Młodzież: mecze weekendowe (28-31.01)

Juniorzy starsi pokonali 3-1 Zagłębie Sosnowiec. Legia U17 wygrała 5-0 z FK Vilnius U18. Legia U16 po trudnym meczu wygrała 3-0 z Podlasiem Biała Podlaska U17. Zespół U15 pokonał 4-1 starszych kolegów z FK Vlinius. Legia U14 wygrała 5-0 z Górnikiem Łęczna. Zespoły U13 i U12 pokazały się z niezłej strony w meczach z Kosą Konstancin i Górnikiem Łęczna. Najmłodsze roczniki Legii zmierzyły się z rówieśnikami z Zagłębia Sosnowiec.

REKLAMA

Sparing U19 (2007/8 i mł.): Legia Warszawa 3-1 (0-0) Zagłębie Sosnowiec

Gole:

1-0 52 min. Jan Gawarecki (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

2-0 61 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray b.a.

2-1 64 min. Szymon Augustyn

3-1 79 min. Fabian Mazur (as. Alex Cetnar)





Strzały (celne): Legia 26 (14) - Zagłębie 4 (2)





Legia: Denys Stoliarenko [09](46' gracz testowany) - Szymon Chojecki Ż (46' Dawid Foks), Franciszek Polĺok, Maksymilian Dołowy, Athanasios Christopoulos - Marcel Laszczyk [10](46' Vu Hoang Nguyen [09]), Kajetan Brzeziński (46' Jakub Gliwa [09]), Jan Gawarecki (70' Alex Cetnar)- Alex Cetnar (46' Stanisław Kubiak), Daniił Pylypczuk [09](46' Fabian Mazur [09]), Edo von Brandt-Etchemendigaray [09]

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor





Sparing: Legia U17 (2009 i mł.) 5-0 (1-0) FK Vilnius U18 (2008 i mł.)

Gole:

1-0 22 min. Tymoteusz Leśniak (z rzutu wolnego)

2-0 42 min. gracz testowany I (as. Xavier Dąbkowski)

3-0 61 min. Dawid Mastalski b.a.

4-0 83 min. Jan Rodak (gł., as. Szymon Siekaniec)

5-0 86 min. Jarosław Kuc (dob. strz. Igora Brzezińskiego)





Strzały (celne)[20-90'): Legia 18 (10) - FC Vilnius 5 (0)





Legia: Alex Malchrowicz [10](31' Nikodem Gimiński, 61' Stanisław Kwiatkowski [10]) - Wiktor Zugaj (46' Jan Rodak), Oskar Putrzyński [10](46' Bartosz Jukowski), Oskar Krakowiak (46' Marek Suchodół [10]), Jarosław Kuc [10](46' Szymon Siekaniec [10]) - gracz testowany I, Xavier Dąbkowski [10](46' Filip Kwiecień [10]), Adam Łukasiewicz [10](67' Xavier Dąbkowski) - Tymoteusz Leśniak [10](69' Wiktor Zugaj), Dawid Mastalski (69' Jarosław Kuc [10]), gracz testowany II [10](46' Igor Brzeziński [10])

Trener: Maciej Pietraszko, II trenerzy: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył





Sparing: Legia U16 3-0 (1-0) AP Podlasie Biała Podlaska U17

Gole:

1-0 40 min. Michał Kucała b.a.

2-0 62 min. Mateusz Pawłowski (as. Jan Szybicki)

3-0 72 min. Antoni Błoński (as. Mikołaj Maćkowiak)





Strzały (celne): Legia 11 (8) - Podlasie 15 (10)





Legia: Błażej Ślazyk (46' Jan Nowicki [11]) - Aleks Szybalski [11](46' Olivier Pruszyński), Mikołaj Maćkowiak, Cyprian Lipiński [11](70' Aleksander Badowski), Igor Lechecki - Dawid Rodak (Kpt), Filip Reszka [11] (46' Kacper Kwiatkowski [11]), Aleksander Badowski (46' Antoni Błoński) - Bartosz Przybyłko (46' Jan Szybicki), Michał Kucała [11](46' Mateusz Pawłowski), Artur Szmyt (63’ gracz testowany)

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Łukasz Turzyniecki





Sparing: Legia U15 (2011 i mł.) 4-1 (3-1) FK Vilnius U16

Gole:

1-0 2 min. Fryderyk Paprocki (as. Kajetan Zaliwski)

2-0 13 min. Marcin Kośmiński (as. Antoni Kośmider)

2-1 37 min. Rokas Melaikis (rzut karny)

3-1 38 min. Fryderyk Paprocki (rzut karny)

4-1 77 min. Wojciech Kuś b.a. (dobitka)





Strzały (celne): Legia 19 (10) - FK Vilnius 14 (10)





Legia: Gabriel Magdziak (41' Oskar Majchrzak) - gracz klubu partnerskiego I, Stanisław Głębowski (41' Szymon Piegat), Tytus Mendakiewicz, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski, Antoni Kośmider (41' Wojciech Kuś), Kajetan Zaliwski - Mikołaj Ćwikilewicz (49' gracz klubu partnerskiego II), Fryderyk Paprocki (61' Mikołaj Ćwikilewicz), Marcin Kośmiński (49' Stanisław Maisiuk)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trenerzy: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński





Sparing U14 (2012 i mł.): Legia U14 5-0 (2-0) Górnik Łęczna

Gole:

1-0 20 min. gracz testowany I (as. Mateusz Krzyczmonik)

2-0 33 min. gracz testowany II (as. Ignacy Silski)

3-0 42 min. Karol Szczepek b.a.

4-0 49 min. gracz testowany I (as. Aleksander Kocot)

5-0 55 min. gracz testowany III (as. Klaudiusz Półtorak)





Strzały (celne)[15-80']: Legia 30 (16) - Górnik 1 (1)





Legia: Julian Onyszko, Stanisław Składnik - Ignacy Silski, Oskar Matusiewicz (Kpt), gracz testowany III, Krzysztof Opanowski, Michał Har, Klaudiusz Półtorak, Karol Szczepek, Aleksander Kocot, gracz testowany II, Mateusz Krzyczmonik, gracz testowany I, Natan Turniak

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza





Sparing: Legia U13 (2013 i mł.) - Kosa Konstancin U14





Legia: Antoni Kulpiński, Jakub tkaczyk - Piotr Nowotka, Konstanty Leonkiewicz, gracz testowany, Michael Oyedele, Szymon Płoński, Aleksander Cwyl, Konstantin Yushkavets [14], Adam Rymszo, Maksymilian Pająk, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Julian Kusak [14], Igor Czaja [14], gracz testowany II, Jan Golański [14]

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Sparing: Legia U12 (2014 i mł.) - Górnik Łęczna U12





Legia: Stanisław Czajka - Feliks Chaciński, Eryk Cybulski [15], Aleksander Kukla, Bronisław Partyka, Stefan Wang, Maxymilian Juwa [LSS], Tymoteusz Obierak [15], Kacper Tryc, Aleksander Gorzelnik [15], Alex Nowak, 3 gracze testowani

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Ciekawy mecz legionistów przy Łazienkowskiej. Do przerwy spotkanie było dosyć zacięte i trwała wymiana ciosów z obu stron. Trudy spotkania lepiej znieśli jednak legioniści (nawet ci młodsi), który przejęli po przerwie kontrolę nad przebiegiem wydarzeń i zdołali uzyskać trzy trafienia.





Sparing U11 (2015 i mł.): Legia Warszawa - Zagłębie Sosnowiec '15





Legia: Szymon Giera, Olivier Kawczyński - Dawid Kłak, gracz testowany, Karol Giera, Antoni Sroczyński, Ksawery Lewandowski, Cezary Kuś, Andrzej Regulski-Lokanga, Stanisław Bratos, Oskar Sarna, Marcel Uściniak, Michał Sadoch, Szymon Kurzela, Antoni Kret, Jan Woźniak

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Goście z Sosnowca postawili dosyć twarde warunki w pierwszej odsłonie, jednak Legia stwarzała sobie okazje bramkowe. Mimo wszystko długo szwankowała skuteczność i dopiero w drugiej połowie udało się poprawić grę w fazie finalizacji akcji. Od tego momentu dominacja legionistów była już dosyć wyraźna.





Sparing U11 (2017 i mł.): Legia Warszawa - Zagłębie Sosnowiec '17





Legia: Marcel Mrugalski, Matviej Chyryba, Kazimierz Marek, Antoni Kuczmański, Mateusz Wierzejski, Kuba Ratyński, Dawid Tabaka, Czesław Jarzyński, Aleksander Kornaszewski, 3 gracze testowani

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Michał Adamowski





Dobry występ legionistów, którzy od początku zdołali narzucić swoje warunki gry.





Sparing U11 (2018 i mł.): Legia Warszawa - Zagłębie Sosnowiec '18





Legia: Hubert Wróbel, Gustaw Łoniewski, Makar Vorobets, Tymon Podolski, Leonard Świerczewski, Jakub Klimejko, Wincent Chaciński, Adam Kłopotowski

Trener: Łukasz Wawer



