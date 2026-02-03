Nsame zakończył rehabilitację

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku, w meczu z Cracovią, napastnik Legii Warszawa, Jean Pierre Nsame doznał zerwania ścięgna Achillesa. Piłkarz we wrześniu przeszedł operację i wstępnie ma wrócić do gry w marcu.

REKLAMA

Lekarze z otwockiej kliniki Mirai Clinic ogłosili, że rehabilitacja zawodnika zakończyła się powodzeniem. To oznacza, że Nsame wkrótce wznowi treningi, ale na jego powrót do gry trzeba jeszcze trochę zaczekać.









"Z dumą dzielimy się historią skutecznego powrotu do sportu na najwyższym poziomie. Jean Pierre'a Nsame, zawodnika klubu piłkarskiego Legii Warszawa. We wrześniu piłkarz doznał poważnej kontuzji - zerwania ścięgna Achillesa. Zabieg operacyjny przeprowadził Michał Drwęga - lekarz ortopeda - ordynator naszej kliniki.



Proces fizjoterapii był prowadzony przez Bartłomieja Jaroszewskiego, koordynatora działu fizjoterapii w Otwocku, fizjoterapeutę z wieloletnim doświadczeniem w pracy ze sportowcami.



Dzięki kompleksowemu leczeniu, indywidualnie dobranej rehabilitacji i ogromnej determinacji zawodnika, powrót do sprawności zajął zaledwie 5 miesięcy - to znakomity wynik, biorąc pod uwagę, że standardowo taki proces trwa 7-8 miesięcy.



Gratulujemy Jean - Pierre' owi wytrwałości i życzymy powodzeniu na boisku." - czytamy na facebooku kliniki.



