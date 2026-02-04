U-16, U-17: Powołania dla siedmiu legionistów

Łącznie siedmiu zawodników Legii Warszawa otrzymało powołania do reprezentacji Polski do lat 16 oraz do lat 17. W pierwszej grupie znaleźli się gracze, którzy spotkają się z Rafałem Lasockim podczas zgrupowania selekcyjnego zaplanowanego na 17-19 lutego w Pruszkowie. Natomiast kadra prowadzona przez Piotra Kobiereckiego pojedzie na turniej towarzyski w Hiszpanii, gdzie zmierzy się z Estonią (18 lutego, godz. 14:00), Szkocją (21 lutego, godz. 11:00) oraz Szwecją (23 lutego, godz. 17:00).

Powołani legioniści do reprezentacji

U-16: Oliwier Altewęgier, Xavier Dąbkowski, Adam Łukasiewicz

U-17: Jakub Gliwa, Bartosz Korżyński, Szymon Piasta, Aleksander Wyganowski




