Dyrektor akademii odejdzie z Legii

Dariusz Mioduski i Marek Śledź - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: PrzegladSportowy.onet.pl

Marek Śledź odchodzi z Legii Warszawa - poinformował Przeglądy Sportowy Onet. Po zatrudnieniu Marka Papszuna na stanowisku pierwszego trenera zmiana dyrektora akademii była kwestią czasu. W przeszłości w Rakowie Częstochowa obu panom nie układała się współpraca.

Marek Śledź rozpoczął pracę w stołecznym klubie w lipcu 2022 roku. Po trzech latach jego umowa została przedłużona.


 


Przegląd Sportowy informuje, że na nie wiadomo kto będzie jego następcą, ale w kuluarach pojawiają się nazwiska takie jak: Artur Kolator (były wiceprezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkolenia), Wojciech Tomaszewski (obecnie pracuje w ŁKS) czy Jacek Zieliński. Zainteresowany posadą ma być również obecny szef skautingu Legii, Piotr Zasada.


Z kolei Śledź ma zabiegać o stanowisko prezesa Pogoni Grodzisk Mazowiecki.


Komentarze (19)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl

Płyń śledziku

odpowiedz
Mateusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl

I bardzo dobrze. Żadnych efektów w pierwszej drużynie, a za obecne sukcesy z Ajaxem zasługi ponoszą trenerzy. Dyrek tylko przeszkadzał, niech spada.

odpowiedz
Daruś entrepreneur - 3 godziny temu, *.137.123

Mioduski to was goli frajerzy. Ustawiony pionek pozer wyksztalcony za hajs tatusia razem z tym herą jaaszczurem. Dwa głąby z kompleksami i kupionymi tytułami. Dwie gnidy co wszystko rozperdolą ale nie przyznają się do blędu. I za tą zabawe placicie wy frajerzy. Stare slużby prl i ich dzieci i koledzy robią biznes rozpieprzajàc ten klub a wy patrzycie i udajecie się że deszcz pada

odpowiedz
Biała si - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

@Daruś entrepreneur: Wiesz czy masz, jakieś dowody na kupione tytuły ,łatwo się takie rzeczy mówi ,podaj przykład ,Ciekawe jest to co o tym musisz ?

odpowiedz
Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

@Daruś entrepreneur: frajera, to sobie w lustrze poszukaj, kasztanie. I pisz po polsku. A jak nie potrafisz, wracaj do szkoły, głąbie.

odpowiedz
Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl

@Daruś entrepreneur:

Na razie, to ogolił przede wszystkim sam siebie.
Żeby wyjść z długów, Legia musi grać dobrze oraz łapać się każdego roku do pucharów, a obecnie jesteśmy daleko zarówno od pucharów, jak i od dobrej gry.
W dodatku będzie coraz trudniej, bo coraz więcej zespołów Ekstraklasy ma solidnych właścicieli.

Na klubach piłkarskich zazwyczaj się nie zarabia.
Dobrzycki z Widzewa już wpakował w klub prawie 100 milionów złotych, a dopiero się za Widzew zabrał.

Widzew musiałby sportowo osiągnąć bardzo dużo, żeby spłacić, choćby te 100 milionów, a przecież za chwilę Dobrzycki dorzuci kolejną kasę, bo o tym mówi.
Jeżeli bedzie miał taki kaprys, to oczywiście może ten dług w przyszłości umorzyć, ale jeżeli gra będzie się odbywała na normalnych, rynkowych zasadach, to taki dług będzie trzeba predzej czy później spłacić.

Tak to, niestety, jest.
Wystarczy sobie przypomnieć, co działo się u nas na zakończenie naszej przygody z Romanowskim - w sądzie Legia się z nim musiała mocować o kasę.

odpowiedz
Zbycho(L) - 4 godziny temu, *.play.pl

"Jurek" masz rację golą frajera, ale tym frajerem jesteśmy MY KIBICE. Zieliński i Zasada już pokazali co potrafią, a potrafią 💩💩💩. Musi być człowiek nowy z poza obecnego układu.

odpowiedz
Nowe ⚽️debiuty i mocniej akademio do jedynki najlepsi! - 4 godziny temu, *.co.uk

Młodzi wreście zastápiâ udawaczy za wielkâ kase⚽️

odpowiedz
Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl

Co jeszcze w Legii robi żewłakow i bobic? Golą frajera czyli mioduskiego.

odpowiedz
Mati - 5 godzin temu, *.plus.pl

Szef skautingu to niech się najpierw nauczy wykonywać swoją pracę

odpowiedz
Darek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl

To ja stawiam, że nowym dyrektorem akademii będzie Jacek Zieliński. Tuła się po klubie od lat. Zmieniają mu tylko stołek. Teraz dadzą mu następny. I dalej nic się w klubie nie zmieni.

odpowiedz
xyz - 2 godziny temu, *.virginm.net

@Darek:
wypluj te slowa...

odpowiedz
majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.174.42

Ani śledź w Akademii ani popiepszun w I Drużynie nic nie pomoże. Niestety ... pudel zniszczył wszystko!!

odpowiedz
KWACHU - 5 godzin temu, *.com.pl

Młodzi w lidze mistrzów grają to wywalają osobę odpowiedzialną za to a zostaje przegryw Papszun

odpowiedz
Ddfff - 4 godziny temu, *.centertel.pl

@KWACHU: na moje to zasługa szkoleniowów i zawodników. Dyrektor akurat ze swojej woli odrzucił kilku dobrych młodych piłkarzy np Marcel Krajewskiego czy Wiktor Nowak.

odpowiedz
Exodus - 5 godzin temu, *.t-ipconnect.de

Jeśli na stałe chcemy być słabeuszem ligi to tylko Jacek Zieliński!

odpowiedz
Sceptyk - 5 godzin temu, *.plus.pl

Czyli chooooy z napastnikiem, pomieszamy w kotle z dyrektorami i napewno się poprawi, teraz już musi

odpowiedz
Sen o - 5 godzin temu, *.play-internet.pl

Pokonanie Ajaxu chyba przeważyło. Targowisko próżności. Pycha kroczy przed upadkiem. Czekam aż zdarzy się cud i Legia nie spadnie z ligi. Zamiast budować lepiej wyciągać niesnaski. Kto ta Legia rządzi chyba przypadek!!!!

odpowiedz
Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl

@Sen o: No tak. Prywata przeważyła nad profesjonalizmem i dobrem klubu.

odpowiedz
