Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Za nami nieudana inauguracja rundy wiosennej. 14 585 kibiców stawiło się na stadionie przy Łazienkowskiej 3, by wspierać zespół w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Termometr wskazywał -12 stopni Celsjusza, co jest najniższym wynikiem od 2018 roku, kiedy to mecz z Jagiellonią rozpoczął się przy -11 stopniach. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z meczu Legia - Korona.

@Woytek - 2 godziny temu, *.play.pl Skoro w 2018 było -11 to znaczy że było chłodniej nie tylko od wtedy, wiadomo kiedy ostatni raz było -12 (lub mniej), o ile kiedykolwiek? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czy taki klub jak Legia nie stać na dobrego trenera? odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Szacunek dla starych fanatyków. odpowiedz

Domel - 3 godziny temu, *.play-internet.pl może na termometrze było krucho, ale podobno na trybunach jest Gorąca Atmosfera.

można zaśpiewać np: nie poddawaj się.... odpowiedz

Dobrze prawisz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tylko w... z tego forum paparuchu odpowiedz

Dorian - 4 godziny temu, *.79.124 Może naprawdę odpuścić oglądanie tej dziadowskiej Legii i przerzucić się na jakiś inny klub. Niedaleko jest np Płock a tam lider Wisła gra taki wspaniały futbol. Jagiellonia jest też niedaleko. Niedługo w pucharach grają z Fiorentiną jest tyle możliwości odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Dorian: Klubu się nie zmienia. Trzeba wywalić głównego winowajcę,oszusta i szkodnika w jednym

a klub stanie na nogi.

Jak będziemy udawać,że nic się nie dzieje to obudzimy się w 1 lidze. odpowiedz

