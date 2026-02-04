Seppelt-Górajewski: Jest duma

Patryk Seppelt-Górajewski - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

- Jestem wdzięczny, że mieliśmy możliwość tu zagrać. Pięknie dziękuję zawodnikom i każdemu z pracowników, dzięki którym mogliśmy tu być. Niesamowicie mnie cieszy, że jako klub możemy dać taką pozytywną pieczęć i o krok zbliżyć się do Europy, pokazać się z najlepszej strony. To taki pozytywny krok - powiedział po wygranej z AFC Ajax trener Legii U-19, Patryk Seppelt-Górajewski.

REKLAMA

- Wynik cieszy, momentami był stres, ale zawodnicy już sobie z tym radzili, czy to z Fiorentiną, czy z PAOK-iem, więc nie było obaw. Wierzyliśmy, że chłopaki to pociągną i jestem ciekaw, co nas teraz czeka.


 

- Jest duma, bo widać efekt naszej pracy i z tego, że zawodnicy radzą sobie, a pokazują nawet klasę na tle Europy. Kiedy zaczynałem pracę w październiku, nie wiedziałem, jaka jest różnica poziomów między nami a Europą, nie wiedziałem, czego oczekiwać, wiedziałem tylko, jak my się prezentujemy. Teraz po tych meczach wiem, że stać nas na wiele. Mam nadzieję, że to się poniesie w Europie, że robimy krok do przodu jako Legia, jako kraj.

- Bohaterów, "game changerów" było dziś wielu. Jestem dumny z każdego, kto grał. Coś można poprawić, coś dociągnąć, ale jestem dumny.


UYL Liga Młodzieżowa Legia Warszawa - AFC Ajax Amsterdam Jan Leszczyński
Jan Leszczyński - fot. Woytek / Legionisci.com


Jan Leszczyński: Dobrze weszliśmy w mecz, był wyrównany, raz my kontrolowaliśmy, raz rywal. Niektórzy zawodnicy mają już doświadczenie seniorskie, więc umieliśmy już zarządzać tym meczem, kontrolować emocje. W każdej fazie gry wiedzieliśmy, co mamy robić i spełnialiśmy wyznaczone zadania. Pierwsza połowa była pozytywna, dużo sytuacji po stałych fragmentach, akcjach czy kontrach. W drugiej połowie z boiska czułem, że nieco się cofnęliśmy, nie mieliśmy już takiej kontroli, ale dobrze wyglądała defensywa, pressing i dobrze, że była czerwona kartka — to też dało nam dodatkowego kopa. Wyszliśmy wyżej, kontrolowaliśmy. Ajax miał trochę więcej piłki, ale to my kontrolowaliśmy końcówkę. Jestem gotowy na każdego rywala, z każdym mogę się zmierzyć.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.