyli stawiamy na większą dynamikę. Urbański głównie kręcił się w kółko i spowalniał grę, nie przynosiło to żadnych pozytywnych efektów.
Niestety ale z Sekwoją się juz nie uda …. Do tartaku i na pelet…
Bo to jeden karnego nie strzelił? A Vrdoljak?
Gramy bez bramkarza i bez napastnika. Oto efekty.
Papszun pompuje to drewno w ataku. Jak się nie ogarnie i dalej będzie nim grał to stanie się zakładnikiem własnej głupoty.
Grać młodymi.
Może nie za peszę ale kurs 4,5 na Koronę i forma Legii to łatwe pieniądze.W tamtym roku piękne wakacje za mecze z Piastem a dzisiaj w połowie piękne ferie w Alpach.Dziekuje Legio.
Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga!
chcieliście 'dobrego" trenera to macie 🤣
Niech dzwonią już teraz do Adamskiego i podpisują Kontrakt. Napastnika brak
Skład tych co zawiedlu no i jak by danger gang Astiza dakej rzâdził jak by Marka Paoszuna nue było sorry czy tylko ja tak uważam?
Rajovic to piłkarz wypalony...
Stępiński to jeden z lepszych napastników
Jak Rajovic może strzelić karnego z 11 metrów , jak on z 2 metrów nie jest w stanie trafić w światło bramki z 2 metrów .
liczy się tylko mistrzostwo
nic nie jest stracone
musimy wziąć się w garść i spojrzeć w lustro
poza tym było mroźno i nowa murawa i w ogóle nowy trener i nowa runda....
Pogońcie tego Rajovicia bo naprawdę spadniecie...
Nic nowego.
Ten paralityk napastnik jej będzie miał odrobinę honoru, to powinien sam zrezygnować z pensji 🤡
Pięknie ku…a!
Takie samo gówno jak przed przerwą,I loga Wita
1 mecz i niestety nie jestem dumny z trenera...
po 1 po co w 1 składzie jest rajovicz?
po 2 po co bedąc w strefie spadkowej, w tak ważnym meczu największe drewno na boisku podchodzi do rzutu karneg?
tyle w temacie, 1 mecz a w zasadzie 1 połowa a tyle błędów...
@go(L)op: Tu akurat odpowiedzi są oczywiste, pytanie czy właściwie. A brzmią one: "aby się przełamać w końcu, bo dużo zainwestowaliśmy w tego gracza i nie stać nas na to, by go teraz pogrzebać, a poza tym nie mamy go kim zastąpić". 😎
Dalej grajmy tym kołkiem w ataku. Żenada. Pompują to drewno na siłę.
Morwa kać krew może człowieka zalać. Za mało wolnego czasu było. Betonu ciąg dalszy.
Papszun pokaż że masz jaja i zdejmij z boiska tą minete.....!!
@Ryba: To jest jego ulubieniec, to go nie ściągnie !!!
Bardzo chciałem się myli, i przeprosić za komentarz wcześniejszy ale niestety w 9-ke nie da się grać. Inni się starają a tu jeden puścił jedyny strzał a drugi to juz brak słów. Tobiasz, Rajovic do rezerw a jak nie przyjmą ich tam to WON Z LEGII NIE WASZ POZIOM
W pewnym wieku nie nauczysz się grać w piłkę. Z tymi piłkarskimi kalekami lecimy do niższej ligi. Czy mioduski obniżył tym leszczem wypłaty? Rajovic won z Legii!!!
Snajper się zesral podchodząc do karnego. Z tego typa gowno będzie.
Ręcznik w bramce ręcznik na obronie i w ataku prawe wachadło 4 natychmiast s.............................la
Nie wiem czy ktoś wierzył że on strzeli karnego 🤣😁masakra
Mioduski wyp.......z Legii i wez tego totalnego nieudacznika Rajovica 🤬🤬
RAJEVAC co to kurVVa było?! Co ten paralityk robi jeszcze w Legii? 💩
Kovacik na boisko!
No i Kolega prawie strzelił
Hahahahahha i to jest ,,napastnik" za 3 mln euro
Uuuu, Koledzy. Mamy naprawdę mega problem. Oby taki pojedynczy karny niewykorzystany nie zdecydował w ostatecznosci o spadku .
@Wolfik: Haaaaa to nie jest problem to jest już po problemie ,Derby czekają ,dzięki panowie ,czas zacząć zarabiać ,a jesteście systematycznie dostarczaniu wygranych pieniężnych .
Mineta mineta mineta
Won z tym drewnem
kto mu daje strzelać karnego
Rajovic wypi...alaj... człowiek zero... karnego nawet nie potrafi strzelić... dac szanse juniorom, gorzej nie zagraja
I co lebiegi dyrektorskie można znaleźć napastnika który strzela
Natomiast Mileta Rajović już się po tym nie pozbiera. Ile jeszcze będziemy go zagłaskiwać kosztem zespołu?
No i Reca faulowany, wiec rehabilitują się za gola.
Ale trzeba przyznać też, że to właśnie Tobiasz bardzo ładnie podłącza Legię teraz do tego meczu tym świetnym podaniem. 👍
Mioduski chyba będzie musiał uciekać z Warszawy na koniec sezonu...
zmiany zmiany
Na razie Korona lepsza. Nadal gramy jak jesienią ☹️
Hahahahaha
oby nie
Obrona dziurawa a zarząd sprzedaje Kapuadiego. Żenada. Kupili bramkarza a recznik nadal broni... Tobiasz won! Przerwa zimowa minęła a napastnika nadal nie ma, juz lepiej juniora wystawić niż to drewno rajovic. Padake jak grali tak grają.
Spadek już jest pewny. Super Kacperek! Brawo!
bbbuuuhhhaaahhhhaaahhhaaa srania nam w twarz ciąg dalszy.
Tu i Mourhinio nie pomoże
To co mówiłem Jedza na rynte s.......aj
Spadamy Spadamy 😎
jędza i lobiaszek już 1 gol na koncie - panie Marku rozmroź pan mózg bo nie działa.
Zaczynamy....💩
Ręcznik niestety nie obronil
Właśnie korona pokazuje co to znaczy mieć napastnika a nie kołka
Reca i Tobiasz już z pierwszą bramką na sumieniu.
@Mateusz z Gór: Niestety. Poniosło mnie po celnym strzale Rajovica. Niestety obrona bez zmian.
@PLBBOY: To jest identyczna bramka, jakich straciliśmy już chyba z pięć w tym sezonie. Nowy trener, ale ci sami wykonawcy. Reca złamał linię, ale za komunikację odpowiada w największym stopniu bramkarz, bo to on ma najlepszy przegląd pola, a Kacper - jak zazwyczaj - nie wiedział co się dzieje.
Kurde. Przyjemnie się to ogląda. Gotowy jestem pomyśleć, że nasze gwiazdy potrafią grać w piłkę.
Jędza i Tobiasz w 1 składzie - widać trenerowi mózg zamroziło.
Nowa murawa?... szacun, pasuje do klimatu spotkania i poziomu grajków... jest surowo ;)
LEGIA WARSZAWA!
Jedzą dziś czerwona kartka
Choćby i po dwudziestu minutach przegrywali, dalej będę kibicować. Bo nadzieja umiera ostatnia!
Uff, Kacperka Chodyny nie ma nawet na ławce rezerwowych. Mamy szansę na zwycięstwo.
link do meczu jakiś mordeczki?
Gdzie mozna obejrzec online?
Kasa musi się zgadzać
Mamy jakis link online?:)
Legia - Korona 3:2
Już za chwilę, za chwileczkę Rajovič pyknie se brameczkę
@Mateusz: ta, zesra sie..
Bez zmian będą grać w 9 bez napastnika i z ręcznikiem na bramce
Szacunek za tyle lat ale z Jedzą na ostatnim to porażka
To nadal gramy w 9
Bez Kapuadiego nawet na ławce no jasne po co nam obrońcy niech idzie
@Rataj: wypadł ze składu ze względu na kontuzję - nie siej fermentu i nie dorabiaj ideologii ;-)
.............................. Tobiasz .............................
Piątkowski ... Jędrzejczyk ... Pankov
Biczachczjan ... Szymański ... Kapustka ... Reca
............................... Elitim ...............................
....................... Rajović ... Čolak .......................
🙂
❤️🤍💚
🍺🍻
Już zacieram ręce!!!
Czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że nie będzie jak zwykle i po 20 minutach nie będę miał dość. 🤣😂