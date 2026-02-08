Wyniki 19. kolejki PLK: Kolejka niespodzianek

W 19. kolejce Orlen Basket Ligi nie brakowało niespodzianek. Na początek zmagań niżej notowana Stal Ostrów Wielkopolski pokonała liderującego Kinga. Potknięcia szczecinian nie wykorzystał Śląsk Wrocław, który u siebie przegrał jednym punktem z GTK Gliwice. Arka mająca swoje problemy uległa we własnej hali Zastal. Natomiast Legia pozwoliła złapać oddech Czarnym Słupsk. Z czołowych ekipy jedynie Trefl Sopot stanął na wysokości zadania wykorzystując przewagę parkietu w rywalizacji z Miastem Szkła.

Wyniki 19. kolejki:

Stal Ostrów Wielkopolski 81-76 (24-24, 17-17, 20-15, 20-20) King Szczecin

Arka Gdynia 71-82 (19-20, 22-14, 16-34, 14-14) Zastal Zielona Góra

Twarde Pierniki Toruń 97-88 (26-22, 26-22, 24-23, 21-21) Start Lublin

Śląsk Wrocław 84-85 (29-11, 13-24, 19-23, 23-27) GTK Gliwice

Trefl Sopot 94-81 (23-17, 20-23, 33-17, 18-24) Miasto Szkła Krosno

MKS Dąbrowa Górnicza 85-94 (28-24, 24-21, 13-24, 20-25) Anwil Włocławek

Dziki Warszawa 78-84 (11-24, 24-17, 29-10, 14-33) Górnik Wałbrzych

Czarni Słupsk 87-82 (25-22, 19-16, 21-24, 21-20) Legia Warszawa


Terminarz i wyniki PLK

Tabela PLK




