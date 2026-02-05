Dyrektor akademii odejdzie z Legii

Marek Śledź odchodzi z Legii Warszawa - poinformował Przeglądy Sportowy Onet. Po zatrudnieniu Marka Papszuna na stanowisku pierwszego trenera zmiana dyrektora akademii była kwestią czasu. W przeszłości w Rakowie Częstochowa obu panom nie układała się współpraca.

Marek Śledź rozpoczął pracę w stołecznym klubie w lipcu 2022 roku. Po trzech latach jego umowa została przedłużona.









Przegląd Sportowy informuje, że na nie wiadomo kto będzie jego następcą, ale w kuluarach pojawiają się nazwiska takie jak: Artur Kolator (były wiceprezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkolenia), Wojciech Tomaszewski (obecnie pracuje w ŁKS) czy Jacek Zieliński. Zainteresowany posadą ma być również obecny szef skautingu Legii, Piotr Zasada.





Z kolei Śledź ma zabiegać o stanowisko prezesa Pogoni Grodzisk Mazowiecki.