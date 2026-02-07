Na żywo

L!VE: Arka 2-0 Legia (2. połowa)

fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Arka Gdynia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.

REKLAMA

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (140)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Żły - 11 minut temu, *.play.pl

Nieznani dalej milczymy i czekamy na spadek ?

odpowiedz
Joker - 11 minut temu, *.play.pl

Pierwsza ligo niesforna kusicielko

odpowiedz
1973 - 12 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl

Żeby sie podniesc trzeba spaść...

odpowiedz
Wsciek(L)y - 12 minut temu, *.orange.pl

Z gówna gliny się nie ulepi.

odpowiedz
Antek - 15 minut temu, *.verizon.net

Wszołek ty idź boksować

odpowiedz
majusL@legionista.com - 17 minut temu, *.174.42

Tffuuu. Ale ten biczachczjan.

odpowiedz
Fan Kacpera - 21 minut temu, *.play-internet.pl

Jak widać chłopaki są z formie nic się nie zmienia u nich.
Słuchajcie w pierwszej lidze nie jest źle nowe stadiony miejsca tam te gwiazdy będą w odpowiednim miejscu do swoich umiejętności.......

odpowiedz
Jednak - 22 minuty temu, *.co.uk

Mioduski niech sie pakuje

odpowiedz
Matusz z - 23 minuty temu, *.246.48

Widać wyraźną poprawę gry Rajovica. Chłopak w drugiej połowie pokaże całe spektrum swoich możliwości.

odpowiedz
grzesiek - 25 minut temu, *.centertel.pl

sorry ale to ewidentna wina papszuna. Wystawić taki sklad to proszenie sie samemu o problemy

odpowiedz
L - 25 minut temu, *.plus.pl

bramka rajovica , czy ktoś się w Legii obudzi i go wypi......

odpowiedz
Jurek - 27 minut temu, *.inetia.pl

Klub kokosa. To nie są piłkarze tylko łamagi z wysokimi zarobkami. Ale oni golą mioduskiego tego frajera.

odpowiedz
Znawca - 27 minut temu, *.interkam.pl

Masakra,tymbardziej,że Arka dopiero inauguruje ligę,wiec dla nich to wielka niewiadoma,a najprostszymi środkami strzelili gola i pewnie to dowiozą.Rajović już w ogole nie powinien wyjsc na boisko,bo nawet jak dostanie pilke to kopie niecelnie do kolegów.Poza tym nic kompletnie nie wnosi do gry i nie jest żadnym zagrożeniem pod bramką rywala.

odpowiedz
ko(L)o New Jersey - 29 minut temu, *.189.42

Czemu my się wszyscy denerwujemy i znowu będzie spie…. weekend,najgorsze w tym wszystkim że ci pseudo kopacze nic sobie z tego nie robią bo czy spadną z ligi czy nie hajs na koniec miesiąca będzie się zgadzał… naprawdę czemu oni nie mają żadnej ambicji…ehhh brak słów…

odpowiedz
Sokół - 25 minut temu, *.verizon.net

@ko(L)o New Jersey: gdyby mieli ambicje to grali by nadal na zachodzie

odpowiedz
Legionista - 29 minut temu, *.orange.pl

Jutro Widzew i Pogoń wygrają i jesteśmy udu...eni konkretnie. Ten mecz trzeba zremisować bo będzie spadek...

odpowiedz
Rambo88pl - 13 minut temu, *.centertel.pl

@Legionista: Niestety to będzie spadek do 1 Ligi i to zasłużony.

odpowiedz
Legionista1 z dolnego Śląska - 29 minut temu, *.play-internet.pl

Kur....! Co to ma być!!!!!

odpowiedz
Mariusz - 31 minut temu, *.t-mobile.pl

Arka jestem za wami .
Życzę zwycięstwa i wiem że tak będzie.
Pozdrowienia dla Gdynian z Giżycka.

odpowiedz
geds - 31 minut temu, *.play.pl

Dlaczego nikt nie gra rzutów różnych na 2-3 metr? Bo tam jest bramkarz który ma zawsze przewagę rąk i jeszcze nie można go dotknąć. Bo w piątce każdy kontakt z bramkarzem to faul. Dlaczego tak się gra róożne przeciwko Legii? Bo każdy wie że w bramce Legii jest ręcznik, który najlepszy w lidze jest tylko w pajacowaniu. Czy Tobiasz grałby w którejkolwiek drużynie w tej lidze? Gdzie, za kogo? Czy Legia miała kiedyś w bramce takiego nieudacznika? Zawsze mieliśmy solidnych albo świetnych bramkarzy. Tylko ta oferma albo nie wyjdzie w piątce do piłki, albo przy wolnym stanie przy słupku, albo błazen wyjdzie z bramki to go przelobują. Raz mało? To znów powtórzą bo baran nawet na błędach się nie uczy Ile już tego było?

odpowiedz
DamianChicago - 31 minut temu, *.myvzw.com

W przerwie 2 zmiany: za Kloca Wszołek i Krasnqi przesunięty na napastnika. Za przyspawanego Kobylak albo ktokolwiek kto ma rękawice… Po odbiorze piła do przodu, a nie cały czas do tyłu- to nasza jedyna szansa zaskoczyć przeciwnika, a my ciągle wtedy spowalniamy, chyba czekamy, aż się ustawią…

odpowiedz
Legiawsercu - 32 minuty temu, *.play.pl

Tobiasz 🤣🤣 przecież to parodia bramkarza... końcowe statystyki meczów
Legia 10 -15 strzałów,bramek 0
Przeciwnik 2 strzały,2 bramki!🤬

odpowiedz
Hiszpan - 33 minuty temu, *.telnaptelecom.pl

Trzeba się pogodzić ze spadkiem. Ale jak mają tak grać i cudem się utrzymywać to niech idą w ...izdu.

odpowiedz
Braveheart - 33 minuty temu, *.99.25

Czemu wychodzi w podstawowym składzie mileta?
Colak nie jest gorszy. A tak wogole to postawiłbym na Kovacika.
Ale Marek wie lepiej

Nie chcę go krytykować, za wcześnie,, ale ile pustych meczów musi zagrać mileta żeby wyszedł ktoś inny w meczu?
Poza tym Mileta pierwszy winny przy stracie bramki, drugi to Kacperek

odpowiedz
gruby - 26 minut temu, *.vectranet.pl

@Braveheart: Rajovic kosztował 3 miliony euro i będzie grać też w 1 lidze ,a jak będzie trzeba to i w 2 lidze aż go gdzieś sprzedamy czyli chyba nigdy.

odpowiedz
MZ80 - 33 minuty temu, *.centertel.pl

1 liga też jest fajna na pewno fajniejsza niż 2🏆

odpowiedz
Mateusz z Gór - 34 minuty temu, *.orange.pl

Przyjrzałem się jeszcze raz tej bramce i jest to gol Rajovicia, który kompletnie odpuścił tę piłkę licząc na Tobiasza, który (co za niespodzianka) był przyspawany do linii. Zawalił też Piątkowski, który dał się przepchnąć jak amator, bo prawdopodobnie nie wierzył, że Rajović może być aż takim ignorantem, żeby tej piłki nie wybić. Ogólnie cały mecz Duńczyka to tragedia, nogi mu drżą i widać strach przed każdym kontaktem z piłką. Jak mu raz piłka spadła pod nogi w polu karnym to - co za niespodzianka - był nieprzygotowany. Niech on już zostanie w szatni, wystarczy.

A Biczachczian mówi w przerwie, że jak co mecz do bramki gramy bardzo dobrze, a potem rywal zmienia taktykę i już nic nie da się zrobić. Niesamowite.

odpowiedz
Oles - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl

Toniasz1👎

odpowiedz
Cicho płaczki !!! - 36 minut temu, *.centertel.pl

Nic sie zmienia, najwazniejsze jest mistrzostwo Polski 💪

odpowiedz
Matusz z Gór - 36 minut temu, *.246.48

Nie czepiajcie się Tobiasza! Robił co mógł, jak zwykle zawalił Pankov! Ten człowiek mimo ciągłych pouczeń na treningach, dalej sabotuje grę przy stałych fragmentach. Astiz się stara jak może, poucza go, ale chłop jest niereformowalny.

odpowiedz
Qwert - 25 minut temu, *.com.pl

@Matusz z Gór: człowieku co ty piszesz, 1 strzał na bramkę i bramka, z korona 3 strzały i 2 bramki ( nie bylo 3 bramek bo w słupki strzelali), to co ręcznik wyprawia to kryminał

odpowiedz
Sobal 74 - 37 minut temu, *.t-mobile.pl

Niestety ale chyba spadniemy z hukiem ten kupiony szrot niema szans utrzymać ligi niestety jesteśmy najgorsza drużyna w lidze niewiem co tem loczek wygadujesz że mam klasowych zawodników chyba ogląda mecze legii za czasów lesnego

odpowiedz
Ja - 31 minut temu, *.1.13

@Sobal 74: Nigdy nie spadliście z ligi,więc najwyższy czas.
Pierwsza liga też jest fajna.

odpowiedz
Sobal 74 - 21 minut temu, *.t-mobile.pl

@Ja: fajna ale tam z tym składem też będzie trudno coś wygrac

odpowiedz
wtf - 37 minut temu, *.play.pl

Trzeba przyznać że Bobić jest powtarzalny,drugą Herthę zbudował!Pewnie ta konsekwentność działania tak zaimponowała lokowatemu przygłupowi!

odpowiedz
Mioduski rządzi jak debil - 30 minut temu, *.orange.pl

@wtf: Hertha spadła i do tej pory nie wróciła :-D miodek pozazdrościł. Ale nie zostawiajmy pijaczyny michasia bez zasług w tym spadku.

odpowiedz
Masakra - 37 minut temu, *.12.93

Wkurzało mnie tu jak ludzie piszą ciągle że masakra i dno ale niestety przyznaję: Masakra i dno. Zespołowo i indywidualnie. Chyba po prostu są słabymi piłkarzami, nie potrafią, a do tego po straconej bramce również się boją. Niestety ...

odpowiedz
Rataj - 38 minut temu, *.vectranet.pl

Widzew spadł, Wisła spadła , Lech też spadł i teraz pewnie czas na Legię. Dla mnie to wygląda jak ustawka. Komuś zależy na tym aby się tak stało i klub oraz drużyna wraz z trenerem posłusznie realizują ten plan.

odpowiedz
Napastnika powiadasz to ha podpowiem ... - 33 minuty temu, *.96.202

@Rataj:tak ustawka bukmacherska , bukmacherka won z Polski💩💩💩💩💩

odpowiedz
Cezar. - 26 minut temu, *.centertel.pl

@Rataj: ja także tak to widzę,a ten cały Papszun to taka zasłona dymna dla naiwnych i wiernych kibiców, gdyby chcieli się utrzymać,to przede wszystkim Tobiasza by pogonili i bramkarza kupili,napastnika dobrego sprowadzili, nie ma tego i nie będzie.😎

odpowiedz
(L) w sercu - 38 minut temu, *.play.pl

Tooobiaaasz?!!....Co?????........ obroń coś w końcu!!!!🤣🤣🤣
Bramkarz sezonu.... co strzał to brama 🤣🤣

odpowiedz
Rio - 39 minut temu, *.t-mobile.pl

Historia dzieje się na naszych oczach, Legia zmierza do pierwszej ligi. Zmiana trenera nic nie dała, piłkarzy mamy słabych i tyle w temacie. Podzielimy los Wisły Kraków.

odpowiedz
Kuba - 39 minut temu, *.orange.pl

Co to ku..a jest ?

odpowiedz
Farme(L) - 39 minut temu, *.virginm.net

Ja tam zmiany za Papszuna nie widzę…

odpowiedz
antek - 40 minut temu, *.play-internet.pl

Liście Liście

odpowiedz
Legionista - 41 minut temu, *.orange.pl

Ja się pytam kiedy tych dwóch ktoś rozliczy za transfery?? Nikt tego nie poskłada jak mamy samych kalekow...

odpowiedz
Hawk Tuah - 41 minut temu, *.centertel.pl

Ch.. , du.. i kamieni kupa

odpowiedz
sks - 43 minuty temu, *.play.pl

Hej Legio! Spuść nam tą ladacznicę z ligi by lżej na duszy nam zrobić prawdziwej -Dumie miasta nad morzem! Bałtyk klubem Gdyni!

odpowiedz
Braveheart - 31 minut temu, *.99.25

@sks:

Pomyliłeś fora.
Fora ze dwora!
Wypad.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 43 minuty temu, *.orange.pl

Swoją drogą Rajović do każdej piłki powietrznej podchodzi bez jakiegokolwiek przekonania przez co granie na niego piłek nie ma sensu, podobnie jak liczenie na jego wzrost przy SF w obronie.

odpowiedz
Ronaldo - 44 minuty temu, *.myvzw.com

Ja nie rozumiem jak ten bramkarz nadal gra.
Z nim w składzie nie ma szans na utrzymanie.
Mógłby równie dobrze usiąść za bramką tyle z niego pożytku przy każdym jednym dośrodkowaniu. Boi się własnego cienia jak piłka leci w jego kierunku. Z nim w składzie to i w 1 lidze będą tracić bramki po każdym stałym fragmencie gry. A my kupujemy bramkarza który nie może z nim wygrać rywalizacji. Każdy klub ekstraklasy zagra z Legią tak by nas spuścić i to nie będzie wcale takie trudne.

odpowiedz
Szpic - 37 minut temu, *.play-internet.pl

@Ronaldo: To że Hindrich nie wygrał z Tobiaszem, to tak twierdzi trener, ale czy Rumun nie byłby lepszy tego nie wiemy, bo nie dostaje szans.

odpowiedz
Mioduski rządzi jak debil - 45 minut temu, *.orange.pl

Coraz trudniej wierzyć że ta banda patałachów jest w stanie wygrać jakikolwiek mecz. Ale to byłby przypał spaść w takiej słabej lidze. 😡

Żewłak i bobek nasprowadzali niesamowitego szrotu - to głównie kwestia piłkarzy to miejsce w tabeli. Oni się nie nadają do niczego.

odpowiedz
Art - 45 minut temu, *.play.pl

Spokojnie.Darek mówi że mamy jakościowych piłkarzy.

odpowiedz
Ja1916 - 38 minut temu, *.plus.pl

@Art: to niech poda jakieś przykłady, ktòrzy to są :)

odpowiedz
loczek - 29 minut temu, *.btcentralplus.com

@Ja1916: tobiasz

odpowiedz
Trener Bramkarzy - 46 minut temu, *.play-internet.pl

Haha brawo kacperek brawo biedaku znów cie przyspawali do boiska nie kazali wychodzić do dosrodkowan....a może ty się boisz....chłopie potłuc... masakra....nic nie gramy spadniemy...

odpowiedz
Benio. - 47 minut temu, *.mgk.pl

To jest mecz o pozostanie w lidze. Nic łatwiejszego już nie będzie. Obóz i zmiana trenera nie pomogły. Rajowic 3 razy piłkę dotknął. Tu nie ma kto grać. Ciekawe jak kontrakty z canal+ w przyszłym roku. Legia spada i co dalej. Myślę że Papszun zrezygnuje.

odpowiedz
tomiacab - 47 minut temu, *.centertel.pl

jest mały płomyczek nadzie, bo przy straconym golu, podczas krycia strafą, widać synchron w drużynie. Śpią wszyscy równo

odpowiedz
bum - 48 minut temu, *.virginm.net

Reca jest piłkarzem?? Wygląda mi na pomyleńca co najwyżej hahah

odpowiedz
DennisWayfarer - 48 minut temu, *.34.156

Wyobraźcie sobie jak cienki musi być Colak, skoro mimo wszytko cały czas na mecz wychodzi Rajovic 🤣

odpowiedz
Pab(L)o Loża - 42 minuty temu, *.polineo.pl

@DennisWayfarer: dlatego Poldi powinien skrzynkę dobrej whiskey wysłać Żewłakowi

odpowiedz
Wsciek(L)y - 49 minut temu, *.orange.pl

Banda matołów👎

odpowiedz
Matusz z Kór - 49 minut temu, *.orange.pl

Jak zwykle Pankov zawalił... Cała obrona pięknie broni strefą, a ten jak zawsze swoje. Przecież przy absencji Jędzy mógł zagrać młody Leszczyński.

odpowiedz
Salazar - 49 minut temu, *.play-internet.pl

Lecimy w dół konsekwentnie i systematycznie, a końca tego nie widać niestety...👎🫣

odpowiedz
Jaro - 50 minut temu, *.t-mobile.pl

Ocho, widzę że byliśmy w du.ie, a teraz zaczynamy się na dobre urządzać....

odpowiedz
Korda - 51 minut temu, *.orange.pl

Czemu ten ręcznik nie wychodzi wogole do piłek przy dośrodkowaniach?? To jest kur.. dramat co to jest za zespół, tu sie nic nie klei , zero pomysłów na grę, kuzwa juz my na orliku wiecej kombinujemy . Piątkowski to jest do zmiany juz po 35minutach gry!! Czemu nie graja młodzi, gdzie Leszczyński, gdzie Zewlakow . Papszun kuzwa gorzej i tak juz nie bedzie.

odpowiedz
L - 52 minuty temu, *.plus.pl

miały być ruchy kadrowe a nadal ta sama podstawowa 11, papszun czy Ty też jesteś ślepy ? Tobiasz bez formy, piątkowski patrzy na swoje tatuaże zamiast na piłkę noż kur...a mać !!!!

odpowiedz
stary trep - 52 minuty temu, *.play.pl

nie myślałem że dożyję spadku Legii...😢😢😢

odpowiedz
Kibic - 52 minuty temu, *.plus.pl

Wypi...lać z tego klubu patalachy.Nie zasługujecie aby nosić koszulki z godłem Legii.

odpowiedz
Kasa misiu kasa - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl

Znowu zarobek się szykuje ,Legia daje nam zarobić ,niestety

odpowiedz
Jano - 53 minuty temu, *.tpnet.pl

Coraz bliżej spadek coraz bliżej spadek coraz bliżej spadek pudel wyp...alaj

odpowiedz
majusL@legionista.com - 54 minuty temu, *.174.42

Co biczachczjan jest beznadziejny to nie mam pytanie wszedł w buty chodyny 1 do 1 !!!

odpowiedz
Elf - 54 minuty temu, *.vectranet.pl

Tobiasz...ja prd....jaka Ty jesteś kaleka piłkarska to się w głowie nie mieści

odpowiedz
Marek, rzuć ręcznik - 55 minut temu, *.vodafone-ip.de

od następnego meczu buduj drużynę na ligę niżej

odpowiedz
Szpic - 55 minut temu, *.play-internet.pl

Tobiasz niewiele jest lepszy od wbitego w linię bramkową kołka. Astiz zaś to "wybitny" specjalista od stałych fragmentów. Echhhh..

odpowiedz
Je.bac Tobiasza - 55 minut temu, *.proip.pl

Gramy bez bramkarza
Wywalcie tego błazna

odpowiedz
Koczi - 55 minut temu, *.centertel.pl

Ręcznik w bramce!

odpowiedz
Seba - 56 minut temu, *.t-mobile.pl

To nie jest fantasy Legia spadnie

odpowiedz
Żły - 56 minut temu, *.play.pl

jak tam Mioduski ,cgcesz puchary buhahahahaha
miejsce sknery jest w du.ie i tam skonczysz,przegrywie

odpowiedz
Matusz z Kór - 56 minut temu, *.orange.pl

Tobiasz już ją prawie miał, co za niesamowity pech... Trzymaj się, stary, jesteś debeściak!

odpowiedz
Andrzejek - 57 minut temu, *.vectranet.pl

To wygląda tak jakby decyzja już zapadła ,że Legia ma spaść w tym sezonie. Chyba można się rozejść. Nic na to nie wskazuje ,że ktoś próbuje zapobiec nieszczęściu.

odpowiedz
e(L)o - 57 minut temu, *.ksiezyc.pl

😂😂😂 i już Kacperek wpuścił

odpowiedz
Babinicz - 58 minut temu, *.vectranet.pl

Jak tam panowie ? Fajnie jest?

odpowiedz
Jrzk - 50 minut temu, *.orange.pl

@Babinicz: zajebiście. Nie ma Ligi Mistrzów ale i tak jest super....

odpowiedz
Mateusz z Gór - 58 minut temu, *.orange.pl

Cała drużyna w polu karnym, a gola nam strzela niekryty zawodnik, który w teorii miał atakować bramkarza, ale poszedł do piłki. Jak długo jeszcze Panie Inaki?

Takich niekrytych mieliśmy trzech i tylko Pankov potrafił przechwycić rywala. Grać strefą też trzeba umieć.

odpowiedz
Sylwek do - 59 minut temu, *.orange.pl

Ile jeszcze ta faja będzie stać w brance

odpowiedz
Damian - 59 minut temu, *.myvzw.com

Tobiasz jak zwykle przyspawany! Wywalić ze składu tego siatkarza!

odpowiedz
1sza liga - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

tobiasz i wszystko jasne

odpowiedz
Tym - 56 minut temu, *.net.pl

@1sza ligam: masakra drewno z Rajovicem

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Widać rękę Astiza przy stałych fragmetach👍

odpowiedz
R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Powiem tak . Tobiasz jest fantastyczny. 3 strzały dostaje dwa gole , teraz dostaje pierwszy strzał i od razu gol . Na ch...j on tam jest . ? Rajovic przez pół godziny Nawet strzału nie oddał. Spadek szkoda

odpowiedz
wojti - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Brawo. Zgodnie z planem.

odpowiedz
yontek - 1 godzinę temu, *.119.103

0:1 i po ptokach 🤣

odpowiedz
Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl

Boże ty mój co ten Tobiasz przy bramce robi stoi na linii masakra

odpowiedz
Hawk Tuah - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Niech ku... dłuzej tego Astiza od stałych fragmentów trzymają

odpowiedz
Jot - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Brak k...a słów

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Wiem, że boisko nierówne, ale to co ten Tobiasz kopie to nie pasuje do zawodowego futbolu.

odpowiedz
Kubiak - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Macie jakieś strimy gdzie można obejrzeć

odpowiedz
Xyz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

@Kubiak: strumykKROPKAnet

odpowiedz
bum - 59 minut temu, *.virginm.net

@Kubiak:
Ziomek odpuść sobie. Szkoda nerwów. Oni wyglądają jakby już grali w 1ej lidze hahaha.

#mioduskihuycinaimie !

odpowiedz
antek - 59 minut temu, *.play-internet.pl

@Kubiak: nie ma kogo oglądać dalej panienki nic nie grają

odpowiedz
Jot - 59 minut temu, *.orange.pl

@Kubiak: szanuj się. Nie ma na co patrzeć. To są pi...y, nie piłkarze. Najemnicy kupieni przez idiote.

odpowiedz
Hawk Tuah - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Ale brzydkie baby w tej Gdynii

odpowiedz
yontek - 1 godzinę temu, *.119.103

@Hawk Tuah: Ale ładny gol w tej Gdynii ❤️

odpowiedz
Dhtsg - 50 minut temu, *.pro-internet.pl

@Hawk Tuah: 🤬

odpowiedz
tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

w poprzedniej kolejce korona przerwała naszą passę 6 tygodni bez porażki. Glowy do góry Rajo jest z nami

odpowiedz
Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl

Ja już myślałem że nie będzie gorszego w ataku jak Rosołek a jednak jest Rajovic 😂🤣masakra

odpowiedz
księciunio - 1 godzinę temu, *.play.pl

Augustyniak a czemu nie Leszczyński, Raca a czemu nie Żewłakow ????????? ale wybory - to dywersja Legii !!!!!!!!!!1

odpowiedz
Hawk Tuah - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Chciałabym apytać Pana trenera Papszuna, dlaczego bardziej zależy mu na odbudowaniu Rajovicia, niz Legii?

odpowiedz
Matusz z Kór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@Hawk Tuah: To nasze złote aktywo, które zysk niezmierzony przyniesie. Jest duży, nie mały ogonek i bramy wali, że hej!

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@Hawk Tuah: tylko pusty stadion może zmienić te sytuację.

odpowiedz
Phoenix(L)k - 1 godzinę temu, *.play.pl

Widzę, że znowu planujemy grę na zero z przodu, a z tyłu coś wpadnie...

odpowiedz
Matusz z Kór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Tylko zwycięstwo, hej Legio...

odpowiedz
lopezzz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Rajovic i Tobiasz znowu od początku...
Ktoś jeszcze ma wątpliwości co do Papszuna ???
On ma za zadanie spuścić Legię z Ekstraklasy...
Tylko Pusty Stadion !!!

odpowiedz
TOM. - 2 godziny temu, *.play.pl

ręcznik w bramce , kołek w ataku🤣😂😭

odpowiedz
geds - 2 godziny temu, *.play.pl

No, no... kolejna próba z Augustyniakiem na stoperze. Zobaczymy.

odpowiedz
Młody - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Ktoś podrzuci linka do meczu?

odpowiedz
(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl

to znowu gramy w 10...

odpowiedz
kot - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com

@(L): w 9

odpowiedz
Chudy - 2 godziny temu, *.icpnet.pl

Tak czy siak - Bóg z nami, ch...j z wami
Trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu - jazda z kur...!

odpowiedz
grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl

panie papszun takim składem to możecie sobie chrzan trzeć. Gdzie kovacik w skladzie? Gdzie leszczyński? Gdzie wszołek?

odpowiedz
MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl

........................ Tobiasz ......................
Pankov ... Piątkowski ... Kapuadi
Wszołek ... Kapustka ... Arreiol ... Reca
...................... W. Urbański .................
................... Krasniqi ... Kováčik .........
❤️🤍💚
💪👍
🙂

odpowiedz
1sza liga - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

3:1 dla śledzi

odpowiedz
wiesiek z bazaru - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Aha czyli gramy Rajoviciem aż do końca Rajovicia albo Legii😂 Mam nadzieję ,że może Legia jakoś to przetrwa. Promujemy promujemy promujemy dobre drewno na sprzedaż🚀 Reklama kuźnią handlu💥

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

Kto wie, może stworzymy zgrany kolektyw w bardziej drewnianym składzie, z Szymańskim zamiast Elitima. 😁

odpowiedz
aleksandra - 2 godziny temu, *.amazon.com

9 na 11 tobisz rajovic tragedia

odpowiedz
Szpic - 2 godziny temu, *.play.pl

Z daleka śmierdzi 0:0. Przede wszystkim rzuca się w oczy brak Elitima, a z Nsame to była chyba typowa kaczka.

odpowiedz
Ms - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl

Papszun nie buduje on jak poprzednicy rzeźbi w duńskim drewnie.Postawcie w końcu na Kovacika nawet jak nie wypali nikt nie będzie miał pretensji gorzej już być nie może

odpowiedz
Michał kobylka - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl

Znów w 10

odpowiedz
MaroLegia - 2 godziny temu, *.kpn-gprs.nl

Legia dziś wygra !!!

odpowiedz
majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.93

spoko sklad. 11 na 7. zapowiada sie meczycho !!! :):):)

odpowiedz
Ursus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

@majusL@legionista.com: a kogo on ma wystawić ? Widziałem te młode “gwiazdy” z Ajaxem. Wg mnie dużo im do extraklasy brakuje ….

odpowiedz
majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl

@Ursus: myślę że gdyby cała drużyna U-19 grała w lidze to wyniki nie byłby gorszy a koszty dużo mniejsze.

odpowiedz
Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl

@Ursus: z tych młodych jak wyjdzie z tego zespołu 3-4 na poważne granie to będzie sukces.Przeglądałem sobie ostatnio mecze z 2021 roku z tych rozgrywek czołowych klubów,to wieksza część tych chłopaków gra w 3 lidze lub wcale.Także nie ma się czym zachwycać. Fajny sukces już osiągnęli ,ale zeby wejść w seniorski futbol to muszą jeszcze dużo trenować i pokazać się w dorosłej piłce.Narazie to jest przepaść.Dla mnie tylko Leszczyński nadaje się do pierwszego składu.Za jakiś czas może Kovacik i Pchełka i bramkarz za dłuższą chwilę.

odpowiedz
EU07 - 49 minut temu, *.plus.pl

@Znawca: ale nie dadzą zaraz wszystkich sprzedadzą bo na następcę Rajovicia musi pieniądz być.....
Taki to jest biznes sportowo rozrywkowy pana Mioduskiego.....

odpowiedz
Znawca - 31 minut temu, *.interkam.pl

@EU07: katastrofa☹️

odpowiedz
Sitter - 2 godziny temu, *.play.pl

coś wcześniej grają jak Legię

odpowiedz
Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl

Dzisiaj mecz z kategorii przetrwanie. Trzeba wygrać by móc uwierzyć w siebie. Chyba ze wszystko jest ustawione i do ostatniej kolejki dla bukmacherów bedzie walka zarówno o mistrzostwo jak i o utrzymanie.

odpowiedz
(L) - 3 godziny temu, *.jmdi.pl

Obejrzę, chcę wreszcie zobaczyć walkę i zaangażowanie całej drużyny! 🔴⚪️🟢

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.