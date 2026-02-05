Transfery

Legia zainteresowana Duńczykiem

Michał Żewłakow Fredi Bobić - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: meczyki.pl
Legia Warszawa wciąż rozgląda się za wzmocnieniami w zimowym okienku transferowym. Choć priorytetami klubu byli bramkarz i napastnik, możliwe są również ruchy na innych pozycjach.
Jak informuje Meczyki.pl, na radarze Legii znalazł się Thomas Santos, zawodnik IFK Göteborg. Duńczyk ma kontrakt ważny tylko końca obecnego sezonu.

27-letni piłkarz może występować na obu wahadłach, choć najczęściej gra na prawej stronie. W ostatnim sezonie ligi szwedzkiej rozegrał 32 spotkania, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Według Transfermarkt jego wartość wynosi 1 mln euro.


 




Komentarze (7)

Drago0991 - 56 minut temu, *.200.175

🤣

ws - 58 minut temu, *.play.pl

Może będzie umiał dobrze zacentrować i trafiać w głowę Rajovica. 🤣

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

No tak, to ma sens. Potrzebowaliśmy bramkarza to wzięliśmy kogoś, kto przegrał rywalizację z przedmiotem służącym do wycierania się po kąpieli i dlatego wciąż potrzebujemy zawodnika na tę pozycję. Potrzebujemy napastnika, ale nie potrafimy żadnego znaleźć, a jeśli już kogoś podrzucą nam media to nas na niego nie stać, bo wywalamy ogromną kasę na Kunów, a potem dziwimy się, że inni też chcą zarabiać jak Kun. Dlatego ostatecznie spróbujemy kogoś na inną pozycję, niefortunnie jednak szukamy wśród Duńczyków o nieduńskim nazwisku bez liczb, a już jednego takiego mamy i ulubieńcem trybun mówiąc delikatnie to on nie jest. 😂🤣 Dlatego jestem skłonny uwierzyć, że ten ruch transferowy dojdzie do skutku, a Dariusz Mioduski w swoim testamencie uświadomi nas w przyszłości, że on jednak kibicem Polonii był. 😎

WF - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

1 gol i 1 asysta to zapewne drugi kocur jak Rajovic. Bez komentarza...

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl

To zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów. Totalna plaża

Marol - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Kocur 🤣🤣🤣🤣🤣

Perlik - 1 godzinę temu, *.149.97

To w końcu kto ma przyjść napastnik czy skrzydłowy jakiś obrońca wy fiule 😤

