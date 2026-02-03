Media: Papszun zablokował transfer Kapuadiego

Steve Kapuadi - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
źródło: weszlo.com / legionisci.com

Wszystko wskazywało na to, że Steve Kapuadi odejdzie do Cremonese. Włoskie media informowały, że zawodnik był już w poniedziałek w drodze do Mediolanu, skąd miał udać się do Cremony, przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. Transfer wysypał się jednak na ostatniej prostej. Wg dziennikarzy weszlo.com, weto postawił Marek Papszun i zablokował odejście obrońcy. 

Chodzi nie tylko o transfer Kapuadiego, ale o wszystkie ruchy wychodzące, czyli chociażby Juergena Elitima, któremu latem kończy się kontrakt, aby nie osłabiać dodatkowo drużyny. 


 


Nie jest tajemnicą, że Kapuadi wzbudzał zainteresowanie na rynku transferowym już przed sezonem i gdyby otrzymał zgodę klubu, zmieniłby otoczenie już wtedy. Pozostaje pytanie, czy zablokowanie piłkarzowi odejścia po raz kolejny nie wpłynie w negatywny sposób na jego postawę i zaangażowanie na boisku. 




LLL - 1 minutę temu, *.orange.pl

No to jest chyba pytanie retoryczne.Jak powszechnie wiadomo ,z niewolnika nie ma pracownika i tyle w tym temacie.😎

odpowiedz
Paczkomat - 9 minut temu, *.20.30

Uhu!! No to będzie się działo, bo Kapuadi i tak chodził naburmuszony cały obóz,…

odpowiedz
Radek - 12 minut temu, *.centertel.pl

No to podziękuję w szatni Rajovicowi za to pewnie Xd

odpowiedz
Chudy Grubas - 19 minut temu, *.78.243

Co jest prawdą, pewnie nie dowiemy się nigdy. Drugie info jest takie że włoski klub w ostatniej chwili zdecydował się na zatrudnienie innego obrońcy. Ostatecznie wraca do nas pewnie mocno sfrustrowany sytuacją obrońca który od czasu do czasu wali grube babole w polu karnym.
Marula, będziesz miał kolejnego grajka którego trzeba będzie wspierać psychicznie.

odpowiedz
