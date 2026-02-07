20. kolejka Ekstraklasy. Jagiellonia liderem

20. kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się meczem Korony i Zagłębia. Mimo wyraźnej przewagi kieleckiego zespołu, szczególnie w pierwszej połowie, górą byli goście, ale zwycięska bramka z końcówki spotkania była trafieniem samobójczym. Również w piątek Lechia podejmowała Cracovię i tu także było ciekawie. Grająca w 10 przez całą drugą połowę Cracovia zdołała się wybronić, wykorzystała rzut karny i z Gdańska wraca z jednym punktem.

W pierwszym sobotnim spotkaniu Legia w doliczonym czasie gry zapewniła sobie remis z Arką. Następnie pewne zwycięstwo z Motorem Lublin odniosła Jagiellonia Białystok i wskoczyła na pozycję lidera. W Zabrzu o jedną bramkę od Górnika lepszy okazał się Lech Poznań





W niedzielę czeka nas kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Pogoń zmierzy się z Bruk-Betem. Wieczorem w Katowicach będący w strefie spadkowej Widzew będzie chciał udowodnić, że miliony wydane na transfery nie zostały wyrzucone w błoto. Na zakończenie kolejki odmieniony pod wodzą Daniela Myśliwca Piast podejmie liderującą Wisłę, która tydzień temu na inaugurację wygrała z Rakowem.









20. kolejka:

Korona Kielce 1-2 Zagłębie Lubin

Lechia Gdańsk 1-1 Cracovia

Arka Gdynia 2-2 Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok 4-1 Motor Lublin

Górnik Zabrze 0-1 Lech Poznań





Niedziela, 08.02.

godz. 12:15 Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport)

godz. 14:45 Raków Częstochowa - Radomiak Radom (C+ Sport)

godz. 17:30 GKS Katowice - Widzew Łódź (C+ Sport / C+ / TVP Sport)





Poniedziałek, 09.02.

godz. 19:00 Piast Gliwice - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)





