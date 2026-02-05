Ponsar do końca sezonu w Legii

Carl Ponsar pozostanie do końca sezonu w Legii Warszawa. Pierwotnie 28-latek trafił do stołecznego klubu przed obecnym sezonem na dwa miesiące w ramach zastępstwa za kontuzjowanego wówczas Race'a Thompsona. Dobra postawa zawodnika sprawiła, że klub przedłużył umowę do lutego. Obie strony ponownie usiadły do rozmów, czego efektem jest pozostawienie Francuza do końca sezonu w ekipie Heiko Rannuli.

Silny skrzydłowy wystąpił w 25. meczach w barwach naszej drużyny, z czego 19 razy w krajowych rozgrywkach oraz 6 razy w meczach koszykarskiej Ligi Mistrzów. W PLK zalicza niespełna 24 minuty i w tym czasie zalicza śr. 9,6 pkt. (47,2% skuteczności z gry), 5,2 zbiórki, 2,1 asysty oraz 1,1 przechwytu. W europejskich pucharach punktował średnio na poziomie 6,8 pkt. (41,2% z gry), 4,3 zbiórki, 1,0 asysty oraz 1,0 przechwytu.

Według medialnych doniesień Carl Ponsar miał opcję powrotu do Francji, ale zdecydował się pozostać w Warszawie, żeby walczyć z Legią o najwyższe cele.



