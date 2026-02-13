13-15.02: Weekendowy rozkład jazdy

Bodziach i Raffi
Przed nami pierwszy od dwóch dekad wyjazd na mecz z GKS-em Katowice - ostatni mecz rozegrany został bez naszego udziału. W Radomiu tego samego dnia derbowe spotkanie naszych przyjaciół z Koroną - niestety bez udziału przyjezdnych. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych futsalistów, którzy o 16:00 zagrają w hali przy Gładkiej. Kobiecy zespół Legionistek rozegra spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski.

Koszykarską Legię czeka wyjazdowy mecz ze Stalą Ostrów Wlkp. Tramisja na Youtube oraz w Polsacie Sport Extra 4. Wcześniej, bo ok. 17:30 na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech startować będzie panczenista Legii, Marek Kania. Dziś legionista rywalizować będzie o medal na dystansie 500 metrów. 


Juniorzy koszykarskiej Legii zagrają w Sopocie w turnieju finałowym Młodzieżowego Pucharu Polski U-19. W półfinale podopieczni Michała Spychały zmierzą się z WKK Wrocław.


Rozkład jazdy:
13.02 g. 18:00 Radomiak Radom - Korona Kielce
13.02 g. 20:00 FC Den Haag - MVV Maastricht
13.02 g. 20:30 GKS Katowice - Legia Warszawa
14.02 g. 16:00 Legia Warszawa - AZS UŚ Katowice [futsal, ul. Gładka 18]
14.02 g. 19:30 Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa [kosz]

15.02 g. 14:00 UKS SMS II Łódź - Legionistki Warszawa [PP, piłka nożna kobiet, ul. Milionowa 12, Łódź ]


Młodzieżowy Puchar Polski U-19 w kosza - finał (Sopot, hala 100-lecia):
14.02 g. 18:00 WKK Wrocław - Profbud Legia Warszawa
15.02 g. 10:00 Mecz o 3. miejsce
15.02 g. 12:30 Finał




