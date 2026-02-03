3-4.02: Rozkład jazdy

W środę o 14:00 na stadionie przy Ł3 Legia U-19 rozegra mecz 1/16 finału Ligi Młodzieżowej UEFA z Ajaxem. Bilety na to spotkanie kosztują 5 i 10 złotych, transmisja w C+ Sport.  

Julian Zięba bierze udział w turnieju Tennis Europe do lat 14 we włoskiej Altamurze. Agata Król rozpoczyna starty na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w strzelectwie sportowym w Bułgarii.


 


Rozkład jazdy:
3.02 g. 19:00 Tur Bielsk Podlaski - Legia II Warszawa [kosz]
4.02 g. 14:00 Legia Warszawa - Ajax Amsterdam [Ł3, UYL]




