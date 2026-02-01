Na żywo

L!VE: Legia 0-1 Korona (2. połowa)

fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Początek spotkania o godz. 17:30.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



Komentarze (84)

Mateusz z Gór - 9 minut temu, *.orange.pl

Krasniki za Urbańskiego, czyli stawiamy na większą dynamikę. Urbański głównie kręcił się w kółko i spowalniał grę, nie przynosiło to żadnych pozytywnych efektów.

odpowiedz
pUDel - 9 minut temu, *.plus.pl

Niestety ale z Sekwoją się juz nie uda …. Do tartaku i na pelet…

odpowiedz
Krótki ogonek matusza - 10 minut temu, *.orange.pl

Bo to jeden karnego nie strzelił? A Vrdoljak?

odpowiedz
Darek - 11 minut temu, *.tpnet.pl

Gramy bez bramkarza i bez napastnika. Oto efekty.
Papszun pompuje to drewno w ataku. Jak się nie ogarnie i dalej będzie nim grał to stanie się zakładnikiem własnej głupoty.
Grać młodymi.

odpowiedz
Ja jestem zadowolony - 12 minut temu, *.autocom.pl

Może nie za peszę ale kurs 4,5 na Koronę i forma Legii to łatwe pieniądze.W tamtym roku piękne wakacje za mecze z Piastem a dzisiaj w połowie piękne ferie w Alpach.Dziekuje Legio.

odpowiedz
wtf - 13 minut temu, *.play.pl

Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga!

odpowiedz
normalny - 13 minut temu, *.orange.pl

chcieliście 'dobrego" trenera to macie 🤣

odpowiedz
wtf - 13 minut temu, *.play.pl

Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga!

odpowiedz
DanieLo - 14 minut temu, *.comcast.net

Niech dzwonią już teraz do Adamskiego i podpisują Kontrakt. Napastnika brak

odpowiedz
WoLe Legie w 1 lidze bez Mioduskiego…..! - 14 minut temu, *.co.uk

Skład tych co zawiedlu no i jak by danger gang Astiza dakej rzâdził jak by Marka Paoszuna nue było sorry czy tylko ja tak uważam?

odpowiedz
robochłop - 14 minut temu, *.orange.pl

Rajovic to piłkarz wypalony...

odpowiedz
A - 15 minut temu, *.play.pl

Stępiński to jeden z lepszych napastników

odpowiedz
Trampek - 15 minut temu, *.orange.pl

Jak Rajovic może strzelić karnego z 11 metrów , jak on z 2 metrów nie jest w stanie trafić w światło bramki z 2 metrów .

odpowiedz
won szmaciarze - 16 minut temu, *.78.188

liczy się tylko mistrzostwo
nic nie jest stracone
musimy wziąć się w garść i spojrzeć w lustro
poza tym było mroźno i nowa murawa i w ogóle nowy trener i nowa runda....

odpowiedz
darius - 18 minut temu, *.vectranet.pl

Pogońcie tego Rajovicia bo naprawdę spadniecie...

odpowiedz
majusL@legionista.com - 18 minut temu, *.174.42

Nic nowego.

odpowiedz
Rio - 19 minut temu, *.t-mobile.pl

Ten paralityk napastnik jej będzie miał odrobinę honoru, to powinien sam zrezygnować z pensji 🤡

odpowiedz
wtf - 21 minut temu, *.play.pl

Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga!

odpowiedz
Yeti - 22 minuty temu, *.194.132

Pięknie ku…a!

odpowiedz
Jano - 22 minuty temu, *.orange.pl

Takie samo gówno jak przed przerwą,I loga Wita

odpowiedz
go(L)op - 23 minuty temu, *.shlnet.pl

1 mecz i niestety nie jestem dumny z trenera...
po 1 po co w 1 składzie jest rajovicz?
po 2 po co bedąc w strefie spadkowej, w tak ważnym meczu największe drewno na boisku podchodzi do rzutu karneg?
tyle w temacie, 1 mecz a w zasadzie 1 połowa a tyle błędów...

odpowiedz
Mateusz z Gór - 11 minut temu, *.orange.pl

@go(L)op: Tu akurat odpowiedzi są oczywiste, pytanie czy właściwie. A brzmią one: "aby się przełamać w końcu, bo dużo zainwestowaliśmy w tego gracza i nie stać nas na to, by go teraz pogrzebać, a poza tym nie mamy go kim zastąpić". 😎

odpowiedz
Darek - 23 minuty temu, *.tpnet.pl

Dalej grajmy tym kołkiem w ataku. Żenada. Pompują to drewno na siłę.

odpowiedz
Michał - 24 minuty temu, *.plus.pl

Morwa kać krew może człowieka zalać. Za mało wolnego czasu było. Betonu ciąg dalszy.

odpowiedz
Ryba - 24 minuty temu, *.orange.pl

Papszun pokaż że masz jaja i zdejmij z boiska tą minete.....!!

odpowiedz
Trampek - 14 minut temu, *.orange.pl

@Ryba: To jest jego ulubieniec, to go nie ściągnie !!!

odpowiedz
Qwert - 24 minuty temu, *.com.pl

Bardzo chciałem się myli, i przeprosić za komentarz wcześniejszy ale niestety w 9-ke nie da się grać. Inni się starają a tu jeden puścił jedyny strzał a drugi to juz brak słów. Tobiasz, Rajovic do rezerw a jak nie przyjmą ich tam to WON Z LEGII NIE WASZ POZIOM

odpowiedz
Jurek - 24 minuty temu, *.inetia.pl

W pewnym wieku nie nauczysz się grać w piłkę. Z tymi piłkarskimi kalekami lecimy do niższej ligi. Czy mioduski obniżył tym leszczem wypłaty? Rajovic won z Legii!!!

odpowiedz
DanieLo - 24 minuty temu, *.comcast.net

Snajper się zesral podchodząc do karnego. Z tego typa gowno będzie.

odpowiedz
antek - 25 minut temu, *.play-internet.pl

Ręcznik w bramce ręcznik na obronie i w ataku prawe wachadło 4 natychmiast s.............................la

odpowiedz
Tym - 25 minut temu, *.net.pl

Nie wiem czy ktoś wierzył że on strzeli karnego 🤣😁masakra

odpowiedz
Dickson Chotowski - 26 minut temu, *.btcentralplus.com

Mioduski wyp.......z Legii i wez tego totalnego nieudacznika Rajovica 🤬🤬

odpowiedz
Martinez76 - 26 minut temu, *.t-mobile.pl

RAJEVAC co to kurVVa było?! Co ten paralityk robi jeszcze w Legii? 💩
Kovacik na boisko!

odpowiedz
Mateusz - 26 minut temu, *.orange.pl

No i Kolega prawie strzelił

odpowiedz
Bolec - 27 minut temu, *.play-internet.pl

Hahahahahha i to jest ,,napastnik" za 3 mln euro

odpowiedz
odpowiedz

Uuuu, Koledzy. Mamy naprawdę mega problem. Oby taki pojedynczy karny niewykorzystany nie zdecydował w ostatecznosci o spadku .

odpowiedz
Haaaa - 13 minut temu, *.vectranet.pl

@Wolfik: Haaaaa to nie jest problem to jest już po problemie ,Derby czekają ,dzięki panowie ,czas zacząć zarabiać ,a jesteście systematycznie dostarczaniu wygranych pieniężnych .

odpowiedz
Jurrrae - 27 minut temu, *.kompex.pl

Mineta mineta mineta

odpowiedz
Ivi - 27 minut temu, *.orange.pl

Won z tym drewnem

odpowiedz
pawel - 27 minut temu, *.vectranet.pl

kto mu daje strzelać karnego

odpowiedz
Edvin - 28 minut temu, *.play-internet.pl

Rajovic wypi...alaj... człowiek zero... karnego nawet nie potrafi strzelić... dac szanse juniorom, gorzej nie zagraja

odpowiedz
MZ80 - 28 minut temu, *.centertel.pl

I co lebiegi dyrektorskie można znaleźć napastnika który strzela

odpowiedz
Mateusz z Gór - 29 minut temu, *.orange.pl

Natomiast Mileta Rajović już się po tym nie pozbiera. Ile jeszcze będziemy go zagłaskiwać kosztem zespołu?

odpowiedz
Mateusz z Gór - 30 minut temu, *.orange.pl

No i Reca faulowany, wiec rehabilitują się za gola.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 30 minut temu, *.orange.pl

Ale trzeba przyznać też, że to właśnie Tobiasz bardzo ładnie podłącza Legię teraz do tego meczu tym świetnym podaniem. 👍

odpowiedz
Art - 32 minuty temu, *.play.pl

Mioduski chyba będzie musiał uciekać z Warszawy na koniec sezonu...

odpowiedz
antek - 33 minuty temu, *.play-internet.pl

zmiany zmiany

odpowiedz
Wolfik - 35 minut temu, *.mm.pl

Na razie Korona lepsza. Nadal gramy jak jesienią ☹️

odpowiedz
Online KSP - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl

Hahahahaha

odpowiedz
Nie ma punktów do stracenia..... przytrzymaj mi piwo. - 44 minuty temu, *.getfiber.pl

oby nie

odpowiedz
Kris B. - 44 minuty temu, *.play-internet.pl

Obrona dziurawa a zarząd sprzedaje Kapuadiego. Żenada. Kupili bramkarza a recznik nadal broni... Tobiasz won! Przerwa zimowa minęła a napastnika nadal nie ma, juz lepiej juniora wystawić niż to drewno rajovic. Padake jak grali tak grają.

odpowiedz
Pusia - 45 minut temu, *.centertel.pl

Spadek już jest pewny. Super Kacperek! Brawo!

odpowiedz
pol - 45 minut temu, *.play.pl

bbbuuuhhhaaahhhhaaahhhaaa srania nam w twarz ciąg dalszy.
Tu i Mourhinio nie pomoże

odpowiedz
antek - 46 minut temu, *.play-internet.pl

To co mówiłem Jedza na rynte s.......aj
Spadamy Spadamy 😎

odpowiedz
Mioduski 5 koło u wozu - 46 minut temu, *.orange.pl

jędza i lobiaszek już 1 gol na koncie - panie Marku rozmroź pan mózg bo nie działa.

odpowiedz
Ryba - 47 minut temu, *.orange.pl

Zaczynamy....💩

odpowiedz
Qwert - 47 minut temu, *.com.pl

Ręcznik niestety nie obronil

odpowiedz
xxL - 47 minut temu, *.vectranet.pl

Właśnie korona pokazuje co to znaczy mieć napastnika a nie kołka

odpowiedz
Mateusz z Gór - 49 minut temu, *.orange.pl

Reca i Tobiasz już z pierwszą bramką na sumieniu.

odpowiedz
PLBBOY - 37 minut temu, *.inetia.pl

@Mateusz z Gór: Niestety. Poniosło mnie po celnym strzale Rajovica. Niestety obrona bez zmian.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 15 minut temu, *.orange.pl

@PLBBOY: To jest identyczna bramka, jakich straciliśmy już chyba z pięć w tym sezonie. Nowy trener, ale ci sami wykonawcy. Reca złamał linię, ale za komunikację odpowiada w największym stopniu bramkarz, bo to on ma najlepszy przegląd pola, a Kacper - jak zazwyczaj - nie wiedział co się dzieje.

odpowiedz
PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Kurde. Przyjemnie się to ogląda. Gotowy jestem pomyśleć, że nasze gwiazdy potrafią grać w piłkę.

odpowiedz
Mioduski 5 koło u wozu - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jędza i Tobiasz w 1 składzie - widać trenerowi mózg zamroziło.

odpowiedz
Klemens - 1 godzinę temu, *.78.49

Nowa murawa?... szacun, pasuje do klimatu spotkania i poziomu grajków... jest surowo ;)

odpowiedz
Klanik - 1 godzinę temu, *.play.pl

LEGIA WARSZAWA!

odpowiedz
sylvano82@o - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jedzą dziś czerwona kartka

odpowiedz
Krótki ogonek matusza - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Choćby i po dwudziestu minutach przegrywali, dalej będę kibicować. Bo nadzieja umiera ostatnia!

odpowiedz
Kruk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Uff, Kacperka Chodyny nie ma nawet na ławce rezerwowych. Mamy szansę na zwycięstwo.

odpowiedz
grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

link do meczu jakiś mordeczki?

odpowiedz
TTTTTTTTT - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Gdzie mozna obejrzec online?

odpowiedz
Obstawiamy i wygrywamy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Kasa musi się zgadzać

odpowiedz
TTTTTTTTT - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Mamy jakis link online?:)

odpowiedz
Legia - 2 godziny temu, *.31.17

Legia - Korona 3:2

odpowiedz
Mateusz - 2 godziny temu, *.orange.pl

Już za chwilę, za chwileczkę Rajovič pyknie se brameczkę

odpowiedz
Realista - 56 minut temu, *.centertel.pl

@Mateusz: ta, zesra sie..

odpowiedz
Qwert - 2 godziny temu, *.com.pl

Bez zmian będą grać w 9 bez napastnika i z ręcznikiem na bramce

odpowiedz
antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Szacunek za tyle lat ale z Jedzą na ostatnim to porażka

odpowiedz
oczkoś - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

@antek:
może jest odporniejszy na mróz?
bo, innego wytłumaczenia nie widzę...

odpowiedz
wkz - 2 godziny temu, *.icpnet.pl

To nadal gramy w 9

odpowiedz
Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl

Bez Kapuadiego nawet na ławce no jasne po co nam obrońcy niech idzie

odpowiedz
xxL - 29 minut temu, *.vectranet.pl

@Rataj: wypadł ze składu ze względu na kontuzję - nie siej fermentu i nie dorabiaj ideologii ;-)

odpowiedz
MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl

.............................. Tobiasz .............................
Piątkowski ... Jędrzejczyk ... Pankov
Biczachczjan ... Szymański ... Kapustka ... Reca
............................... Elitim ...............................
....................... Rajović ... Čolak .......................
🙂
❤️🤍💚
🍺🍻

odpowiedz
Mateusz z - 2 godziny temu, *.orange.pl

Już zacieram ręce!!!

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

Czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że nie będzie jak zwykle i po 20 minutach nie będę miał dość. 🤣😂

odpowiedz
