Legia zainteresowana Duńczykiem

1 godzinę temu

No tak, to ma sens. Potrzebowaliśmy bramkarza to wzięliśmy kogoś, kto przegrał rywalizację z przedmiotem służącym do wycierania się po kąpieli i dlatego wciąż potrzebujemy zawodnika na tę pozycję. Potrzebujemy napastnika, ale nie potrafimy żadnego znaleźć, a jeśli już kogoś podrzucą nam media to nas na niego nie stać, bo wywalamy ogromną kasę na Kunów, a potem dziwimy się, że inni też chcą zarabiać jak Kun. Dlatego ostatecznie spróbujemy kogoś na inną pozycję, niefortunnie jednak szukamy wśród Duńczyków o nieduńskim nazwisku bez liczb, a już jednego takiego mamy i ulubieńcem trybun mówiąc delikatnie to on nie jest. 😂🤣 Dlatego jestem skłonny uwierzyć, że ten ruch transferowy dojdzie do skutku, a Dariusz Mioduski w swoim testamencie uświadomi nas w przyszłości, że on jednak kibicem Polonii był. 😎

