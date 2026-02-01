Kapustka: Musimy ratować ligę

Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Canal + Sport

- Nie wiem, czy jakakolwiek wypowiedź po takim meczu ma sens. Wszystko się zapętla... Dziś mieliśmy szansę zmazać plamę, a tkwimy w tym nadal - powiedział po porażce z Koroną Kielce pomocnik Legii Warszawa, Bartosz Kapustka.

- Nie strzelony rzut karny, zmarnowane sytuacje... Tracimy bramki znów po stałych fragmentach gry. Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć o tej sytuacji.


 


- Nie jestem od podpowiadania trenerom. Mamy bardzo dobrych fachowców w sztabie szkoleniowym i czuliśmy się dobrze przygotowani do tego meczu. Tylko, że jedno to się dobrze czuć, a drugie realizować plan. Dziś go nie zrealizowaliśmy, bo straciliśmy dwie bramki.


- To boli cholernie. Ja mogę mówić, wymyślać różne rzeczy, próbować różnych rozwiązań, ale tylko na boisku jesteśmy w stanie się wytłumaczyć za tę sytuację. Różne wywiady, rozmowy nie mają większego sensu, jeśli nie weźmiemy się w garść na boisku. Każdy musi wziąć teraz odpowiedzialność. Musimy ratować ligę i taka jest prawda. Jesteśmy nie w tym miejscu, gdzie Legia powinna być.


- Może to kwestia umiejętności? Może.




Komentarze (5)

+dodaj komentarz
Antek - 1 godzinę temu, *.verizon.net

Wy ratujecie swoje kontrakty najemnicy

odpowiedz
Kapitan Darka kapustyniak kółeczko i do tyłu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Wyppp drewniaku pierrrrrr. Do.Josue się rownales . On i podobni to to są ojcowie obecnych sukcesów Legii ostatnich lat. Gonić ggggg

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Plan był realizowany. Legia bardzo dobrze odbierała piłki w charakterystyczny sposób. Problemem rzeczywiście są umiejętności i to nie tylko po stronie piłkarskiej, ale również w sztabie. Te stracone bramki to jest kryminał, bo były to takie same gole, jakie Legia traciła dotychczas w tego typu meczach, czyli tam gdzie wygrać trzeba, ale to rywal strzela. W ofensywie nie wyglądało to tragicznie, po prostu było za wolno, a wykonawcy za słabi. Ale tego nie przeskoczyć pogadanką w szatni, choć w Legii ostatnio bardzo modne stało się wmawianie piłkarzom, że są lepsi niż rzeczywiście są, aby w to uwierzyli i zaczęli grać lepiej niż potrafią. Tak, jest to dokładnie tak absurdalne jak to brzmi. Ale jak nie potrafisz zbudować kadry to się chwytasz właśnie takich rzeczy. Sam Kapustka był jednym z lepszych Legionistów, ale był niewidoczny w kluczowych akcjach w ofensywie.

odpowiedz
Zniesmaczony - 1 godzinę temu, *.189.238

Nie podnoś dooopy z ławy, może będzie łatwiej.

odpowiedz
Znawca - 1 godzinę temu, *.105.11

Trzeba wyłozyć 5 mln euro i brać tego Czubaka z Motoru. Tu nie ma na co czekać! Z Rajoviczem czeka nas spadek do I ligi.

odpowiedz
