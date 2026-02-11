Łyżwiarstwo

ZIO: Marek Kania 23. na 1000m

Marek Kania
Bodziach
Dziś na torze w Mediolanie, rozegrany został wyścig na dystansie 1000 metrów, w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. Dla legionisty to drugie ZIO w karierze. Panczenista Legii Warszawa startował w ósmej parze z Niemcem,  Hendrikiem Dombkiem. Legionista zaczął bardzo mocno - niesamowicie szybko pokonał pierwszych 500 metrów, ale później zabrakło nieco sił, co skutkowało dwoma błędami technicznymi, w tym jednym już na ostatniej prostej. Miały one wpływ na końcowy czas i miejsce naszego zawodnika.

Marek Kania zakończył rywalizację na 1000m na miejscu 23. z czasem 1:09.58 min.


W sobotę Marek Kania startować będzie jeszcze na swoim koronnym dystansie, w którym regularnie plasuje się w czołówce obecnego sezonu Pucharu Świata, a mianowicie wyścigu na 500 metrów. Początek rywalizacji o godzinie 17:00. Transmisja w TVP1.


Klasyfikacja wyścigu 1000m:
1. Jordan Stolz (USA) 1:06.28 (rekord toru i ZIO)
2. Jenning De Boo (Holandia) 1:06.78
3. Zhongyan Ning (Chiny) 1:07.34 
4. Damian Żurek 1:07.41
5. Joep Wennemar (Holandia) 1:07.58
6. Kjeld Nuis (Hoilandia) 1:07.65 
7. Daniele Di Stefano (Włochy) 1:08.17
8. Laurent Dubreuil (Kanada) 1:08.21 
9. Conor Mcdermott-Mostowy (USA) 1:08.48
10. Kyung-Min Koo (Korea) 1:08.53 
(...)
23. Marek Kania 1:09.58




Komentarze (1)

Mateusz z Gór - 25 minut temu, *.orange.pl

Szkoda. Dziś najbardziej prawdopodobne było srebro lub brąz, a tu taka niespodzianka.

odpowiedz
