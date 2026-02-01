Rekordy zbiórkowe legionistów

Sobotni mecz Legii Warszawa z Twardymi Piernikami zapisze się w historii... Legioniści zaliczyli w nim więcej zbiórek w ataku (aż 23) niż w obronie (20). Dla porównania torunianie mieli na swoim koncie 6 zebranych piłek na atakowanej tablicy.

To pierwsza taka sytuacja od powrotu Legii do ekstraklasy w 2017 roku, kiedy nasi gracze zanotowali więcej zbiórek w ataku niż w obronie. Dziś najwięcej - po 6 piłek w ataku - zebrali Cal Ponsar oraz Dominic Brewton.



W obecnym sezonie najlepszym wynikiem pod względem zbiórek na atakowanej tablicy było 21 zebranych przed tygodniem w Lublinie. Wówczas nasi gracze zebrali 37 piłek w obronie i zaliczyli 58 zbiórek łącznie. Co jest z kolei... rekordowym wynikiem w obecnych rozgrywkach pod względem sumy zbiórek w meczu. I to nie tylko w obecnym sezonie.



Więcej zbiórek w jednym spotkaniu Legia zanotowała ostatnio przed trzema laty - dokładnie 15 stycznia 2023 roku, w domowym meczu z Sokołem Łańcut (wygranym 75:61), w którym legioniści mieli aż 59 zbiórek (w tym 23 w ataku).



