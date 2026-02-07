20. kolejka Ekstraklasy. Jagiellonia liderem

20. kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się meczem Korony i Zagłębia. Mimo wyraźnej przewagi kieleckiego zespołu, szczególnie w pierwszej połowie, górą byli goście, ale zwycięska bramka z końcówki spotkania była trafieniem samobójczym. Również w piątek Lechia podejmowała Cracovię i tu także było ciekawie. Grająca w 10 przez całą drugą połowę Cracovia zdołała się wybronić, wykorzystała rzut karny i z Gdańska wraca z jednym punktem.

W pierwszym sobotnim spotkaniu Legia w doliczonym czasie gry zapewniła sobie remis z Arką. Następnie pewne zwycięstwo z Motorem Lublin odniosła Jagiellonia Białystok i wskoczyła na pozycję lidera. W Zabrzu o jedną bramkę od Górnika lepszy okazał się Lech Poznań


W niedzielę czeka nas kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Pogoń zmierzy się z Bruk-Betem. Wieczorem w Katowicach będący w strefie spadkowej Widzew będzie chciał udowodnić, że miliony wydane na transfery nie zostały wyrzucone w błoto. Na zakończenie kolejki odmieniony pod wodzą Daniela Myśliwca Piast podejmie liderującą Wisłę, która tydzień temu na inaugurację wygrała z Rakowem. 


 


20. kolejka:

Korona Kielce 1-2 Zagłębie Lubin

Lechia Gdańsk 1-1 Cracovia

Arka Gdynia 2-2 Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok 4-1 Motor Lublin

Górnik Zabrze 0-1 Lech Poznań


Niedziela, 08.02.

godz. 12:15 Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport)
godz. 14:45 Raków Częstochowa - Radomiak Radom (C+ Sport)
godz. 17:30 GKS Katowice - Widzew Łódź (C+ Sport / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 09.02.

godz. 19:00 Piast Gliwice - Wisła Płock   (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




Komentarze (21)

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr

Sensacyjny wynik w Gdyni.Wraca nadzieja na utrzymanie.

Trampek - 10 godzin temu, *.orange.pl

Napad mamy EXTRA . W pierwszej trzydziestce klasyfikacji strzelców nie ma zawodnika LEGII !!! Tak " działa" SKAUTING w LEGII . Powiedzieć " KRECIA ROBOTA " - to NIC nie powiedzieć . Godzi się na to właściciel LEGII od kilku lat .

Matusz z - 10 godzin temu, *.orange.pl

Wszystko się zgadza, zakłady poszły. Korona to jednak mocna drużyna, jest duża szansa, że włączy się do gry o mistrza lub puchary. Jednak trafiła na faworyta i nieznacznie poległa.

GARGAMEL1982 - 23 godziny temu, *.orange.pl

Czy król strzelców i nowy napadzior Repry Stępiński dziś ukłuł czy spełnił marzenie walnął dwie Legii a teraz będzie kopał się po czole

Sylwek do - 23 godziny temu, *.orange.pl

Wygrana pozwoli przeskoczyć Arkę i pogonić Piasta i Lechie

Jurek - 12 godzin temu, *.com.pl

@Sylwek do: Wygrana? Co to jest? Dzięki naszym „gwiazdom” zdążyłem zapomnieć.

Mateusz z Gór - 06.02.2026 / 19:55, *.orange.pl

Korona to jeszcze głupsze dziś gole potraciła niż Legia przed tygodniem. 😂 Co to było... 🤣

Znawca - 06.02.2026 / 21:01, *.interkam.pl

@Mateusz z Gór: tymbardziej to źle świadczy o Legii,która nawet nie zremisowała z Koroną
Naprawdę jesteśmy słabiakami.

Egon - 06.02.2026 / 22:12, *.waw.pl

@Znawca:

Właśnie.
Dzisiejsza gra i wynik Korony nie nastrajają zbyt optymistycznie, skoro my z takimi "gigantami" przegrywamy.

Mateusz z Gór - 23 godziny temu, *.orange.pl

@Egon: Oglądałem fragmentami i ta Korona wtedy dobrze grała, po prostu w drugiej połowie całkowicie ich odcięło. Zarazili się od Legionistów nieudolnością w końcówkach meczów. 😂

Egon - 23 godziny temu, *.waw.pl

@Mateusz z Gór:

Oby nas z Arką podobnie nie odcięło, bo za chwilę ugrzęźniemy na dobre, na dnie tabeli i z Miodkowej dominacji będą nici :-)

Znawca - 23 godziny temu, *.interkam.pl

@Egon: niestety,jak nie masz nawet 1 normalnego napastnika,to punkty uciekają.Bramkarz i napastnik to podstawa, jak powiadają fachowcy i to jest prawda.I teraz żałują kasy na Świderskiego,kładąc na szalę możliwość spadku! Cymbały jedne.Nsame to może dopiero pod koniec marca się rozkręci,o ile w ogole.Nadal będą ryzykować i czekać z złożonymi rękami.Dopiero jak nie wygramy z Arka i Gieksą to zacznie się panika.

Znawca - 06.02.2026 / 17:50, *.interkam.pl

Z innej beczki ciekaw jestem jak zaprezentuje się ten Mlinarić z Sarajewa w Zagłębiu.Ciekawy transfer,lecz to nie jest napastnik,a skrzydłowy lub OP bo również go obserwowałem wcześniej. Znowu będą źle pozycjonować zawodników. To samo Aleksić zamiast grac na 8ce to pchali go na skrzydło w Craxie.Akere zdobył zwycięskiego gola w ostatniej kolejce z Rijeką był pilkarzem meczu.Zupełnie nie wykorzystali jego potencjału w Widzewie.

MarioL - 06.02.2026 / 15:29, *.wanadoo.fr

Kolejny mecz o 6 punktów.

Znawca - 06.02.2026 / 15:06, *.interkam.pl

Bardzo ważny mecz dla Legii. Stawiam na 1-0 dla naszych.Bramka Kovacika w 85min.😁

Mateusz z Gór - 06.02.2026 / 15:35, *.orange.pl

@Znawca: Akurat skuteczności to on z Ajaksem nie pokazał no i ma uraz po meczu chyba.

Znawca - 06.02.2026 / 19:10, *.interkam.pl

@Mateusz z Gór: uuu,to niedobrze. To Krasnal z Kosowa strzeli.😉

Arka - 06.02.2026 / 11:35, *.orange.pl

Arka-Legia 1:2

Ekspert - 06.02.2026 / 09:50, *.230.9

po tej kolejce minus 4 do bezpiecznego miejsca. potwierdzone info

Legia - 06.02.2026 / 09:06, *.31.17

Arka -Legia 2:1

legionista z 1 ligi - 23 godziny temu, *.net.pl

@Legia: 👍👍👍 prorok

