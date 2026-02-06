20. kolejka Ekstraklasy. Piątek pełen emocji

Ciekawie powinno być w Zabrzu, gdzie utrzymujący się nadal na 2. pozycji Górnik zagra z będącym w dołku Lechem. W niedzielę czeka nas kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Pogoń zmierzy się z Bruk-Betem. Wieczorem w Katowicach będący w strefie spadkowej Widzew będzie chciał udowodnić, że miliony wydane na transfery nie zostały wyrzucone w błoto. Na zakończenie kolejki odmieniony pod wodzą Daniela Myśliwca Piast podejmie liderującą Wisłę, która tydzień temu na inaugurację wygrała z Rakowem.

20. kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się meczem Korony i Zagłębia. Mimo wyraźnej przewagi kieleckiego zespołu, szczególnie w pierwszej połowie, górą byli goście, ale zwycięska bramka z końcówki spotkania była trafieniem samobójczym. Również w piątek Lechia podejmowała Cracovię i tu także było ciekawie. Grająca w 10 przez całą drugą połowę Cracovia zdołała się wybronić, wykorzystała rzut karny i z Gdańska wraca z jednym punktem. W pierwszym sobotnim spotkaniu Legia zagra na wyjeździe z Arką, która aktualnie znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zwycięstwo pozwoli więc legionistom na przeskoczenie w górę tabeli.

GARGAMEL1982 - 43 minuty temu, *.orange.pl Czy król strzelców i nowy napadzior Repry Stępiński dziś ukłuł czy spełnił marzenie walnął dwie Legii a teraz będzie kopał się po czole odpowiedz

Sylwek do - 47 minut temu, *.orange.pl Wygrana pozwoli przeskoczyć Arkę i pogonić Piasta i Lechie odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Korona to jeszcze głupsze dziś gole potraciła niż Legia przed tygodniem. 😂 Co to było... 🤣 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: tymbardziej to źle świadczy o Legii,która nawet nie zremisowała z Koroną

Naprawdę jesteśmy słabiakami. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Znawca:



Właśnie.

Dzisiejsza gra i wynik Korony nie nastrajają zbyt optymistycznie, skoro my z takimi "gigantami" przegrywamy. odpowiedz

Mateusz z Gór - 37 minut temu, *.orange.pl @Egon: Oglądałem fragmentami i ta Korona wtedy dobrze grała, po prostu w drugiej połowie całkowicie ich odcięło. Zarazili się od Legionistów nieudolnością w końcówkach meczów. 😂 odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Z innej beczki ciekaw jestem jak zaprezentuje się ten Mlinarić z Sarajewa w Zagłębiu.Ciekawy transfer,lecz to nie jest napastnik,a skrzydłowy lub OP bo również go obserwowałem wcześniej. Znowu będą źle pozycjonować zawodników. To samo Aleksić zamiast grac na 8ce to pchali go na skrzydło w Craxie.Akere zdobył zwycięskiego gola w ostatniej kolejce z Rijeką był pilkarzem meczu.Zupełnie nie wykorzystali jego potencjału w Widzewie. odpowiedz

MarioL - 7 godzin temu, *.wanadoo.fr Kolejny mecz o 6 punktów. odpowiedz

Znawca - 8 godzin temu, *.interkam.pl Bardzo ważny mecz dla Legii. Stawiam na 1-0 dla naszych.Bramka Kovacika w 85min.😁 odpowiedz

Mateusz z Gór - 7 godzin temu, *.orange.pl @Znawca: Akurat skuteczności to on z Ajaksem nie pokazał no i ma uraz po meczu chyba. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: uuu,to niedobrze. To Krasnal z Kosowa strzeli.😉 odpowiedz

Arka - 11 godzin temu, *.orange.pl Arka-Legia 1:2 odpowiedz

Ekspert - 13 godzin temu, *.230.9 po tej kolejce minus 4 do bezpiecznego miejsca. potwierdzone info odpowiedz

Legia - 14 godzin temu, *.31.17 Arka -Legia 2:1 odpowiedz

