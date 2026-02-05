Poznaliśmy terminarz Polskiej Ligi Żeglarskiej w sezonie 2026. Rywalizacja, w której ponownie brać będzie udział załoga Legii, rozpocznie się w dniach 22-24 maja w Sopocie. Zawody będzie można obserwować z molo.

W ostatni weekend czerwca druga runda PEŻ rozegrana zostanie w Pucku. Wiadomo, że runda trzecia będzie miała miejsce 21-23 sierpnia, a runda finałowa w dniach 24-26 września, ale organizator rozgrywek nie zdradził jeszcze lokalizacji, w których zostaną one rozegrane.



Terminarz PEŻ w sezonie 2026:

22-24 maja, Sopot

26-28 czerwca, Puck

21-23 sierpnia

24-26 września



