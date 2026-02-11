ZIO: Marek Kania 23. na 1000m

Dziś na torze w Mediolanie, rozegrany został wyścig na dystansie 1000 metrów, w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. Dla legionisty to drugie ZIO w karierze. Panczenista Legii Warszawa startował w ósmej parze z Niemcem, Hendrikiem Dombkiem. Legionista zaczął bardzo mocno - niesamowicie szybko pokonał pierwszych 500 metrów, ale później zabrakło nieco sił, co skutkowało dwoma błędami technicznymi, w tym jednym już na ostatniej prostej. Miały one wpływ na końcowy czas i miejsce naszego zawodnika.

Marek Kania zakończył rywalizację na 1000m na miejscu 23. z czasem 1:09.58 min.





W sobotę Marek Kania startować będzie jeszcze na swoim koronnym dystansie, w którym regularnie plasuje się w czołówce obecnego sezonu Pucharu Świata, a mianowicie wyścigu na 500 metrów. Początek rywalizacji o godzinie 17:00. Transmisja w TVP1.





Klasyfikacja wyścigu 1000m:

1. Jordan Stolz (USA) 1:06.28 (rekord toru i ZIO)

2. Jenning De Boo (Holandia) 1:06.78

3. Zhongyan Ning (Chiny) 1:07.34

4. Damian Żurek 1:07.41

5. Joep Wennemar (Holandia) 1:07.58

6. Kjeld Nuis (Hoilandia) 1:07.65

7. Daniele Di Stefano (Włochy) 1:08.17

8. Laurent Dubreuil (Kanada) 1:08.21

9. Conor Mcdermott-Mostowy (USA) 1:08.48

10. Kyung-Min Koo (Korea) 1:08.53

(...)

23. Marek Kania 1:09.58



