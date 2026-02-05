Koszykówka

Vucić: Czekałem na propozycje z klubów zagranicznych

Mate Vucić - fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach
źródło: Legionisci.com/zkrainynba.com

Mate Vucić był bardzo ważnym graczem w zespole Legii z minionego sezonu, który wywalczył tytuł mistrza Polski. Legia zabiegała by zatrzymać chorwackiego centra w klubie na sezon 2025/26, ale ten ostatecznie trafił do Włocławka. Jak przekonuje Vucić w rozmowie z Karolem Waśkiem dla portalu Zkrainynba.com, po udanej końcówce poprzedniego sezonu, był przekonany, że znajdzie klub w lepszej lidze od polskiej.

- Szczerze? Nie spodziewałem się tego, że zostanę w Polsce na kolejny sezon. Miałem naprawdę dobre play-offy, które zakończyły się mistrzostwem. Nie ukrywam, że czekałem na propozycje z klubów zagranicznych. Taki był mój cel - mówi Vucić.

Pochodzący z Rijeki środkowy opowiada o rozmowach kontraktowych z Legią. - Po zakończeniu sezonu niemal od razu otrzymałem ofertę przedłużenia umowy. Legia bardzo naciskała na szybką decyzję z mojej strony. Pierwszą propozycję odrzuciłem. Potem klub zaproponował mi trochę więcej pieniędzy, ale z informacją, że decyzję muszę podjąć natychmiasto. W ciągu 24 godzin. Nie byłem gotowy powiedzieć 'tak' po siedmiu dniach od zakończenia sezonu. Powiedziałem wprost, że nie mogę tak szybko podjąć decyzji. Legia to zrozumiała i poszła w innym kierunku. Klub nie chciał czekać - mówi Chorwat, który pod koniec lipca otrzymał ofertę z Anwilu.

Całą rozmowę można przeczytać TUTAJ.




