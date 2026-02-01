Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Za nami nieudana inauguracja rundy wiosennej. 14 585 kibiców stawiło się na stadionie przy Łazienkowskiej 3, by wspierać zespół w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Termometr wskazywał -12 stopni Celsjusza, co jest najniższym wynikiem od 2018 roku, kiedy to mecz z Jagiellonią rozpoczął się przy -11 stopniach. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z meczu Legia - Korona.
