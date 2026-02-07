Constract Lubawa 9-2 Legia Warszawa

W meczu 18. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Constractem Lubawa aż 2-9. Do przerwy legioniści przegrywali 1-6.

REKLAMA

Kolejne spotkanie rozegrają 14 lutego o godzinie 16:00, a ich przeciwnikiem będzie AZS UŚ Katowice.





W 9. minucie legioniści nieco przysnęli, gdy gospodarze wykonywali aut. Po wznowieniu gry piłkę otrzymał Kacper Sendlewski i dobrym uderzeniem zdobył pierwszą w tym meczu bramkę. W 11. minucie świetnym uderzeniem popisał się Pedro Pereira, podwyższając wynik na 2-0. W 15. minucie Henri Alamikkotervo popisał się strzałem z dystansu, a bramkarz Constractu skapitulował. Radość nie trwała jednak długo, bo już 30 sekund później na 3-1 trafił Pedrinho. Niestety, w 16. minucie Oskar Szczepański zanotował samobójcze trafienie. W 18. minucie gospodarze skutecznie wykonali akcję po rzucie rożnym i zapisali na swoim koncie piątego gola. Tuż przed końcem połowy Tomasz Warszawski zapędził się do ataku, co wykorzystał Pedro Pereira i strzałem z własnej połowy podwyższył jeszcze prowadzenie.





Początek drugiej połowy również nie był dla legionistów udany, bo w 23. minucie stracili kolejnego gola. W 36. minucie gospodarze wykonywali przedłużony rzut karny, a piłkę do siatki posłał Pedro Pereira. Na półtorej minuty przed końcem do pustej bramki trafił Gabriel Rinaldin, a Piotr Makowski ustalił wynik na 9-2.









Constract Lubawa 9-2 (6-1) Legia Warszawa

1-0 - 8:35 Kacper Sendlewski

2-0 - 10:39 Pedro Pereira

2-1 - 14:02 Henri Alamikkotervo

3-1 - 14:38 Pedrinho

4-1 - 15:30 Oskar Szczepański (sam.)

5-1 - 17:37 Adriano Lemos

6-1 - 19:08 Pedro Pereira

7-1 - 22:23 Kacper Sendlewski

8-1 - 35:56 Pedro Pereira

9-1 - 38:31 Gabriel Rinaldin

9-2 - 39:08 Piotr Makowski





Constract: 22. Roberto Gozi, 5. Kacper Sendlewski, 7. Adriano Lemos, 6. Paweł Kaniewski, 88. Sebastian Grubalski

rezerwa: 2. Hubert Zadroga, 31. Władysław Bondarenko, 4. Pedro Pereira, 8. Gabriel Rinaldin, 11. Savio Valadares, 12. Pedrinho, 17. Szymon Licznerski, 26. Jakub Raszkowski, 29. Benjamin Tusar





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 20. Władysław Tkaczenko, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij





żółte kartki: Żmijewskij, Alamikkotervo, Szczepański





Centrum informacji o futsalowej Legii





