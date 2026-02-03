Mioduski dla beIN Sports: Jesień? Nie powinniśmy dopuszczać do takich sytuacji

Dariusz Mioduski - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
źródło: beinsports.com

Właściciel i prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski udzielił obszernego wywiadu Filipowi ZIelińskiemu, korespondentowi beIN Sports USA. Rozmowa w języku angielskim ukazała się na portalu beinsports.com. Oprócz wielu wątków prywatnych Mioduski odpowiadał na pytania związane z katastrofalną pierwszą rundą sezonu i długofalowej wizji budowy klubu.

Przyznanie do błędów

Mioduski wprost przyznał, że klub zawiódł. "Wynik sportowy na koniec pierwszej połowy sezonu rozczarował nas wszystkich i nie powinniśmy dopuszczać do takich sytuacji" - mówi właściciel Legii. Wskazuje przy tym na konkretne przyczyny: "Dokonaliśmy jakościowych transferów, ale niektóre decyzje dotyczące działu sportowego okazały się spóźnione lub chybione."

Teraz kluczową decyzją było zatrudnienie Marka Papszuna, choć jak przyznaje Mioduski, "osiągnięcie tego celu wymagało dużo pracy i zajęło więcej czasu niż my — i trener Papszun — zakładaliśmy, co kosztowało nas kolejne punkty."


 


Dlaczego Papszun?

Wybór nowego trenera nie był przypadkowy. Mioduski podkreśla wielowymiarowość tego wyboru: "Marek Papszun udowodnił, że jest jednym z najlepszych trenerów w Polsce. Świadczą o tym nie tylko jego osiągnięcia, ale także jego charakter, etyka pracy i wartości, które wyznaje. Dodatkowo pochodzi z Warszawy i jest od lat emocjonalnie związany z Legią, co oznacza, że na poziomie DNA reprezentuje wszystko, czego Legia dziś potrzebuje. Wierzę, że to wszystko, w połączeniu z ogromną dyscypliną, przyniesie oczekiwane rezultaty."

Cel: europejskie puchary

Mimo trudnej sytuacji w Ekstraklasie, właściciel Legii nie rezygnuje z ambicji europejskich. "Dla mnie celem na koniec sezonu jest znaleźć się wśród czołowych zespołów w tabeli i zrobić wszystko, aby zakwalifikować się do europejskich pucharów" - deklaruje, zastrzegając że "teraz absolutnym priorytetem jest skupienie się na każdym pojedynczym meczu, aby odwrócić sytuację sportową."

Gra w Europie to dla Legii nie wybór, lecz obowiązek: "Gra w rozgrywkach europejskich to dla nas nie tylko cel; to obowiązek zakorzeniony w naszym DNA. Choć jest to głównie podyktowane naszymi ambicjami sportowymi, finansowo, konsekwentna obecność w Europie działa jako kluczowy akcelerator naszego dalszego rozwoju i wzmacnia naszą pozycję międzynarodową".

Długoterminowa wizja

Dariusz Mioduski patrzy jednak dalej niż obecny kryzys. Jego długoterminowa wizja opiera się na dwóch filarach: dominacji sportowej i kompleksowym wzroście organizacyjnym.


"Z perspektywy sportowej Legia jest największym klubem w Polsce, więc walka o krajowy tytuł i Puchar Polski to nie tylko cel, ale obowiązek; dla nas niewygranie mistrzostwa jest zawsze uważane za porażkę. Musimy też być regularnym uczestnikiem rozgrywek europejskich, aby utrzymać nasz status." - mówi.


"Biznesowo stosujemy model dobrze znany w Stanach Zjednoczonych — dywersyfikację strumieni przychodów w oparciu o naszą markę i kompetencje. Rozwijamy się jako podmiot zarządzający obiektami, organizujący duże wydarzenia i wyznaczający trendy, zapewniając, że klub generuje wartość 365 dni w roku, nie tylko w dni meczowe. Rynek amerykański jest dla nas świetnym punktem odniesienia, jak budować zrównoważone przedsiębiorstwo sportowo-rozrywkowe" - wyjaśnia.

Powody do optymizmu

Czy po zimowych przygotowaniach są powody do optymizmu? Mioduski przekonuje, że w klubie jest wszystko co niezbędne by wrócić do wygrywania: 

"Dziś jestem przekonany, że mamy absolutnie wszystko, co niezbędne do odwrócenia sytuacji sportowej i powrotu do wygrywania. Jestem optymistą, nie z powodu ślepej nadziei, ale dlatego, że wierzę, że ustanowiliśmy właściwe struktury. Mamy odpowiednich ludzi zarządzających klubem, zarówno po stronie sportowej, jak i organizacyjnej, którzy w pełni rozumieją swoje cele i zadania przed nimi. Co najważniejsze, zapewniliśmy im optymalne warunki i zasoby do skutecznego wykonywania tych celów, więc teraz chodzi o wykonanie."


Całą rozmowę możecie przeczytać tutaj.


tagi:
Komentarze (15)

Wojtek86 - 6 minut temu, *.play.pl

Loczek zjedz Snickersa. Radze zejść na ziemie a nie bujać w obłokach z taką grę I liga coraz bliżej.

odpowiedz
Korek - 11 minut temu, *.play.pl

Że też ten facio ma jeszcze czelność udzielać tak "bajkowych" wywiadów. Chyba tylko kompletni idioci to kibicowsko strawią.
Koledzy, szkoda oczu i czasu na lekturę tych dyrdymał!

odpowiedz
robochłop - 15 minut temu, *.orange.pl

Eksluzywne pie.enie głupot o DNA a ogólnie to wiedzo co robio ...zupełnie jak rzecznik wodociągów kieleckich...

odpowiedz
Fi(L)on - 18 minut temu, *.orange.pl

Korposzczur wylazł z nory i uraczył wszystkich swoim bełkotem. Gdzie jest rozliczenie dyrektorów sportowych i prezesa za obecny stan rzeczy? Za zatrudnienie Jordanescu i pozwolenie mu odejść w trakcie trwania sezonu? Gdzie jest rozliczenie winnych za zdefraudowanie ogromnej sumy pieniędzy jaka została przeznaczona na Rajovica? Gdzie jest rozliczenie Herry za jego patent na mistrzostwo? Gdzie jest rozliczenie osób odpowiedzialnych za paraliż przy wyborze DS? Gdzie jest rozliczenie za paraliż osób odpowiedzialnych za wybór trenera w letnim okienku transferowym. Gdzie rozliczenie osób odpowiedzialnych za decyzję odnośnie wymiany murawy przy -20°? To tak na szybko z głowy do czego Korposzczur nie potrafił się odnieść. "Pudel WON!"

odpowiedz
Sebo(L) - 18 minut temu, *.vectranet.pl

To jednak jest gościu oderwany od rzeczywistości niestety.

odpowiedz
Egon - 18 minut temu, *.waw.pl

Jaka dominacja sportowa ?
Do Ekstraklasy wchodzą ludzie z potężną kasą.
Jeszcze ze dwóch takich gości wejdzie i Legia w średniej perspektywie czasowej może zostać na amen wypchnięta nie tylko z walki o MP, ale także z miejsc w tabeli gwarantujących udział w pucharach.

O jakiej dominacji możemy mysleć, skoro zadłużeni balansujemy na krawędzi ledwo wiążąc koniec z końcem, a każdy sezon bez pucharów jest dla nas finansową tragedią.

Szukać jakiegoś współwłaściciela/współudziałowca powinniśmy na gwałt, a nie czarować się, że z pustymi kieszeniami podbijemy świat.

odpowiedz
Sylwek do - 20 minut temu, *.orange.pl

Bozeee co on gada...Legia ugrzęzła na przedostatnim miejscu zlała nas Korona i w Gdyni zapowiada się to samo a chłop opowiadano europejskich pucharach. My jak się utrzymamy będzie cud. Piast punktuje ,Katowice również Motor także....my jesteśmy jedną nogą w 1 lidze ludzie eee

odpowiedz
Grb33 - 23 minuty temu, *.jmdi.pl

Czyli jednak Legia chyba naprawdę spadnie bo ten człowiek dalej kompletnie nic nie rozumie...

odpowiedz
Najważniejsze By po meczach nie mówić piłkarzom nic co mogłoby być dla nich niemiłym - Musimy Cały czas Przytulać Nasze Gwiazdki do swojego Serduszka ❤️ - 23 minuty temu, *.play-internet.pl

A na Trybunach wszyscy dalej w szczęściarz Tulą gwiazdeczki do serduszek za imponujące wyniki jakie osiągają

odpowiedz
Gocław - 24 minuty temu, *.78.198

Why did you decide to buy Legia Warsaw? At the time, it seemed that it was impossible to do business and make money in Polish football.

First, I played a significant role in convincing my FRIENDS and business partners — who were the creators and owners of the largest private media group ITI...

odpowiedz
hwdp - 28 minut temu, *.orange.pl

Z taką grą będzie ciężko się utrzymać w tej lidze a co dopiero mówić o pucharach, prezes obudź się!

odpowiedz
Gocław - 32 minuty temu, *.78.198

mioduski nienawidzimy cię!

odpowiedz
Kazik kibic - 32 minuty temu, *.play-internet.pl

🕯

odpowiedz
Mateusz z Gór - 38 minut temu, *.orange.pl

Dariusz Mioduski podkreśla znaczenie DNA Legii. Niestety jego Legia zamiast DNA ma zwykłe dna i to w dodatku aż dwa - sportowe i organizacyjne. 🤣😂

odpowiedz
Chudy Grubas - 23 minuty temu, *.78.243

@Mateusz z Gór:
To było złośliwe, ale celne 😁😉

odpowiedz
