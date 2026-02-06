20. kolejka Ekstraklasy rozpocznie się meczem sąsiadujących ze sobą w tabeli Korony i Zagłębia. Również w piątek Lechia podejmie Cracovię i zdecydowanie w Gdańsku można spodziewać się ciekawego widowiska. W pierwszym sobotnim spotkaniu Legia zagra na wyjeździe z Arką, która aktualnie znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zwycięstwo pozwoli więc legionistom na przeskoczenie w górę tabeli.

Ciekawie powinno być w Zabrzu, gdzie utrzymujący się nadal na 2. pozycji Górnik zagra z będącym w dołku Lechem. W niedzielę czeka nas kolejne ważne dla układu dolnej części tabeli spotkanie, w którym Pogoń zmierzy się z Bruk-Betem. Wieczorem w Katowicach będący w strefie spadkowej Widzew będzie chciał udowodnić, że miliony wydane na transfery nie zostały wyrzucone w błoto. Na zakończenie kolejki odmieniony pod wodzą Daniela Myśliwca Piast podejmie liderującą Wisłę, która tydzień temu na inaugurację wygrała z Rakowem.









20. kolejka:



Piątek, 06.02.

godz. 18:00 Korona Kielce - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

godz. 20:30 Lechia Gdańsk - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ Sport)





Sobota, 07.02.

godz. 14:45 Arka Gdynia - Legia Warszawa (C+ Sport)

godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Motor Lublin (C+ Sport)

godz. 20:15 Górnik Zabrze - Lech Poznań (C+ Sport)





Niedziela, 08.02.

godz. 12:15 Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport)

godz. 14:45 Raków Częstochowa - Radomiak Radom (C+ Sport)

godz. 17:30 GKS Katowice - Widzew Łódź (C+ Sport / C+ / TVP Sport)





Poniedziałek, 09.02.

godz. 19:00 Piast Gliwice - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)





