L!VE: Arka 2-0 Legia (2. połowa)

Żły - 11 minut temu, *.play.pl Nieznani dalej milczymy i czekamy na spadek ? odpowiedz

Joker - 11 minut temu, *.play.pl Pierwsza ligo niesforna kusicielko odpowiedz

1973 - 12 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Żeby sie podniesc trzeba spaść... odpowiedz

Wsciek(L)y - 12 minut temu, *.orange.pl Z gówna gliny się nie ulepi. odpowiedz

Antek - 15 minut temu, *.verizon.net Wszołek ty idź boksować odpowiedz

majusL@legionista.com - 17 minut temu, *.174.42 Tffuuu. Ale ten biczachczjan. odpowiedz

Fan Kacpera - 21 minut temu, *.play-internet.pl Jak widać chłopaki są z formie nic się nie zmienia u nich.

Słuchajcie w pierwszej lidze nie jest źle nowe stadiony miejsca tam te gwiazdy będą w odpowiednim miejscu do swoich umiejętności....... odpowiedz

Jednak - 22 minuty temu, *.co.uk Mioduski niech sie pakuje odpowiedz

Matusz z - 23 minuty temu, *.246.48 Widać wyraźną poprawę gry Rajovica. Chłopak w drugiej połowie pokaże całe spektrum swoich możliwości. odpowiedz

grzesiek - 25 minut temu, *.centertel.pl sorry ale to ewidentna wina papszuna. Wystawić taki sklad to proszenie sie samemu o problemy odpowiedz

L - 25 minut temu, *.plus.pl bramka rajovica , czy ktoś się w Legii obudzi i go wypi...... odpowiedz

Jurek - 27 minut temu, *.inetia.pl Klub kokosa. To nie są piłkarze tylko łamagi z wysokimi zarobkami. Ale oni golą mioduskiego tego frajera. odpowiedz

Znawca - 27 minut temu, *.interkam.pl Masakra,tymbardziej,że Arka dopiero inauguruje ligę,wiec dla nich to wielka niewiadoma,a najprostszymi środkami strzelili gola i pewnie to dowiozą.Rajović już w ogole nie powinien wyjsc na boisko,bo nawet jak dostanie pilke to kopie niecelnie do kolegów.Poza tym nic kompletnie nie wnosi do gry i nie jest żadnym zagrożeniem pod bramką rywala. odpowiedz

ko(L)o New Jersey - 29 minut temu, *.189.42 Czemu my się wszyscy denerwujemy i znowu będzie spie…. weekend,najgorsze w tym wszystkim że ci pseudo kopacze nic sobie z tego nie robią bo czy spadną z ligi czy nie hajs na koniec miesiąca będzie się zgadzał… naprawdę czemu oni nie mają żadnej ambicji…ehhh brak słów… odpowiedz

Sokół - 25 minut temu, *.verizon.net @ko(L)o New Jersey: gdyby mieli ambicje to grali by nadal na zachodzie odpowiedz

Legionista - 29 minut temu, *.orange.pl Jutro Widzew i Pogoń wygrają i jesteśmy udu...eni konkretnie. Ten mecz trzeba zremisować bo będzie spadek... odpowiedz

Rambo88pl - 13 minut temu, *.centertel.pl @Legionista: Niestety to będzie spadek do 1 Ligi i to zasłużony. odpowiedz

Legionista1 z dolnego Śląska - 29 minut temu, *.play-internet.pl Kur....! Co to ma być!!!!! odpowiedz

Mariusz - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Arka jestem za wami .

Życzę zwycięstwa i wiem że tak będzie.

Pozdrowienia dla Gdynian z Giżycka. odpowiedz

geds - 31 minut temu, *.play.pl Dlaczego nikt nie gra rzutów różnych na 2-3 metr? Bo tam jest bramkarz który ma zawsze przewagę rąk i jeszcze nie można go dotknąć. Bo w piątce każdy kontakt z bramkarzem to faul. Dlaczego tak się gra róożne przeciwko Legii? Bo każdy wie że w bramce Legii jest ręcznik, który najlepszy w lidze jest tylko w pajacowaniu. Czy Tobiasz grałby w którejkolwiek drużynie w tej lidze? Gdzie, za kogo? Czy Legia miała kiedyś w bramce takiego nieudacznika? Zawsze mieliśmy solidnych albo świetnych bramkarzy. Tylko ta oferma albo nie wyjdzie w piątce do piłki, albo przy wolnym stanie przy słupku, albo błazen wyjdzie z bramki to go przelobują. Raz mało? To znów powtórzą bo baran nawet na błędach się nie uczy Ile już tego było? odpowiedz

DamianChicago - 31 minut temu, *.myvzw.com W przerwie 2 zmiany: za Kloca Wszołek i Krasnqi przesunięty na napastnika. Za przyspawanego Kobylak albo ktokolwiek kto ma rękawice… Po odbiorze piła do przodu, a nie cały czas do tyłu- to nasza jedyna szansa zaskoczyć przeciwnika, a my ciągle wtedy spowalniamy, chyba czekamy, aż się ustawią… odpowiedz

Legiawsercu - 32 minuty temu, *.play.pl Tobiasz 🤣🤣 przecież to parodia bramkarza... końcowe statystyki meczów

Legia 10 -15 strzałów,bramek 0

Przeciwnik 2 strzały,2 bramki!🤬 odpowiedz

Hiszpan - 33 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Trzeba się pogodzić ze spadkiem. Ale jak mają tak grać i cudem się utrzymywać to niech idą w ...izdu. odpowiedz

Braveheart - 33 minuty temu, *.99.25 Czemu wychodzi w podstawowym składzie mileta?

Colak nie jest gorszy. A tak wogole to postawiłbym na Kovacika.

Ale Marek wie lepiej



Nie chcę go krytykować, za wcześnie,, ale ile pustych meczów musi zagrać mileta żeby wyszedł ktoś inny w meczu?

Poza tym Mileta pierwszy winny przy stracie bramki, drugi to Kacperek odpowiedz

gruby - 26 minut temu, *.vectranet.pl @Braveheart: Rajovic kosztował 3 miliony euro i będzie grać też w 1 lidze ,a jak będzie trzeba to i w 2 lidze aż go gdzieś sprzedamy czyli chyba nigdy. odpowiedz

MZ80 - 33 minuty temu, *.centertel.pl 1 liga też jest fajna na pewno fajniejsza niż 2🏆 odpowiedz

Mateusz z Gór - 34 minuty temu, *.orange.pl Przyjrzałem się jeszcze raz tej bramce i jest to gol Rajovicia, który kompletnie odpuścił tę piłkę licząc na Tobiasza, który (co za niespodzianka) był przyspawany do linii. Zawalił też Piątkowski, który dał się przepchnąć jak amator, bo prawdopodobnie nie wierzył, że Rajović może być aż takim ignorantem, żeby tej piłki nie wybić. Ogólnie cały mecz Duńczyka to tragedia, nogi mu drżą i widać strach przed każdym kontaktem z piłką. Jak mu raz piłka spadła pod nogi w polu karnym to - co za niespodzianka - był nieprzygotowany. Niech on już zostanie w szatni, wystarczy.



A Biczachczian mówi w przerwie, że jak co mecz do bramki gramy bardzo dobrze, a potem rywal zmienia taktykę i już nic nie da się zrobić. Niesamowite. odpowiedz

Oles - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Toniasz1👎 odpowiedz

Cicho płaczki !!! - 36 minut temu, *.centertel.pl Nic sie zmienia, najwazniejsze jest mistrzostwo Polski 💪 odpowiedz

Matusz z Gór - 36 minut temu, *.246.48 Nie czepiajcie się Tobiasza! Robił co mógł, jak zwykle zawalił Pankov! Ten człowiek mimo ciągłych pouczeń na treningach, dalej sabotuje grę przy stałych fragmentach. Astiz się stara jak może, poucza go, ale chłop jest niereformowalny. odpowiedz

Qwert - 25 minut temu, *.com.pl @Matusz z Gór: człowieku co ty piszesz, 1 strzał na bramkę i bramka, z korona 3 strzały i 2 bramki ( nie bylo 3 bramek bo w słupki strzelali), to co ręcznik wyprawia to kryminał odpowiedz

Sobal 74 - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Niestety ale chyba spadniemy z hukiem ten kupiony szrot niema szans utrzymać ligi niestety jesteśmy najgorsza drużyna w lidze niewiem co tem loczek wygadujesz że mam klasowych zawodników chyba ogląda mecze legii za czasów lesnego odpowiedz

Ja - 31 minut temu, *.1.13 @Sobal 74: Nigdy nie spadliście z ligi,więc najwyższy czas.

Pierwsza liga też jest fajna. odpowiedz

Sobal 74 - 21 minut temu, *.t-mobile.pl @Ja: fajna ale tam z tym składem też będzie trudno coś wygrac odpowiedz

wtf - 37 minut temu, *.play.pl Trzeba przyznać że Bobić jest powtarzalny,drugą Herthę zbudował!Pewnie ta konsekwentność działania tak zaimponowała lokowatemu przygłupowi! odpowiedz

Mioduski rządzi jak debil - 30 minut temu, *.orange.pl @wtf: Hertha spadła i do tej pory nie wróciła :-D miodek pozazdrościł. Ale nie zostawiajmy pijaczyny michasia bez zasług w tym spadku. odpowiedz

Masakra - 37 minut temu, *.12.93 Wkurzało mnie tu jak ludzie piszą ciągle że masakra i dno ale niestety przyznaję: Masakra i dno. Zespołowo i indywidualnie. Chyba po prostu są słabymi piłkarzami, nie potrafią, a do tego po straconej bramce również się boją. Niestety ... odpowiedz

Rataj - 38 minut temu, *.vectranet.pl Widzew spadł, Wisła spadła , Lech też spadł i teraz pewnie czas na Legię. Dla mnie to wygląda jak ustawka. Komuś zależy na tym aby się tak stało i klub oraz drużyna wraz z trenerem posłusznie realizują ten plan. odpowiedz

Napastnika powiadasz to ha podpowiem ... - 33 minuty temu, *.96.202 @Rataj:tak ustawka bukmacherska , bukmacherka won z Polski💩💩💩💩💩 odpowiedz

Cezar. - 26 minut temu, *.centertel.pl @Rataj: ja także tak to widzę,a ten cały Papszun to taka zasłona dymna dla naiwnych i wiernych kibiców, gdyby chcieli się utrzymać,to przede wszystkim Tobiasza by pogonili i bramkarza kupili,napastnika dobrego sprowadzili, nie ma tego i nie będzie.😎 odpowiedz

(L) w sercu - 38 minut temu, *.play.pl Tooobiaaasz?!!....Co?????........ obroń coś w końcu!!!!🤣🤣🤣

Bramkarz sezonu.... co strzał to brama 🤣🤣 odpowiedz

Rio - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Historia dzieje się na naszych oczach, Legia zmierza do pierwszej ligi. Zmiana trenera nic nie dała, piłkarzy mamy słabych i tyle w temacie. Podzielimy los Wisły Kraków. odpowiedz

Kuba - 39 minut temu, *.orange.pl Co to ku..a jest ? odpowiedz

Farme(L) - 39 minut temu, *.virginm.net Ja tam zmiany za Papszuna nie widzę… odpowiedz

antek - 40 minut temu, *.play-internet.pl Liście Liście odpowiedz

Legionista - 41 minut temu, *.orange.pl Ja się pytam kiedy tych dwóch ktoś rozliczy za transfery?? Nikt tego nie poskłada jak mamy samych kalekow... odpowiedz

Hawk Tuah - 41 minut temu, *.centertel.pl Ch.. , du.. i kamieni kupa odpowiedz

sks - 43 minuty temu, *.play.pl Hej Legio! Spuść nam tą ladacznicę z ligi by lżej na duszy nam zrobić prawdziwej -Dumie miasta nad morzem! Bałtyk klubem Gdyni! odpowiedz

Braveheart - 31 minut temu, *.99.25 @sks:



Pomyliłeś fora.

Fora ze dwora!

Wypad. odpowiedz

Mateusz z Gór - 43 minuty temu, *.orange.pl Swoją drogą Rajović do każdej piłki powietrznej podchodzi bez jakiegokolwiek przekonania przez co granie na niego piłek nie ma sensu, podobnie jak liczenie na jego wzrost przy SF w obronie. odpowiedz

Ronaldo - 44 minuty temu, *.myvzw.com Ja nie rozumiem jak ten bramkarz nadal gra.

Z nim w składzie nie ma szans na utrzymanie.

Mógłby równie dobrze usiąść za bramką tyle z niego pożytku przy każdym jednym dośrodkowaniu. Boi się własnego cienia jak piłka leci w jego kierunku. Z nim w składzie to i w 1 lidze będą tracić bramki po każdym stałym fragmencie gry. A my kupujemy bramkarza który nie może z nim wygrać rywalizacji. Każdy klub ekstraklasy zagra z Legią tak by nas spuścić i to nie będzie wcale takie trudne. odpowiedz

Szpic - 37 minut temu, *.play-internet.pl @Ronaldo: To że Hindrich nie wygrał z Tobiaszem, to tak twierdzi trener, ale czy Rumun nie byłby lepszy tego nie wiemy, bo nie dostaje szans. odpowiedz

Mioduski rządzi jak debil - 45 minut temu, *.orange.pl Coraz trudniej wierzyć że ta banda patałachów jest w stanie wygrać jakikolwiek mecz. Ale to byłby przypał spaść w takiej słabej lidze. 😡



Żewłak i bobek nasprowadzali niesamowitego szrotu - to głównie kwestia piłkarzy to miejsce w tabeli. Oni się nie nadają do niczego. odpowiedz

Art - 45 minut temu, *.play.pl Spokojnie.Darek mówi że mamy jakościowych piłkarzy. odpowiedz

Ja1916 - 38 minut temu, *.plus.pl @Art: to niech poda jakieś przykłady, ktòrzy to są :) odpowiedz

loczek - 29 minut temu, *.btcentralplus.com @Ja1916: tobiasz odpowiedz

Trener Bramkarzy - 46 minut temu, *.play-internet.pl Haha brawo kacperek brawo biedaku znów cie przyspawali do boiska nie kazali wychodzić do dosrodkowan....a może ty się boisz....chłopie potłuc... masakra....nic nie gramy spadniemy... odpowiedz

Benio. - 47 minut temu, *.mgk.pl To jest mecz o pozostanie w lidze. Nic łatwiejszego już nie będzie. Obóz i zmiana trenera nie pomogły. Rajowic 3 razy piłkę dotknął. Tu nie ma kto grać. Ciekawe jak kontrakty z canal+ w przyszłym roku. Legia spada i co dalej. Myślę że Papszun zrezygnuje. odpowiedz

tomiacab - 47 minut temu, *.centertel.pl jest mały płomyczek nadzie, bo przy straconym golu, podczas krycia strafą, widać synchron w drużynie. Śpią wszyscy równo odpowiedz

bum - 48 minut temu, *.virginm.net Reca jest piłkarzem?? Wygląda mi na pomyleńca co najwyżej hahah odpowiedz

DennisWayfarer - 48 minut temu, *.34.156 Wyobraźcie sobie jak cienki musi być Colak, skoro mimo wszytko cały czas na mecz wychodzi Rajovic 🤣 odpowiedz

Pab(L)o Loża - 42 minuty temu, *.polineo.pl @DennisWayfarer: dlatego Poldi powinien skrzynkę dobrej whiskey wysłać Żewłakowi odpowiedz

Wsciek(L)y - 49 minut temu, *.orange.pl Banda matołów👎 odpowiedz

Matusz z Kór - 49 minut temu, *.orange.pl Jak zwykle Pankov zawalił... Cała obrona pięknie broni strefą, a ten jak zawsze swoje. Przecież przy absencji Jędzy mógł zagrać młody Leszczyński. odpowiedz

Salazar - 49 minut temu, *.play-internet.pl Lecimy w dół konsekwentnie i systematycznie, a końca tego nie widać niestety...👎🫣 odpowiedz

Jaro - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Ocho, widzę że byliśmy w du.ie, a teraz zaczynamy się na dobre urządzać.... odpowiedz

Korda - 51 minut temu, *.orange.pl Czemu ten ręcznik nie wychodzi wogole do piłek przy dośrodkowaniach?? To jest kur.. dramat co to jest za zespół, tu sie nic nie klei , zero pomysłów na grę, kuzwa juz my na orliku wiecej kombinujemy . Piątkowski to jest do zmiany juz po 35minutach gry!! Czemu nie graja młodzi, gdzie Leszczyński, gdzie Zewlakow . Papszun kuzwa gorzej i tak juz nie bedzie. odpowiedz

L - 52 minuty temu, *.plus.pl miały być ruchy kadrowe a nadal ta sama podstawowa 11, papszun czy Ty też jesteś ślepy ? Tobiasz bez formy, piątkowski patrzy na swoje tatuaże zamiast na piłkę noż kur...a mać !!!! odpowiedz

stary trep - 52 minuty temu, *.play.pl nie myślałem że dożyję spadku Legii...😢😢😢 odpowiedz

Kibic - 52 minuty temu, *.plus.pl Wypi...lać z tego klubu patalachy.Nie zasługujecie aby nosić koszulki z godłem Legii. odpowiedz

Kasa misiu kasa - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Znowu zarobek się szykuje ,Legia daje nam zarobić ,niestety odpowiedz

Jano - 53 minuty temu, *.tpnet.pl Coraz bliżej spadek coraz bliżej spadek coraz bliżej spadek pudel wyp...alaj odpowiedz

majusL@legionista.com - 54 minuty temu, *.174.42 Co biczachczjan jest beznadziejny to nie mam pytanie wszedł w buty chodyny 1 do 1 !!! odpowiedz

Elf - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Tobiasz...ja prd....jaka Ty jesteś kaleka piłkarska to się w głowie nie mieści odpowiedz

Marek, rzuć ręcznik - 55 minut temu, *.vodafone-ip.de od następnego meczu buduj drużynę na ligę niżej odpowiedz

Szpic - 55 minut temu, *.play-internet.pl Tobiasz niewiele jest lepszy od wbitego w linię bramkową kołka. Astiz zaś to "wybitny" specjalista od stałych fragmentów. Echhhh.. odpowiedz

Je.bac Tobiasza - 55 minut temu, *.proip.pl Gramy bez bramkarza

Wywalcie tego błazna odpowiedz

Koczi - 55 minut temu, *.centertel.pl Ręcznik w bramce! odpowiedz

Seba - 56 minut temu, *.t-mobile.pl To nie jest fantasy Legia spadnie odpowiedz

Żły - 56 minut temu, *.play.pl jak tam Mioduski ,cgcesz puchary buhahahahaha

miejsce sknery jest w du.ie i tam skonczysz,przegrywie odpowiedz

Matusz z Kór - 56 minut temu, *.orange.pl Tobiasz już ją prawie miał, co za niesamowity pech... Trzymaj się, stary, jesteś debeściak! odpowiedz

Andrzejek - 57 minut temu, *.vectranet.pl To wygląda tak jakby decyzja już zapadła ,że Legia ma spaść w tym sezonie. Chyba można się rozejść. Nic na to nie wskazuje ,że ktoś próbuje zapobiec nieszczęściu. odpowiedz

e(L)o - 57 minut temu, *.ksiezyc.pl 😂😂😂 i już Kacperek wpuścił odpowiedz

Babinicz - 58 minut temu, *.vectranet.pl Jak tam panowie ? Fajnie jest? odpowiedz

Jrzk - 50 minut temu, *.orange.pl @Babinicz: zajebiście. Nie ma Ligi Mistrzów ale i tak jest super.... odpowiedz

Mateusz z Gór - 58 minut temu, *.orange.pl Cała drużyna w polu karnym, a gola nam strzela niekryty zawodnik, który w teorii miał atakować bramkarza, ale poszedł do piłki. Jak długo jeszcze Panie Inaki?



Takich niekrytych mieliśmy trzech i tylko Pankov potrafił przechwycić rywala. Grać strefą też trzeba umieć. odpowiedz

Sylwek do - 59 minut temu, *.orange.pl Ile jeszcze ta faja będzie stać w brance odpowiedz

Damian - 59 minut temu, *.myvzw.com Tobiasz jak zwykle przyspawany! Wywalić ze składu tego siatkarza! odpowiedz

1sza liga - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl tobiasz i wszystko jasne odpowiedz

Tym - 56 minut temu, *.net.pl @1sza ligam: masakra drewno z Rajovicem odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Widać rękę Astiza przy stałych fragmetach👍 odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Powiem tak . Tobiasz jest fantastyczny. 3 strzały dostaje dwa gole , teraz dostaje pierwszy strzał i od razu gol . Na ch...j on tam jest . ? Rajovic przez pół godziny Nawet strzału nie oddał. Spadek szkoda odpowiedz

wojti - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Brawo. Zgodnie z planem. odpowiedz

yontek - 1 godzinę temu, *.119.103 0:1 i po ptokach 🤣 odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Boże ty mój co ten Tobiasz przy bramce robi stoi na linii masakra odpowiedz

Hawk Tuah - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niech ku... dłuzej tego Astiza od stałych fragmentów trzymają odpowiedz

Jot - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brak k...a słów odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wiem, że boisko nierówne, ale to co ten Tobiasz kopie to nie pasuje do zawodowego futbolu. odpowiedz

Kubiak - 1 godzinę temu, *.orange.pl Macie jakieś strimy gdzie można obejrzeć odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kubiak: strumykKROPKAnet odpowiedz

bum - 59 minut temu, *.virginm.net @Kubiak:

Ziomek odpuść sobie. Szkoda nerwów. Oni wyglądają jakby już grali w 1ej lidze hahaha.



#mioduskihuycinaimie ! odpowiedz

antek - 59 minut temu, *.play-internet.pl @Kubiak: nie ma kogo oglądać dalej panienki nic nie grają odpowiedz

Jot - 59 minut temu, *.orange.pl @Kubiak: szanuj się. Nie ma na co patrzeć. To są pi...y, nie piłkarze. Najemnicy kupieni przez idiote. odpowiedz

Hawk Tuah - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ale brzydkie baby w tej Gdynii odpowiedz

yontek - 1 godzinę temu, *.119.103 @Hawk Tuah: Ale ładny gol w tej Gdynii ❤️ odpowiedz

Dhtsg - 50 minut temu, *.pro-internet.pl @Hawk Tuah: 🤬 odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl w poprzedniej kolejce korona przerwała naszą passę 6 tygodni bez porażki. Glowy do góry Rajo jest z nami odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl Ja już myślałem że nie będzie gorszego w ataku jak Rosołek a jednak jest Rajovic 😂🤣masakra odpowiedz

księciunio - 1 godzinę temu, *.play.pl Augustyniak a czemu nie Leszczyński, Raca a czemu nie Żewłakow ????????? ale wybory - to dywersja Legii !!!!!!!!!!1 odpowiedz

Hawk Tuah - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chciałabym apytać Pana trenera Papszuna, dlaczego bardziej zależy mu na odbudowaniu Rajovicia, niz Legii? odpowiedz

Matusz z Kór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Hawk Tuah: To nasze złote aktywo, które zysk niezmierzony przyniesie. Jest duży, nie mały ogonek i bramy wali, że hej! odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Hawk Tuah: tylko pusty stadion może zmienić te sytuację. odpowiedz

Phoenix(L)k - 1 godzinę temu, *.play.pl Widzę, że znowu planujemy grę na zero z przodu, a z tyłu coś wpadnie... odpowiedz

Matusz z Kór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tylko zwycięstwo, hej Legio... odpowiedz

lopezzz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Rajovic i Tobiasz znowu od początku...

Ktoś jeszcze ma wątpliwości co do Papszuna ???

On ma za zadanie spuścić Legię z Ekstraklasy...

Tylko Pusty Stadion !!! odpowiedz

TOM. - 2 godziny temu, *.play.pl ręcznik w bramce , kołek w ataku🤣😂😭 odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.play.pl No, no... kolejna próba z Augustyniakiem na stoperze. Zobaczymy. odpowiedz

Młody - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ktoś podrzuci linka do meczu? odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl to znowu gramy w 10... odpowiedz

kot - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com @(L): w 9 odpowiedz

Chudy - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Tak czy siak - Bóg z nami, ch...j z wami

Trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu - jazda z kur...! odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl panie papszun takim składem to możecie sobie chrzan trzeć. Gdzie kovacik w skladzie? Gdzie leszczyński? Gdzie wszołek? odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ........................ Tobiasz ......................

Pankov ... Piątkowski ... Kapuadi

Wszołek ... Kapustka ... Arreiol ... Reca

...................... W. Urbański .................

................... Krasniqi ... Kováčik .........

❤️🤍💚

💪👍

🙂 odpowiedz

1sza liga - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 3:1 dla śledzi odpowiedz

wiesiek z bazaru - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Aha czyli gramy Rajoviciem aż do końca Rajovicia albo Legii😂 Mam nadzieję ,że może Legia jakoś to przetrwa. Promujemy promujemy promujemy dobre drewno na sprzedaż🚀 Reklama kuźnią handlu💥 odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Kto wie, może stworzymy zgrany kolektyw w bardziej drewnianym składzie, z Szymańskim zamiast Elitima. 😁 odpowiedz

aleksandra - 2 godziny temu, *.amazon.com 9 na 11 tobisz rajovic tragedia odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.play.pl Z daleka śmierdzi 0:0. Przede wszystkim rzuca się w oczy brak Elitima, a z Nsame to była chyba typowa kaczka. odpowiedz

Ms - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl Papszun nie buduje on jak poprzednicy rzeźbi w duńskim drewnie.Postawcie w końcu na Kovacika nawet jak nie wypali nikt nie będzie miał pretensji gorzej już być nie może odpowiedz

Michał kobylka - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl Znów w 10 odpowiedz

MaroLegia - 2 godziny temu, *.kpn-gprs.nl Legia dziś wygra !!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.93 spoko sklad. 11 na 7. zapowiada sie meczycho !!! :):):) odpowiedz

Ursus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @majusL@legionista.com: a kogo on ma wystawić ? Widziałem te młode “gwiazdy” z Ajaxem. Wg mnie dużo im do extraklasy brakuje …. odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ursus: myślę że gdyby cała drużyna U-19 grała w lidze to wyniki nie byłby gorszy a koszty dużo mniejsze. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Ursus: z tych młodych jak wyjdzie z tego zespołu 3-4 na poważne granie to będzie sukces.Przeglądałem sobie ostatnio mecze z 2021 roku z tych rozgrywek czołowych klubów,to wieksza część tych chłopaków gra w 3 lidze lub wcale.Także nie ma się czym zachwycać. Fajny sukces już osiągnęli ,ale zeby wejść w seniorski futbol to muszą jeszcze dużo trenować i pokazać się w dorosłej piłce.Narazie to jest przepaść.Dla mnie tylko Leszczyński nadaje się do pierwszego składu.Za jakiś czas może Kovacik i Pchełka i bramkarz za dłuższą chwilę. odpowiedz

EU07 - 49 minut temu, *.plus.pl @Znawca: ale nie dadzą zaraz wszystkich sprzedadzą bo na następcę Rajovicia musi pieniądz być.....

Taki to jest biznes sportowo rozrywkowy pana Mioduskiego..... odpowiedz

Znawca - 31 minut temu, *.interkam.pl @EU07: katastrofa☹️ odpowiedz

Sitter - 2 godziny temu, *.play.pl coś wcześniej grają jak Legię odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Dzisiaj mecz z kategorii przetrwanie. Trzeba wygrać by móc uwierzyć w siebie. Chyba ze wszystko jest ustawione i do ostatniej kolejki dla bukmacherów bedzie walka zarówno o mistrzostwo jak i o utrzymanie. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Obejrzę, chcę wreszcie zobaczyć walkę i zaangażowanie całej drużyny! 🔴⚪️🟢 odpowiedz

