Terminarz PEŻ w sezonie 2026

fot. Polska Liga Żeglarska
Poznaliśmy terminarz Polskiej Ligi Żeglarskiej w sezonie 2026. Rywalizacja, w której ponownie brać będzie udział załoga Legii, rozpocznie się w dniach 22-24 maja w Sopocie. Zawody będzie można obserwować z molo.

W ostatni weekend czerwca druga runda PEŻ rozegrana zostanie w Pucku. Wiadomo, że runda trzecia będzie miała miejsce 21-23 sierpnia, a runda finałowa w dniach 24-26 września, ale organizator rozgrywek nie zdradził jeszcze lokalizacji, w których zostaną one rozegrane.

Terminarz PEŻ w sezonie 2026:
22-24 maja, Sopot 
26-28 czerwca, Puck
21-23 sierpnia
24-26 września




