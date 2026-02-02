Wyniki hokeistów Legii

Hokeiści Legii w ostatni weekend rozegrali kolejne ligowe spotkania - żacy starsi udali się do Trójmiasta na dwumecz z GAS-em Olivią, z kolei nasi juniorzy mierzyli się z MOSM Tychy.

ŻAK STARSZY



GAS Olivia 13-1 AH Legia

Bramka: Sebastian Oprica (as. Mikołaj Kleniewski)



GAS Olivia 9-1 AH Legia

Bramka: Sebastian Oprica (as. Alex Hansson, Igor Siemionczyk)



Dwumecz z GAS Olivia Gdańsk był świetnym wyzwaniem dla naszych młodych podopiecznych. W obu spotkaniach rozpoczynaliśmy bardzo dobrze, będąc blisko przeciwników, co umożliwiało nam przechwytywanie i częste posiadanie krążka. Niestety po przerwach sprawialiśmy wrażenie, jakbyśmy resetowali zdobytą wiedzę i umiejętności, co dobry przeciwnik potrafił bezlitośnie wykorzystać. Działo się to mimo znakomitej postawy bramkarki i bramkarza, występujących w naszych barwach.

Mimo wszystko cieszy fakt, że takich dobrych momentów jest coraz więcej i pokazujemy, że potrafimy przenosić je z treningów na mecz. Jednocześnie zdajemy sobie doskonale sprawę nad czym musimy szczególnie skupiać się i pracować, by każdy zawodnik mógł zrobić kolejny krok w stronę własnego rozwoju.



JUNIOR



AH Legia 3-12 MOSM Tychy

Bramki: Labiński (as. Malczyk), Labiński (as. Malczyk), Malczyk (as. Laskus)



Skład: J.Opiłowski, S.Stojek, S.Laskus, M.Bohynik, S.Chmielewski, O.Kućmierz, J.Labiński, S.Shchrebatiuk, A.Bejnarowicz, I.Malchyk, D.Sydorov, M.Krawczyński, M.Birulin, P.Podrażka















