Koszykówka

Ponsar do końca sezonu w Legii

Carl Ponsar - fot. Maciek Gronau
Fumen
źródło: Legionisci.com / sport.interia.pl

Carl Ponsar pozostanie do końca sezonu w Legii Warszawa. Pierwotnie 28-latek trafił do stołecznego klubu przed obecnym sezonem na dwa miesiące w ramach zastępstwa za kontuzjowanego wówczas Race'a Thompsona. Dobra postawa zawodnika sprawiła, że klub przedłużył umowę do lutego. Obie strony ponownie usiadły do rozmów, czego efektem jest pozostawienie Francuza do końca sezonu w ekipie Heiko Rannuli.

REKLAMA

Silny skrzydłowy wystąpił w 25. meczach w barwach naszej drużyny, z czego 19 razy w krajowych rozgrywkach oraz 6 razy w meczach koszykarskiej Ligi Mistrzów. W PLK zalicza niespełna 24 minuty i w tym czasie zalicza śr. 9,6 pkt. (47,2% skuteczności z gry), 5,2 zbiórki, 2,1 asysty oraz 1,1 przechwytu. W europejskich pucharach punktował średnio na poziomie 6,8 pkt. (41,2% z gry), 4,3 zbiórki, 1,0 asysty oraz 1,0 przechwytu.

Według medialnych doniesień Carl Ponsar miał opcję powrotu do Francji, ale zdecydował się pozostać w Warszawie, żeby walczyć z Legią o najwyższe cele.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

p10 - 57 minut temu, *.orange.pl

Super - jeśli to możliwe to zaklepać go na przyszły sezon. Kawał grajka

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.