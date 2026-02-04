Podwójny finał Zielińskiej w Murskiej Sobocie

W Murskiej Sobocie w Słowenii rozegrany został tenisowy turniej J30 z serii ITF World Tennis Tour Juniors, w którym z bardzo dobrej strony pokazała się zawodniczka Legii, Antonina Zielińska. Legionistka dotarła do finału zarówno w singlu, jak i grze podwójnej (w parze z Litwinką, Kamile Seliukaite).
Wyniki legionistki:
I runda: Antonina Zielińska - Anastaciya Kotovska (USA) 6-2, 6-2
II runda: Antonina Zielińska - Julia Dębicka (Polska) 4-6, 6-1, 6-0
1/4 finału: Antonina Zielińska - Karolina Trnkovski (Słowacja) 6-1, 6-0
1/2 finału: Antonina Zielińska - Kristyna Prikrylova (Czechy) 6-1, 2-6, 7-5
Finał: Antonina Zielińska - Una Grubesic (Serbia) 6-7(2), 3-6
1/4 finału: Antonina Zielińska/Kamile Seliukaite (Litwa) - Margherita Beozzo/Anna Manfrin (Włochy) 6-2, 6-1
1/2 finału: Zielińska/Seliukaite - Karolina Hubackova (Czechy)/Nina Pozdniak 6-3, 3-6, 10-2
Finał: Zielińska/Seliukaite - Kristyna Prikrylova/Tereza Ruzickova (Czechy) 6-7(5), 2-6