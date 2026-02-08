20. kolejka Ekstraklasy. Legia, Widzew i Bruk-Bet na dnie

20. kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się meczem Korony i Zagłębia. Mimo wyraźnej przewagi kieleckiego zespołu, szczególnie w pierwszej połowie, górą byli goście, ale zwycięska bramka z końcówki spotkania była trafieniem samobójczym. Również w piątek Lechia podejmowała Cracovię i tu także było ciekawie. Grająca w 10 przez całą drugą połowę Cracovia zdołała się wybronić, wykorzystała rzut karny i z Gdańska wraca z jednym punktem.

W pierwszym sobotnim spotkaniu Legia w doliczonym czasie gry zapewniła sobie remis z Arką. Następnie pewne zwycięstwo z Motorem Lublin odniosła Jagiellonia Białystok i wskoczyła na pozycję lidera. W Zabrzu o jedną bramkę od Górnika lepszy okazał się Lech Poznań


W niedzielę w meczu drużyn z dolnej części tabeli Pogoń podzieliła się punktami z Bruk-Betem.  Wieczorem w Katowicach Widzew przegał z GKS-em. Na zakończenie kolejki odmieniony pod wodzą Daniela Myśliwca Piast podejmie liderującą Wisłę, która tydzień temu na inaugurację wygrała z Rakowem. 


 


20. kolejka:

Korona Kielce 1-2 Zagłębie Lubin

Lechia Gdańsk 1-1 Cracovia

Arka Gdynia 2-2 Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok 4-1 Motor Lublin

Górnik Zabrze 0-1 Lech Poznań

Pogoń Szczecin 1-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Raków Częstochowa 0-0 Radomiak Radom

GKS Katowice 1-0 Widzew Łódź


Poniedziałek, 09.02.

godz. 19:00 Piast Gliwice - Wisła Płock   (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




Komentarze (27)

Mateusz z Gór - 18 minut temu, *.orange.pl

A może utrzymamy się wcale nie poprawiając naszej gry, ale po prostu wykorzystując to, że Widzew i Pogoń okażą się jeszcze słabsze? 😂

Wołomin NR - 16 godzin temu, *.centertel.pl

Lepszy remis niż w d#pę penis

FOREVER LEGIA - 12 godzin temu, *.play-internet.pl

@Wołomin NR: Jak Ty znasz życie-jak Ty znasz życie😂

Darek - 19 godzin temu, *.tpnet.pl

Ja kibicuje Legii tak świadomie od 1993 roku. Wychowałem się na wielkiej Legii grającej w lidze mistrzów. Dzisiaj to co oglądamy to hańba 110 letniej historii klubu. Ludzie zarabiający miliony złotych rocznie kpią z tego klubu. Plują nam w twarz. Też bym chętnie porozmawiał z nimi po sezonie.Nie straszę ich teraz jakimiś tam groźbami bo jestem zwykłym Januszem pracującym na etacie. Prostym zjadaczem chleba co może podnieść nogę na wysokość 80 cm.Nie chcę niego bić dla jasności.Po prostu chciałbym się dowiedzieć czemu celowo hańbią ten klub dostając w zamian miliony zł . Co złego zrobiła wam Legia,że ją osmeszacie?Że w zamian za miliony,które zarabiacie nie chcę wam się nawet biegać. Interesuje mnie co jest przyczyną zarabiania milionów za nic?
I jeśli cały skauting plus dwóch dyrektorów sportowych bierze pieniądze za jeden transfer to też bym chciał się dowiedzieć za co tak naprawdę biorą te pieniądze? Jeden transfer na pół roku? To wystarczy w kapciach przed telewizorem oglądać tylko naszą ligę by zrobić dwa jakościowe transfery. Za co ci wszyscy ludzie biorą pieniądze?
Czy wy ludzie z zarządu macie nas wszystkich za ludzi upośledzonych umysłowo?
Myślicie,że wiecznie będziecie wyciągać pieniądze z klubu bezkarnie?
Gdzie jest 17 milionów euro z poprzedniego okna transferowego?

MarioL - 07.02.2026 / 19:51, *.wanadoo.fr

Sensacyjny wynik w Gdyni.Wraca nadzieja na utrzymanie.

Trampek - 07.02.2026 / 11:44, *.orange.pl

Napad mamy EXTRA . W pierwszej trzydziestce klasyfikacji strzelców nie ma zawodnika LEGII !!! Tak " działa" SKAUTING w LEGII . Powiedzieć " KRECIA ROBOTA " - to NIC nie powiedzieć . Godzi się na to właściciel LEGII od kilku lat .

Matusz z - 07.02.2026 / 11:28, *.orange.pl

Wszystko się zgadza, zakłady poszły. Korona to jednak mocna drużyna, jest duża szansa, że włączy się do gry o mistrza lub puchary. Jednak trafiła na faworyta i nieznacznie poległa.

GARGAMEL1982 - 06.02.2026 / 22:34, *.orange.pl

Czy król strzelców i nowy napadzior Repry Stępiński dziś ukłuł czy spełnił marzenie walnął dwie Legii a teraz będzie kopał się po czole

Sylwek do - 06.02.2026 / 22:30, *.orange.pl

Wygrana pozwoli przeskoczyć Arkę i pogonić Piasta i Lechie

Jurek - 07.02.2026 / 09:38, *.com.pl

@Sylwek do: Wygrana? Co to jest? Dzięki naszym „gwiazdom” zdążyłem zapomnieć.

Mateusz z Gór - 06.02.2026 / 19:55, *.orange.pl

Korona to jeszcze głupsze dziś gole potraciła niż Legia przed tygodniem. 😂 Co to było... 🤣

odpowiedz
Znawca - 06.02.2026 / 21:01, *.interkam.pl

@Mateusz z Gór: tymbardziej to źle świadczy o Legii,która nawet nie zremisowała z Koroną
Naprawdę jesteśmy słabiakami.

Egon - 06.02.2026 / 22:12, *.waw.pl

@Znawca:

Właśnie.
Dzisiejsza gra i wynik Korony nie nastrajają zbyt optymistycznie, skoro my z takimi "gigantami" przegrywamy.

Mateusz z Gór - 06.02.2026 / 22:40, *.orange.pl

@Egon: Oglądałem fragmentami i ta Korona wtedy dobrze grała, po prostu w drugiej połowie całkowicie ich odcięło. Zarazili się od Legionistów nieudolnością w końcówkach meczów. 😂

Egon - 06.02.2026 / 23:04, *.waw.pl

@Mateusz z Gór:

Oby nas z Arką podobnie nie odcięło, bo za chwilę ugrzęźniemy na dobre, na dnie tabeli i z Miodkowej dominacji będą nici :-)

Znawca - 06.02.2026 / 23:14, *.interkam.pl

@Egon: niestety,jak nie masz nawet 1 normalnego napastnika,to punkty uciekają.Bramkarz i napastnik to podstawa, jak powiadają fachowcy i to jest prawda.I teraz żałują kasy na Świderskiego,kładąc na szalę możliwość spadku! Cymbały jedne.Nsame to może dopiero pod koniec marca się rozkręci,o ile w ogole.Nadal będą ryzykować i czekać z złożonymi rękami.Dopiero jak nie wygramy z Arka i Gieksą to zacznie się panika.

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

@Mateusz z Gór: Może po prostu z Lubinem byli pod większą presją, musieli więcej biegać i grać intensywniej, mieli więcej okazji do błędów…

Mateusz z Gór - 17 minut temu, *.orange.pl

@Miki: Moim zdaniem Ekstraklasa jest po prostu bardzo przypadkowa wśród średnich zespołów. Na nieszczęście my nie jesteśmy nawet średni w tej chwili.

Znawca - 06.02.2026 / 17:50, *.interkam.pl

Z innej beczki ciekaw jestem jak zaprezentuje się ten Mlinarić z Sarajewa w Zagłębiu.Ciekawy transfer,lecz to nie jest napastnik,a skrzydłowy lub OP bo również go obserwowałem wcześniej. Znowu będą źle pozycjonować zawodników. To samo Aleksić zamiast grac na 8ce to pchali go na skrzydło w Craxie.Akere zdobył zwycięskiego gola w ostatniej kolejce z Rijeką był pilkarzem meczu.Zupełnie nie wykorzystali jego potencjału w Widzewie.

MarioL - 06.02.2026 / 15:29, *.wanadoo.fr

Kolejny mecz o 6 punktów.

Znawca - 06.02.2026 / 15:06, *.interkam.pl

Bardzo ważny mecz dla Legii. Stawiam na 1-0 dla naszych.Bramka Kovacika w 85min.😁

Mateusz z Gór - 06.02.2026 / 15:35, *.orange.pl

@Znawca: Akurat skuteczności to on z Ajaksem nie pokazał no i ma uraz po meczu chyba.

Znawca - 06.02.2026 / 19:10, *.interkam.pl

@Mateusz z Gór: uuu,to niedobrze. To Krasnal z Kosowa strzeli.😉

Arka - 06.02.2026 / 11:35, *.orange.pl

Arka-Legia 1:2

Ekspert - 06.02.2026 / 09:50, *.230.9

po tej kolejce minus 4 do bezpiecznego miejsca. potwierdzone info

Legia - 06.02.2026 / 09:06, *.31.17

Arka -Legia 2:1

legionista z 1 ligi - 06.02.2026 / 23:05, *.net.pl

@Legia: 👍👍👍 prorok

