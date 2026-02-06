20. kolejka Ekstraklasy. Piątek pełen emocji

20. kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się meczem Korony i Zagłębia. Mimo wyraźnej przewagi kieleckiego zespołu, szczególnie w pierwszej połowie, górą byli goście, ale zwycięska bramka z końcówki spotkania była trafieniem samobójczym. Również w piątek Lechia podejmowała Cracovię i tu także było ciekawie. Grająca w 10 przez całą drugą połowę Cracovia zdołała się wybronić, wykorzystała rzut karny i z Gdańska wraca z jednym punktem. W pierwszym sobotnim spotkaniu Legia zagra na wyjeździe z Arką, która aktualnie znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zwycięstwo pozwoli więc legionistom na przeskoczenie w górę tabeli.
Ciekawie powinno być w Zabrzu, gdzie utrzymujący się nadal na 2. pozycji Górnik zagra z będącym w dołku Lechem. W niedzielę czeka nas kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Pogoń zmierzy się z Bruk-Betem. Wieczorem w Katowicach będący w strefie spadkowej Widzew będzie chciał udowodnić, że miliony wydane na transfery nie zostały wyrzucone w błoto. Na zakończenie kolejki odmieniony pod wodzą Daniela Myśliwca Piast podejmie liderującą Wisłę, która tydzień temu na inaugurację wygrała z Rakowem.
20. kolejka:
Korona Kielce 1-2 Zagłębie Lubin
Lechia Gdańsk 1-1 Cracovia
Sobota, 07.02.
godz. 14:45 Arka Gdynia - Legia Warszawa (C+ Sport)
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Motor Lublin (C+ Sport)
godz. 20:15 Górnik Zabrze - Lech Poznań (C+ Sport)
Niedziela, 08.02.
godz. 12:15 Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport)
godz. 14:45 Raków Częstochowa - Radomiak Radom (C+ Sport)
godz. 17:30 GKS Katowice - Widzew Łódź (C+ Sport / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 09.02.
godz. 19:00 Piast Gliwice - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców