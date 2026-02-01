215 zdjęć

Fotoreportaże z Łazienkowskiej

fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Za nami nieudana inauguracja rundy wiosennej. 14 585 kibiców stawiło się na stadionie przy Łazienkowskiej 3, by wspierać zespół w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Termometr wskazywał -12 stopni Celsjusza, co jest najniższym wynikiem od 2018 roku, kiedy to mecz z Jagiellonią rozpoczął się przy -11 stopniach.  Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z meczu Legia - Korona.

REKLAMA

Legia Warszawa 1-2 Korona Kielce - Mishka / 61 zdjęć 

Legia Warszawa 1-2 Korona Kielce - Maciek Gronau / 86 zdjęć 

Legia Warszawa 1-2 Korona Kielce - Kamil Marciniak / 39 zdjęć 

Legia Warszawa 1-2 Korona Kielce - Michał Wyszyński / 29 zdjęć 

Legia Warszawa 1-2 Korona Kielce - Piotr Galas / 82 zdjęcia 



 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Legia - Korona


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Jędrzejczyk
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Kun
1
2
3
4
5
6
Żewłakow
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6

Komentarze (7)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

@Woytek - 2 godziny temu, *.play.pl

Skoro w 2018 było -11 to znaczy że było chłodniej nie tylko od wtedy, wiadomo kiedy ostatni raz było -12 (lub mniej), o ile kiedykolwiek?

odpowiedz
L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Czy taki klub jak Legia nie stać na dobrego trenera?

odpowiedz
ja - 3 godziny temu, *.vectranet.pl

Szacunek dla starych fanatyków.

odpowiedz
Domel - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

może na termometrze było krucho, ale podobno na trybunach jest Gorąca Atmosfera.
można zaśpiewać np: nie poddawaj się....

odpowiedz
Dobrze prawisz - 3 godziny temu, *.centertel.pl

Tylko w... z tego forum paparuchu

odpowiedz
Dorian - 4 godziny temu, *.79.124

Może naprawdę odpuścić oglądanie tej dziadowskiej Legii i przerzucić się na jakiś inny klub. Niedaleko jest np Płock a tam lider Wisła gra taki wspaniały futbol. Jagiellonia jest też niedaleko. Niedługo w pucharach grają z Fiorentiną jest tyle możliwości

odpowiedz
Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl

@Dorian: Klubu się nie zmienia. Trzeba wywalić głównego winowajcę,oszusta i szkodnika w jednym
a klub stanie na nogi.
Jak będziemy udawać,że nic się nie dzieje to obudzimy się w 1 lidze.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.