Transfer Kapuadiego nie doszedł do skutku

Nie jest tajemnicą, że Kapuadi wzbudzał zainteresowanie na rynku transferowym już przed sezonem i gdyby otrzymał zgodę klubu, zmieniłby otoczenie już wtedy. Pozostaje pytanie, czy zablokowanie piłkarzowi odejścia po raz kolejny nie wpłynie w negatywny sposób na jego postawę i zaangażowanie na boisku.

Wszystko wskazywało na to, że Steve Kapuadi odejdzie do Cremonese. Włoskie media informowały, że zawodnik był już w poniedziałek w drodze do Mediolanu, gdzie miał przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. Transfer wysypał się jednak na ostatniej prostej. Wg dziennikarzy weszlo.com, weto postawił Marek Papszun i zablokował odejście obrońcy. Późniejsze informacje temu zaprzeczyły - z transferu w ostatniej chwili wycofali się Włosi.

PrzemoL - 31 minut temu, *.217.5 Może obejrzeli mecz z Koroną i zobaczyli jaki poziom prezentuje drużyna, w której gra... odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ciekawe czy spróbujemy go opchnąć do Widzewa, skoro większość okienek za granicą już pozamykanych. 😂 odpowiedz

Pablo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trochę niepjmuję tego zachwytu nad Kapuadim.Gość zagrał może jedną solidną rundę, a w pozostałym czasie jest mocno przeciętny, i w niczym nie lepszy, niż pozostali nasi obrońcy.Wiele jego niedociągnięć spowodowało w konsekwencji utratę przez nas bramek, jeśli za niego pozyskali byśmy porządnego napastnika, to bez żadnego żalu niech spada na drzewo, szczególnie, że od dłuższego czasu widać, że gra na siłę.🔴⚪️🟢 odpowiedz

Alfi - 15 minut temu, *.3s.pl @Pablo: Pełna zgoda🤝 odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To jest dopiero przygrywka do rozpętania wojenki korpoludków ze smerfem marudą z Tarchomina. Jeśli naszym nie uda się wygrać w Gdyni, Katowicach i u siebie z Wisłą Płock, to korpoludki z Ł3 nie będą miały żadnych skrupułów rzucić smerfa marudę na żer rozwścieczonych kibiców i żądnych "medialnej krwi" publicystów sportowych. odpowiedz

Vader - 3 godziny temu, *.datapacket.com Był w dordze do Mediolanu bo Markowi powiedzieli , że jedzie po nowe dresy do kompletu . W pociągu ( żeby było taniej ) w kliblu spotkał coacha Cremonese i stwierdził że jednak sie przeniesie tylko musi wrócić z zakupami dla sztabu bo obiecał im , że przywiezie 70 par butów z bazarku w Malagnino dla każdego członka sztabu! . Kiedy już zapakował torebkę ala Piontek , na korytarzu napatoczył się na trenera . Nic nie dały próby schowania się za bobicem i odwracanie uwagi przez żewłakowa. Marek dał szlaban . Steven trafił za karę do pokoju z Miletą , gdzie rasowy napadzior przez 24 h na dobę wpatruje się w wielki prostokąt i kulkę , próbując dopasować elemnty do siebie odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 33 minuty temu, *.orange.pl @Vader:



😂😂😂



Brzmi jak opis Stanislava Levego na weszło, brakuje tylko fioletowej substancji i sekrementow 😂 odpowiedz

Adam - 28 minut temu, *.com.pl @Vader: az szok że chciało Ci sie tyle pisać bzdur jak nikomu sie nie chce tego czytać ale mamy nadzieje że lżej na serduszku 😉 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Niestety doczekaliśmy takich czasów że w Legii zrobiły się dwie grupy piłkarzy.

Pierwsza złożona z piłkarzy którzy chcą jeszcze coś osiągnąć i przy okazji zarobić.

Druga złożona z piłkarzy dla których gra w Legii to szczyt możliwości z bardzo wysokimi zarobkami. Ci pierwsi widząc co się dzieje w klubie chcą po prostu zmienić pracodawcę. Drudzy będą się za wszelką cenę trzymać przy korycie.

Szanujmy i doceniajmy ambitnych a nie małych ludzi którzy mają wywalone na wszystko z wyłączeniem kasy. odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Będzie walka o 1 ligę! odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Ten sam portal przekazywał wcześniej info, że piłkarz jest już sprzedany. Piszą cokolwiek, byleby się klikało. odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl był w drodze do Mediolanu i nagle Papszun postawił weto?! To kto w ogóle pozwolił mu na wyjazd,że był już w drodze do Mediolanu? Co to za burdel? odpowiedz

J23 - 4 godziny temu, *.131.66 Czy można przy nazwisku piłkarza na stronie kadry podawać nazwisko jego agenta , czy to jest tajna informacja?? odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @J23: a to jest niby agent kontrwywiadu,że ma być utajnione? Nie rób jaj. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl mogli go sprzedac i kupic napastnika. Obrona jak zrobi gafe to i z kapuadim zrobią. odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.246.50 Tutaj mam uczucia ambiwalentne. Z jednej strony z niewolnika nie ma pracownika, z drugiej obrona mocno kuleje, co udowodniła Korona. odpowiedz

Roma - 5 godzin temu, *.plus.pl A szkoda. Od dłuższego już czasu robi łaskę, że musi grać. odpowiedz

Adam - 5 godzin temu, *.plus.pl Na jesieni razem z Piątkowskim tworzyli kabaretowy duet, zamieszany w większość straconych przez Legię goli. Jakby odszedł, to by było wzmocnienie. Spadłoby Cremonese, a tak spadnie Legia. Marek nie wie jaka sobie zrobił krzywdę. 😜 odpowiedz

ws - 4 godziny temu, *.play.pl @Adam: kabaratowy duet to był z Vinagre. Sprawdź ile bramek i w jakich meczach padło z lewej strony. Tak na szybko to dogrywka z Pogonią, Nieciecza a wcześniej w Zabrzu i Lubinie odpowiedz

Szymon - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Co raz bardziej nerwowo robi się przy Łazienkowskiej. Według mnie Kapuadi nie będzie zbawcą obrony. Już wiele razy udowadniał że błędy w obronie nie są mu obce. A jeśli jeszcze strzeli focha to będzie słabo. Tutaj brakuje rozgrywającego , który zagrałby nieszablonowo, miał wizję konstruowania akcji. Ale mamy to co ten ujek nakupował.

Ps

Jak tam Rajović , trenuje karmiącymi z dobitką? A może na urlop go wysłać , niech się zresetuje. odpowiedz

TOXI - 5 godzin temu, *.pwz.pl Legia powinna postawić sprawę jasno w takich sytuacjach. Albo gra i daje z siebie wszystko, albo zsyłka do rezerw i ława do końca kontraktu. Sam powinien wybrać co dla niego lepsze. odpowiedz

singspiel - 5 godzin temu, *.4.198 @TOXI: albo lepsze wyjście - sprzedać i kupić kogoś na jego miejsce odpowiedz

Emeryt - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @TOXI: nasi wola kasę więc wypuszcza teraz. Z niewolnika nie ma pracownika. odpowiedz

Jurek - 5 godzin temu, *.inetia.pl Za obecne dziadostwo odpowiadają żewłakow i bobic. Oni jako pierwsi powinni być wywaleni z Legii. Powinni oddać również pieniądze które otrzymali za sprowadzenie tych piłkarskich gamoni. Oraz mioduski który cementuje tą amatorszczyznę. Won z Legii!!! odpowiedz

Maqs(L) - 4 godziny temu, *.autocom.pl @Jurek: Pełna zgoda !!! co oni tam jeszcze robia panie pudel ?!!!! odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.orange.pl Bardzo dobrze. Kontrakt obowiązuje w obie strony.

Jak trzeba się pozbyć nieroba (Charatin i jemu podobni) to trzeba im płacić za rozwiązanie kontraktu. Jak Piłkarz chce odejść to klub nie może mieć nic przeciwko bo zaraz będzie "foch z przytupem''



Czekam aż wreszcie ktoś z tym zrobi porządek. Papszun ma szansę - przerabiał to w Częstochowie z vice Haalandem. I to z dobrym skutkiem odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 6 godzin temu, *.orange.pl Ciekawe, czy Papszun uzgodnił to z samym Kapuadim, bo z niewolnika nie ma pracownika.

A Mioduski i jego pochlebcy mają problem, bo oni przecież założyli w budżecie przychody ze sprzedaży Kapuadiego, a tu taki klops. odpowiedz

LLL - 6 godzin temu, *.orange.pl No to jest chyba pytanie retoryczne.Jak powszechnie wiadomo ,z niewolnika nie ma pracownika i tyle w tym temacie.😎 odpowiedz

Paczkomat - 6 godzin temu, *.20.30 Uhu!! No to będzie się działo, bo Kapuadi i tak chodził naburmuszony cały obóz,… odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.orange.pl @Paczkomat: Byłeś? Widziałeś? Czy tylko zgadujesz po obejrzeniu zdjęć? odpowiedz

Radek - 6 godzin temu, *.centertel.pl No to podziękuję w szatni Rajovicowi za to pewnie Xd odpowiedz

Chudy Grubas - 6 godzin temu, *.78.243 Co jest prawdą, pewnie nie dowiemy się nigdy. Drugie info jest takie że włoski klub w ostatniej chwili zdecydował się na zatrudnienie innego obrońcy. Ostatecznie wraca do nas pewnie mocno sfrustrowany sytuacją obrońca który od czasu do czasu wali grube babole w polu karnym.

Marula, będziesz miał kolejnego grajka którego trzeba będzie wspierać psychicznie. odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.78.188 @Chudy Grubas:

profesjonalny piłkarz w profesjonalnym klubie jest od tego żeby grać na poziomie i zaangażowaniem, bo bierze za to kasę, a nie od wspierania go psychicznie odpowiedz

Emeryt - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Ja: o jakim piłkarzu myślisz i o jakim klubie? Takie fochy zdarzają się wszędzie. odpowiedz

1234 - 5 godzin temu, *.edu.pl @Chudy Grubas: Ojej! On jest bardzo sfrustrowany! Niezadowolony! Może trzeba mu jakieś dodatkowe wakacje na koszt klubu zorganizować żeby tylko łaskawie dograł pół roku obowiązującego go kontraktu? Może wszyscy powinni go przepraszać, że musi dla nas grać żeby tylko nie walił baboli? A tak na poważnie to zejdźcie wy wszyscy na ziemie i nie czytajcie tych wypocin pseudodziennikarzy bo oni kreują wymyśloną rzeczywistość, którą większość z was łyka jak pelikan. Mądrości i rozwagi życzę NAM wszystkim... i mniej internetu. odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @1234:

Zszedłem na ziemię, rzadko kiedy patrzę na dziennikarskie "newsy", staram się na chłodno patrzeć na sytuację którą widzę. A widzę Legię na przedostatnim miejscu, brak transferów, brak reakcji na nowego trenera (obie stracone bramki to kopia tego co było jesienią), oraz obraz piłkarzy którzy po meczu mają głowy tak samo nisko jak mieli dwa miesiące temu. Oczywiście są jeszcze słowa trenera, który będzie wspierał napastnika który nie strzela, pewnie teraz będzie musiał powspierać obrońcę który ma problem z bronieniem 😊 odpowiedz

