Tenis

Podwójny finał Zielińskiej w Murskiej Sobocie

2026-02-03 | Antonina Zielińska
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W Murskiej Sobocie w Słowenii rozegrany został tenisowy turniej J30 z serii ITF World Tennis Tour Juniors, w którym z bardzo dobrej strony pokazała się zawodniczka Legii, Antonina Zielińska. Legionistka dotarła do finału zarówno w singlu, jak i grze podwójnej (w parze z Litwinką, Kamile Seliukaite).

REKLAMA

Wyniki legionistki:
I runda: Antonina Zielińska - Anastaciya Kotovska (USA) 6-2, 6-2
II runda: Antonina Zielińska - Julia Dębicka (Polska) 4-6, 6-1, 6-0
1/4 finału: Antonina Zielińska - Karolina Trnkovski (Słowacja) 6-1, 6-0
1/2 finału: Antonina Zielińska - Kristyna Prikrylova (Czechy) 6-1, 2-6, 7-5
Finał: Antonina Zielińska - Una Grubesic (Serbia) 6-7(2), 3-6

1/4 finału: Antonina Zielińska/Kamile Seliukaite (Litwa) - Margherita Beozzo/Anna Manfrin (Włochy) 6-2, 6-1
1/2 finału: Zielińska/Seliukaite - Karolina Hubackova (Czechy)/Nina Pozdniak 6-3, 3-6, 10-2
Finał: Zielińska/Seliukaite - Kristyna Prikrylova/Tereza Ruzickova (Czechy) 6-7(5), 2-6


Antonina Zielińska




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.