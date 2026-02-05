Myć sędzią meczu z Arką

Wojciech Myć został wyznaczony do sędziowania meczu 20. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Arką Gdynia i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Dawid Golis, sędzią technicznym będzie Piotr Pazdecki, a w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Karol Arys.

Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 7 lutego o godz. 14:45.


 


Obsada sędziowska 20. kolejki:

Korona Kielce - Zagłębie Lubin: Piotr Rzucidło

Lechia Gdańsk - Cracovia: Tomasz Kwiatkowski

Arka Gdynia - Legia Warszawa: Wojciech Myć

Jagiellonia Białystok - Motor Lublin: Patryk Gryckiewicz

Górnik Zabrze - Lech Poznań: Damian Sylwestrzak

Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Mateusz Piszczelok

Raków Częstochowa - Radomiak Radom: Łukasz Kuźma

GKS Katowice - Widzew Łódź: Damian Kos

Piast Gliwice - Wisła Płock: Karol Arys




Pawcio - 35 minut temu, *.vectranet.pl

Karny dla świni lub czerwona dla Legii pewne. Kto losuje tych sędziów?

