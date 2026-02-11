Pierwszy wyjazd na GieKSę od ponad dwóch dekad

Przed nami mecz z GKS-em Katowice, który dla kibiców Legii będzie pierwszą okazją do wyjazdu na GieKSę od przeszło dwóch dekad. W międzyczasie mieliśmy okazję gościć w Katowicach, ale na meczu z miejscowym Rozwojem w rozgrywkach Pucharu Polski (w sierpniu 2013 roku).

Po raz ostatni fani Legii wspierali swój zespół na stadionie GKS-u Katowice 13 listopada 2004 roku - wówczas było nas 500, w tym ok. 150 kibiców Zagłębia, a zdecydowana większość naszej grupy na Górny Śląsk podróżowała pociągami rejsowymi. W podobnej liczbie, ok. 500 osób, stawiliśmy się przy Bukowej także na zakończenie sezonu 2003/04 - w połowie czerwca 2004 roku. Przed tym wyjazdem w Sosnowcu rozegrany został mecz pomiędzy kibicami Zagłębia i Legii.









Wcześniejsza nasza wizyta na stadionie GKS-u miała miejsce pod koniec września 2002 roku, kiedy w sektorze gości Legię wspierało 400 fanów ze stolicy. Z mniejszym niż zwykle wsparciem sosnowiczan, bowiem ich klub o tej samej porze rozgrywał swój mecz ligowy. Sektor gości na starym stadionie GieKSy był jednym z najlepszych w lidze - z bardzo dobrą widocznością i o sporej pojemności. Później niestety, ze względów bezpieczeństwa (konstrukcja groziła zawaleniem), trybuna została rozebrana i w jej miejsce powstał niewielki i znacznie niższy sektor gości, na którym jednak nigdy nie mieliśmy okazji gościć, bowiem GKS w tamtym czasie ani razu nie mierzył się już z Legią.



Na nowym stadionie GKS-u, tzw. Nowej Bukowej (oficjalnie Arena Katowice), jeszcze się nie pojawiliśmy. Spotkanie z wiosny minionego sezonu zostało rozegrane bez naszego udziału, oficjalnie przez budowę drogi nieopodal stadionu. Sektor gości na nowym stadionie GieKSy może pomieścić niespełna 1200 kibiców.





Mecz GKS - Legia rozegrany zostanie w piątek, 13 lutego o godzinie 20:30.

fot. Legionisci.com

