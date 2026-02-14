ZIO: Marek Kania ósmy na 500 m

Dziś na torze w Mediolanie rozegrany został bieg na 500 metrów w łyżwiarstwie szybkim podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, w których startował panczenista Legii Warszawa. Marek Kania startował w dziewiątej parze z Japończykiem.

REKLAMA

Nasz zawodnik uzyskał czas 34,48 sekundy, co dało mu ostatecznie ósme miejsce w klasyfikacji. Zwyciężył Amerykanin, Jordan Stolz, który poprawił rekord toru oraz Igrzysk (33,77s).





Trzy dni temu Marek startował w Mediolanie także na dystansie 1000 metrów - przez błędy techniczne popełnione podczas biegu, w którym pierwszych 600m pędził w naprawdę świetnym tempie - legionista zajął wówczas 23. miejsce.





Marek Kania startował wcześniej na Zimowych Igrzyskach w Pekinie w 2022 roku - wówczas na 500m zajął 16. miejsce.













Sobotni wynik Marka Kani to najlepszy wynik spośród wszystkich panczenistów Legii Warszawa, którzy startowali na ZIO. Sam Marek w Pekinie był 16. W 2018 roku w Korei Połudnowej, Artur Waś zajął 13. miejsce, a Artur Nogal - 36. Jerzy Dominik w 1988r. w Calgary zajmował miejsca 25., 28. i 36. Marek robi w ostatnich latach niesamowite postępy, co potwierdza na zawodach Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, czy Igrzyskach Olimpijskich. Wierzymy, że legionista powalczy o medal za cztery lata we Francji.





Wyniki na 500 m:

1. Jordan Stolz (USA) 33,77s

2. Jenning De Boo (Holandia) 33,88s

3. Laurent Dubreuil (Kanada) 34,26s

4. Damian Żurek 34,35s

5. Sebas Diniz (Holandia) 34,46s

6. Tatsuya Shinhama (Japonia) 34,46s

7. Tingyu Gao (Chiny) 34,47s

8. Marek Kania 34,48s

9. Yevgeniy Koshkin (Kazachstan) 34,56s

10. Wataru Morishige (Japonia) 34,62s



