Koszykówka

Rekordy zbiórkowe legionistów

Carl Ponsar zaliczył 6 zbiórek w ataku przeciwko Twardym Piernikom - fot. Maciek Gronau
Bodziach
źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Sobotni mecz Legii Warszawa z Twardymi Piernikami zapisze się w historii... Legioniści zaliczyli w nim więcej zbiórek w ataku (aż 23) niż w obronie (20). Dla porównania torunianie mieli na swoim koncie 6 zebranych piłek na atakowanej tablicy.

REKLAMA

To pierwsza taka sytuacja od powrotu Legii do ekstraklasy w 2017 roku, kiedy nasi gracze zanotowali więcej zbiórek w ataku niż w obronie. Dziś najwięcej - po 6 piłek w ataku - zebrali Cal Ponsar oraz Dominic Brewton.

W obecnym sezonie najlepszym wynikiem pod względem zbiórek na atakowanej tablicy było 21 zebranych przed tygodniem w Lublinie. Wówczas nasi gracze zebrali 37 piłek w obronie i zaliczyli 58 zbiórek łącznie. Co jest z kolei... rekordowym wynikiem w obecnych rozgrywkach pod względem sumy zbiórek w meczu. I to nie tylko w obecnym sezonie.

Więcej zbiórek w jednym spotkaniu Legia zanotowała ostatnio przed trzema laty - dokładnie 15 stycznia 2023 roku, w domowym meczu z Sokołem Łańcut (wygranym 75:61), w którym legioniści mieli aż 59 zbiórek (w tym 23 w ataku).




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.