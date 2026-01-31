Sparing: KS Uniwersytet Jagielloński 3-2 Legionistki

Pierwszoligowy zespół Legionistek rozegrał dziś kolejne sparingowe spotkanie w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Legionistki przegrały w Krakowie z Uniwersytetem Jagiellońskim 2-3. Bramki dla Legii zdobyły Kornelia Grosicka i Alicja Materek.
Legionistki za dwa tygodnie rozegrają spotkanie 1/8 finału Kobiecego Pucharu Polski.
KS Uniwersytet Jagielloński 3-2 (2-1) Legionistki Warszawa
0-1 2 min. Kornelia Grosicka
1-1 7 min. Magdalena Kowalska
2-1 12 min. Weronika Smaza
2-2 53 min. Alicja Materek
3-2 85 min. Lidia Kulka