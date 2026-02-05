Dyrektor akademii odchodzi z Legii

Dariusz Mioduski i Marek Śledź - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: PrzegladSportowy.onet.pl

Marek Śledź odchodzi z Legii Warszawa - poinformował Przeglądy Sportowy Onet. Po zatrudnieniu Marka Papszuna na stanowisku pierwszego trenera zmiana dyrektora akademii była kwestią czasu. W przeszłości w Rakowie Częstochowa obu panom nie układała się współpraca.

Marek Śledź rozpoczął pracę w stołecznym klubie w lipcu 2022 roku. Po trzech latach jego umowa została przedłużona.


 


Przegląd Sportowy informuje, że na nie wiadomo kto będzie jego następcą, ale w kuluarach pojawiają się nazwiska takie jak: Artur Kolator (były wiceprezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkolenia), Wojciech Tomaszewski (obecnie pracuje w ŁKS) czy Jacek Zieliński. Zainteresowany posadą ma być również obecny szef skautingu Legii, Piotr Zasada.


Z kolei Śledź ma zabiegać o stanowisko prezesa Pogoni Grodzisk Mazowiecki.


Komentarze (11)

Nowe ⚽️debiuty i mocniej akademio do jedynki najlepsi! - 13 minut temu, *.co.uk

Młodzi wreście zastápiâ udawaczy za wielkâ kase⚽️

Jurek - 18 minut temu, *.inetia.pl

Co jeszcze w Legii robi żewłakow i bobic? Golą frajera czyli mioduskiego.

Mati - 29 minut temu, *.plus.pl

Szef skautingu to niech się najpierw nauczy wykonywać swoją pracę

Darek - 30 minut temu, *.tpnet.pl

To ja stawiam, że nowym dyrektorem akademii będzie Jacek Zieliński. Tuła się po klubie od lat. Zmieniają mu tylko stołek. Teraz dadzą mu następny. I dalej nic się w klubie nie zmieni.

majusL@legionista.com - 44 minuty temu, *.174.42

Ani śledź w Akademii ani popiepszun w I Drużynie nic nie pomoże. Niestety ... pudel zniszczył wszystko!!

KWACHU - 55 minut temu, *.com.pl

Młodzi w lidze mistrzów grają to wywalają osobę odpowiedzialną za to a zostaje przegryw Papszun

Ddfff - 11 minut temu, *.centertel.pl

@KWACHU: na moje to zasługa szkoleniowów i zawodników. Dyrektor akurat ze swojej woli odrzucił kilku dobrych młodych piłkarzy np Marcel Krajewskiego czy Wiktor Nowak.

Exodus - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de

Jeśli na stałe chcemy być słabeuszem ligi to tylko Jacek Zieliński!

Sceptyk - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Czyli chooooy z napastnikiem, pomieszamy w kotle z dyrektorami i napewno się poprawi, teraz już musi

Sen o - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Pokonanie Ajaxu chyba przeważyło. Targowisko próżności. Pycha kroczy przed upadkiem. Czekam aż zdarzy się cud i Legia nie spadnie z ligi. Zamiast budować lepiej wyciągać niesnaski. Kto ta Legia rządzi chyba przypadek!!!!

Mateusz z Gór - 34 minuty temu, *.orange.pl

@Sen o: No tak. Prywata przeważyła nad profesjonalizmem i dobrem klubu.

