Zapowiedź meczu z Czarnymi Słupsk

W niedzielę w Słupsku czeka nas mecz z wieloma podtekstami. Choć oba kluby mają obecnie zupełnie inne cele, możemy spodziewać się bardzo twardego pojedynku. Legioniści po trzech kolejnych wygranych awansowali w ligowej tabeli i zamierzają kontynuować tę passę, z kolei Czarni potrzebują zwycięstw by nie spaść z ligi, szczególnie wobec kadrowych wzmocnień klubów z Gliwic i Krosna.

W słupskiej Gryfii nigdy nie grało się łatwo. Teraz Czarnych poprowadzi były trener Legii - Ivica Skelin, który z pewnością będzie chciał pokazać się przed włodarzami stołecznego klubu. Chorwat stracił pracę w Legii 12 miesięcy temu i wówczas zastąpił go pracujący do dzisiaj Heiko Rannula. 25 stycznia zwolniono pierwszego trenera Czarnych, który w poprzednim sezonie przejął zespół ze Słupska - Robertsa Stelmahersa. Jako, że niedługo wcześniej do sztabu Czarnych zatrudniono (jako asystenta) Krzysztofa Szablowskiego, wydawało się, że właśnie były trener MKS-u Dąbrowa Górnicza oraz Dzików, dostanie możliwość samodzielnej pracy z zespołem. Prezes słupskiego klubu zdecydował się jednak na zakontraktowanie doskonale znanego w Warszawie - Ivicy Skelina. Chorwacki szkoleniowiec pracował w minionych rozgrywkach w Legii do turnieju Pucharu Polski w Sosnowcu włącznie. Wcześniej zaś był trenerem w Toruniu, gdzie pracował m.in. z Aaronem Celem. Ten sezon Skelin rozpoczął jako asystent we włoskim Trapani - tyle, że klub Serie A popadł w kłopoty finansowe i został zawieszony w rozgrywkach.









Skelin w debiucie był bliski wygranej w wyjazdowym meczu z Kingiem. Słupszczanie grali naprawdę dobrze, mieli przewagę, ale w końcówce ją roztrwonili. Podobnie zresztą jak parę tygodni wcześniej Legia w tej samej hali. Ostatecznie King zwyciężył Czarnych 84:83, przez co Czarni nadal mają na swoim koncie zaledwie 5 wygranych. O jedną więcej od GTK Gliwice i dwie - od beniaminka z Krosna.



W niedzielę na parkiecie w Słupsku będziemy mogli zobaczyć naprzeciwko siebie braci Wilczków. Nie pierwszy raz zresztą. Maks drugi kolejny sezon występuje z eLką na piersi, z kolei Dominik Wilczek, który przed sezonem długo nie mógł znaleźć klubu, dołączył do Czarnych, gdzie ostatecznie przekonał do siebie sztab szkoleniowy, jak również prezesa. Dominik notuje średnio 7,8 pkt. w ciągu 23 min. na parkiecie. Przy okazji warto dodać, że grający w Czarnych Jan Pluta nie jest bratem rozgrywającego Legii - Andrzeja. 19-letni skrzydłowy występuje w Słupsku od paru lat - debiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2022/23. Teraz wchodzi na parkiet w większości spotkań, ale głównie na końcówki (śr. 2 min. na mecz).



W Słupsku w trakcie sezonu doszło do większej liczby zmian, aniżeli sama zmiana pierwszego szkoleniowca. Już pod koniec października zeszłego roku, po niespełna miesiącu rozgrywek, Czarni pożegnali się z pierwszym zawodnikiem - Luciem Junior Etou. Po meczu z Legią z początku sezonu, zrezygnowano także z Francisa Okoro - najpierw został on zawieszony w prawach zawodnika, później zaś udało się rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Po ośmiu rozegranych meczach Słupsk opuścił jego dotychczasowy kapitan - Jakub Musiał, który nie pełnił takiej roli jakiej się spodziewał. Zawodnik na własną prośbę zmienił barwy klubowe, a ostatnio przyczynił się do wygranej jego nowej drużyny w Słupsku. Ostatnim graczem, który opuścił Słupsk jest Donvan Ivory, który notował 9,9 pkt. na mecz i 42,5% za 3 pkt. w ciągu 23 minut.



Oczywiście nie obeszło się bez transferów w drugą stronę. Na początku grudnia do klubu trafił silny skrzydłowy, Eral Jarred Penn (śr. 11 pkt. i 45,8% za 3), który sezon rozpoczynał w Bundeslidze, w barwach EWE Baskets Oldenburg. Najnowszym nabytkiem klubu jest 23-letni skrzydłowy - Sam Hines Jr., który rozgrywa pierwszy sezon w Europie. Rozpoczął go na Słowacji, gdzie w barwach Iskry Svit rozegrał 11 spotkań. Kilka dni wcześniej Czarni zakontraktowali Jakuba Parzeńskiego. Ten debiutował w ostatnim meczu z Kingiem. Na ten występ czekał ponad rok (po zerwaniu ścięgna Achillesa) - ostatni raz wystąpił w barwach Stali przeciwko Zastalowi w połowie stycznia 2025 roku.



Przeciwko Legii nie wystąpi rozgrywający, Aigars Skele (śr. 10,4 pkt. i 4,4 as.), który ostatnio doznał urazu mięśnia dwugłowego uda, który wykluczy Łotysza z występu przeciwko Legii. Nie zagra także podkoszowy Szymon Tomczak - jeden z czołowych strzelców Czarnych w tym sezonie, który ma problemy z nadgarstkiem. Najlepszym strzelcem słupskiego zespołu jest rozgrywający, Jorden Duffy, zdobywający średnio 13,8 pkt., 5,6 as. i 43,7% za 3 pkt. Ważną rolę odgrywa także drugi obwodowy, Chico Carter, zdobywający 10,7 pkt. i 3,3 as. Spośród polskiej rotacji, oprócz wspomnianego Wilczka, najważniejszą rolę odgrywa Michał Nowakowski, który w większości spotkań wychodzi w pierwszej piątce i notuje 7,8 pkt. i blisko 40 procent za 3. W strefie podkoszowej ważną rolę odgrywa belgijski center, Tim Lambrecht (śr. 4,5 pkt. i 4 zb.), który w ostatnim sezonie występował w Stali Ostrów. Ivica Skelin wierzy w jego możliwości - w Szczecinie zagrał 33,5 min. i w tym spotkaniu oddał rekordową liczbę rzutów z gry w tym sezonie (12), zdobywając 15 punktów (rekord tego gracza w obecnych rozgrywkach) oraz 11 zbiórek (kolejny najlepszy wynik).



Pomimo ograniczonej rotacji, Czarni na pewno łatwo skóry nie sprzedadzą i zrobią wszystko, by zadowolić słupską publiczność. Legioniści do meczu przystąpią w szerszym składzie. Już w ostatni weekend na parkiet po dwóch miesiącach przerwy wrócił Michał Kolenda. Nasz kapitan w spotkaniu z Twardymi Piernikami jeszcze grał niewiele, ale trener Rannula chciał właśnie spokojnie wprowadzać go do gry po dłuższej przerwie. Od tygodnia z zespołem trenuje także Ojars Silins - skrzydłowy ma wystąpić przeciwko Czarnym. Wydaje się, że jedynym nieobecnym w kadrze meczowej będzie Matthias Tass, choć i w jego przypadku powrót na boisko jest już bardzo bliski.



W pierwszym meczu obu drużyn w obecnym sezonie legioniści pokonali słupszczan 87:76. Z kolei w minionym sezonie dwukrotnie przegrali z Czarnymi. Szczególnie występ legionistów w Słupsku (jeszcze pod wodzą Ivicy Skelina) był bardzo słaby - to jedno z najgorszych spotkań w wykonaniu Legii z mistrzowskiego sezonu. W ostatnich kilku latach legioniści w Gryfii wygrali tylko jedno z pięciu spotkań - miało to miejsce w marcu 2023 roku. Z tamtego składu w obecnej Legii nie ma już żadnego zawodnika, a najwięcej punktów w zwycięskim spotkaniu zdobyli dla nas Travis Leslie, Billy Garrett (po 17), Kyle Vinales i Aric Holman (po 15).



Sprzedaż biletów prowadzona jest TUTAJ. Spotkanie rozegrane zostanie w hali Gryfia, mogącej pomieścić blisko 2250 widzów. Wszystko wskazuje na to, że mecz obejrzy komplet widzów. Początek spotkania zaplanowano na 17:30, a bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 2.



ENERGA CZARNI SŁUPSK

Liczba wygranych/porażek: 5-13

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,1 / 87,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,3%



Skład: Aigars Šķēle, Jorden Duffy (rozgrywający), Chico Carter Jr., Dominik Wilczek, Daniel Słomczyński, Cezary Zabrocki, Jakub Powroźnik (rzucający), Sam Hines Jr., Michał Nowakowski, Eral Jarred Penn, Jan Pluta, Igor Wysoczański (skrzydłowi), Tim Lambrecht, Jakub Parzeński, Francis Okoro, Szymon Tomczak (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Krzysztof Szablowski, Łukasz Seweryn



Najwięcej punktów: Jorden Duffy 13,8, Szymon Tomczak 12,0, Eral Jarred Penn 11,0, Chico Carter Jr 10,7.



Przewidywana wyjściowa piątka: Jorden Duffy, Chico Carter Jr., Dominik Wilczek, Eral Penn, Tim Lambrecht.



Wyniki: MKS (w, 83:71), King (d, 101:76), Legia (w, 87:76), Start (d, 98:72), Twarde Pierniki (w, 98:111), Miasto Szkła (d, 85:81), Stal (d, 86:93), Anwil (w, 91:80), Zastal (d, 63:95), Śląsk (w, 87:64), Dziki (d, 96:102), Arka (w, 74:66), Trefl (w, 97:61), Górnik (d, 88:92), GTK (w, 73:85), Arka (d, 76:90), MKS (d, 88:102), King (w, 84:83).



Ostatnie mecze obu drużyn:

19.10.2025 Legia Warszawa 87:76 Czarni Słupsk

09.03.2025 Legia Warszawa 56:70 Czarni Słupsk

03.11.2024 Czarni Słupsk 83:60 Legia Warszawa

19.01.2024 Legia Warszawa 94:84 Czarni Słupsk

06.10.2023 Czarni Słupsk 82:80 Legia Warszawa

05.03.2023 Czarni Słupsk 73:86 Legia Warszawa

30.10.2022 Legia Warszawa 70:63 Czarni Słupsk

26.03.2022 Czarni Słupsk d.96:90 Legia Warszawa

21.11.2021 Legia Warszawa 68:66 Czarni Słupsk

15.01.2018 Legia Warszawa 77:75 Czarni Słupsk

25.10.2017 Czarni Słupsk 83:75 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 14-11

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,1 / 78,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 30,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,4%



Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Race Thompson 15,2, Jayvon Graves 13,2, Andrzej Pluta 10,4, Shane Hunter 10,0.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski/Maksymilian Wilczek, Carl Ponsar, Race Thompson.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81).



Termin meczu: niedziela, 8 lutego 2026 roku, g. 17:30

Adres hali: Słupsk, ul. Szczecińska 99 (hala Gryfia)

Ceny biletów: 35, 40, 55, 95, 115 zł (ulgowe) oraz 45, 47, 50, 65, 115, 170 zł (normalne)

Pojemność hali: 2249 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2



Autor: Marcin Bodziachowski



