Hokej

Wyniki hokeistów Legii

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Hokeiści Legii w ostatni weekend rozegrali kolejne ligowe spotkania - żacy starsi udali się do Trójmiasta na dwumecz z GAS-em Olivią, z kolei nasi juniorzy mierzyli się z MOSM Tychy.

REKLAMA

ŻAK STARSZY

GAS Olivia 13-1 AH Legia
Bramka: Sebastian Oprica (as. Mikołaj Kleniewski)

GAS Olivia 9-1 AH Legia
Bramka: Sebastian Oprica (as. Alex Hansson, Igor Siemionczyk)

Dwumecz z GAS Olivia Gdańsk był świetnym wyzwaniem dla naszych młodych podopiecznych. W obu spotkaniach rozpoczynaliśmy bardzo dobrze, będąc blisko przeciwników, co umożliwiało nam przechwytywanie i częste posiadanie krążka. Niestety po przerwach sprawialiśmy wrażenie, jakbyśmy resetowali zdobytą wiedzę i umiejętności, co dobry przeciwnik potrafił bezlitośnie wykorzystać. Działo się to mimo znakomitej postawy bramkarki i bramkarza, występujących w naszych barwach.
Mimo wszystko cieszy fakt, że takich dobrych momentów jest coraz więcej i pokazujemy, że potrafimy przenosić je z treningów na mecz. Jednocześnie zdajemy sobie doskonale sprawę nad czym musimy szczególnie skupiać się i pracować, by każdy zawodnik mógł zrobić kolejny krok w stronę własnego rozwoju.

JUNIOR

AH Legia 3-12 MOSM Tychy
Bramki: Labiński (as. Malczyk), Labiński (as. Malczyk), Malczyk (as. Laskus)

Skład: J.Opiłowski, S.Stojek, S.Laskus, M.Bohynik, S.Chmielewski, O.Kućmierz, J.Labiński, S.Shchrebatiuk, A.Bejnarowicz, I.Malchyk, D.Sydorov, M.Krawczyński, M.Birulin, P.Podrażka


hokej

hokej

hokej

hokej



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.