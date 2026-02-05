Jak informuje Meczyki.pl, na radarze Legii znalazł się Thomas Santos, zawodnik IFK Göteborg. Duńczyk ma kontrakt ważny tylko końca obecnego sezonu.
27-letni piłkarz może występować na obu wahadłach, choć najczęściej gra na prawej stronie. W ostatnim sezonie ligi szwedzkiej rozegrał 32 spotkania, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Według Transfermarkt jego wartość wynosi 1 mln euro.
Legia zainteresowana Duńczykiem
