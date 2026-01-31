Tomaszewski: Bardzo ważne zwycięstwo

Wojciech Tomaszewski - fot. Bodziach
– To bardzo ważne zwycięstwo, szczególnie dlatego, że w końcu wygraliśmy mecz na styku. Wcześniej takie spotkania często nam uciekały, a dziś w końcówce pokazaliśmy charakter. Dobrze się spięliśmy w obronie, podnieśliśmy agresywność i fizyczność, weszliśmy na wyższy poziom i to nas doprowadziło do wygranej - powiedział po meczu z Twardymi Piernikami Wojciech  Tomaszewski.

- Nie trafialiśmy dziś najlepiej za trzy punkty, ale mieliśmy dużo ponowień akcji, co dawało nam kolejne szanse rzutowe i było bardzo istotne w całym funkcjonowaniu ataku. Nawet gdy prowadziliśmy różnicą kilku punktów, graliśmy swoje – bez paniki, konsekwentnie, dokładnie tak, jak założyliśmy.


 


- Uczucie po takiej końcówce jest bardzo dobre. W końcu potrafiliśmy „przepłynąć” trudny moment i dowieźć zwycięstwo do końca. Teraz jednak skupiamy się na kolejnych meczach ligowych, bo każdy następny jest równie ważny.




