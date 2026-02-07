L!VE: Arka 2-0 Legia (2. połowa)

Bezpośrednią transmisję z meczu Arka Gdynia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Bezpośrednią transmisję z meczu Arka Gdynia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Nieznani dalej milczymy i czekamy na spadek ?
Pierwsza ligo niesforna kusicielko
Żeby sie podniesc trzeba spaść...
Z gówna gliny się nie ulepi.
Wszołek ty idź boksować
Tffuuu. Ale ten biczachczjan.
Jak widać chłopaki są z formie nic się nie zmienia u nich.
Słuchajcie w pierwszej lidze nie jest źle nowe stadiony miejsca tam te gwiazdy będą w odpowiednim miejscu do swoich umiejętności.......
Mioduski niech sie pakuje
Widać wyraźną poprawę gry Rajovica. Chłopak w drugiej połowie pokaże całe spektrum swoich możliwości.
sorry ale to ewidentna wina papszuna. Wystawić taki sklad to proszenie sie samemu o problemy
bramka rajovica , czy ktoś się w Legii obudzi i go wypi......
Klub kokosa. To nie są piłkarze tylko łamagi z wysokimi zarobkami. Ale oni golą mioduskiego tego frajera.
Masakra,tymbardziej,że Arka dopiero inauguruje ligę,wiec dla nich to wielka niewiadoma,a najprostszymi środkami strzelili gola i pewnie to dowiozą.Rajović już w ogole nie powinien wyjsc na boisko,bo nawet jak dostanie pilke to kopie niecelnie do kolegów.Poza tym nic kompletnie nie wnosi do gry i nie jest żadnym zagrożeniem pod bramką rywala.
Czemu my się wszyscy denerwujemy i znowu będzie spie…. weekend,najgorsze w tym wszystkim że ci pseudo kopacze nic sobie z tego nie robią bo czy spadną z ligi czy nie hajs na koniec miesiąca będzie się zgadzał… naprawdę czemu oni nie mają żadnej ambicji…ehhh brak słów…
@ko(L)o New Jersey: gdyby mieli ambicje to grali by nadal na zachodzie
Jutro Widzew i Pogoń wygrają i jesteśmy udu...eni konkretnie. Ten mecz trzeba zremisować bo będzie spadek...
@Legionista: Niestety to będzie spadek do 1 Ligi i to zasłużony.
Kur....! Co to ma być!!!!!
Arka jestem za wami .
Życzę zwycięstwa i wiem że tak będzie.
Pozdrowienia dla Gdynian z Giżycka.
Dlaczego nikt nie gra rzutów różnych na 2-3 metr? Bo tam jest bramkarz który ma zawsze przewagę rąk i jeszcze nie można go dotknąć. Bo w piątce każdy kontakt z bramkarzem to faul. Dlaczego tak się gra róożne przeciwko Legii? Bo każdy wie że w bramce Legii jest ręcznik, który najlepszy w lidze jest tylko w pajacowaniu. Czy Tobiasz grałby w którejkolwiek drużynie w tej lidze? Gdzie, za kogo? Czy Legia miała kiedyś w bramce takiego nieudacznika? Zawsze mieliśmy solidnych albo świetnych bramkarzy. Tylko ta oferma albo nie wyjdzie w piątce do piłki, albo przy wolnym stanie przy słupku, albo błazen wyjdzie z bramki to go przelobują. Raz mało? To znów powtórzą bo baran nawet na błędach się nie uczy Ile już tego było?
W przerwie 2 zmiany: za Kloca Wszołek i Krasnqi przesunięty na napastnika. Za przyspawanego Kobylak albo ktokolwiek kto ma rękawice… Po odbiorze piła do przodu, a nie cały czas do tyłu- to nasza jedyna szansa zaskoczyć przeciwnika, a my ciągle wtedy spowalniamy, chyba czekamy, aż się ustawią…
Tobiasz 🤣🤣 przecież to parodia bramkarza... końcowe statystyki meczów
Legia 10 -15 strzałów,bramek 0
Przeciwnik 2 strzały,2 bramki!🤬
Trzeba się pogodzić ze spadkiem. Ale jak mają tak grać i cudem się utrzymywać to niech idą w ...izdu.
Czemu wychodzi w podstawowym składzie mileta?
Colak nie jest gorszy. A tak wogole to postawiłbym na Kovacika.
Ale Marek wie lepiej
Nie chcę go krytykować, za wcześnie,, ale ile pustych meczów musi zagrać mileta żeby wyszedł ktoś inny w meczu?
Poza tym Mileta pierwszy winny przy stracie bramki, drugi to Kacperek
@Braveheart: Rajovic kosztował 3 miliony euro i będzie grać też w 1 lidze ,a jak będzie trzeba to i w 2 lidze aż go gdzieś sprzedamy czyli chyba nigdy.
1 liga też jest fajna na pewno fajniejsza niż 2🏆
Przyjrzałem się jeszcze raz tej bramce i jest to gol Rajovicia, który kompletnie odpuścił tę piłkę licząc na Tobiasza, który (co za niespodzianka) był przyspawany do linii. Zawalił też Piątkowski, który dał się przepchnąć jak amator, bo prawdopodobnie nie wierzył, że Rajović może być aż takim ignorantem, żeby tej piłki nie wybić. Ogólnie cały mecz Duńczyka to tragedia, nogi mu drżą i widać strach przed każdym kontaktem z piłką. Jak mu raz piłka spadła pod nogi w polu karnym to - co za niespodzianka - był nieprzygotowany. Niech on już zostanie w szatni, wystarczy.
A Biczachczian mówi w przerwie, że jak co mecz do bramki gramy bardzo dobrze, a potem rywal zmienia taktykę i już nic nie da się zrobić. Niesamowite.
Toniasz1👎
Nic sie zmienia, najwazniejsze jest mistrzostwo Polski 💪
Nie czepiajcie się Tobiasza! Robił co mógł, jak zwykle zawalił Pankov! Ten człowiek mimo ciągłych pouczeń na treningach, dalej sabotuje grę przy stałych fragmentach. Astiz się stara jak może, poucza go, ale chłop jest niereformowalny.
@Matusz z Gór: człowieku co ty piszesz, 1 strzał na bramkę i bramka, z korona 3 strzały i 2 bramki ( nie bylo 3 bramek bo w słupki strzelali), to co ręcznik wyprawia to kryminał
Niestety ale chyba spadniemy z hukiem ten kupiony szrot niema szans utrzymać ligi niestety jesteśmy najgorsza drużyna w lidze niewiem co tem loczek wygadujesz że mam klasowych zawodników chyba ogląda mecze legii za czasów lesnego
@Sobal 74: Nigdy nie spadliście z ligi,więc najwyższy czas.
Pierwsza liga też jest fajna.
@Ja: fajna ale tam z tym składem też będzie trudno coś wygrac
Trzeba przyznać że Bobić jest powtarzalny,drugą Herthę zbudował!Pewnie ta konsekwentność działania tak zaimponowała lokowatemu przygłupowi!
@wtf: Hertha spadła i do tej pory nie wróciła :-D miodek pozazdrościł. Ale nie zostawiajmy pijaczyny michasia bez zasług w tym spadku.
Wkurzało mnie tu jak ludzie piszą ciągle że masakra i dno ale niestety przyznaję: Masakra i dno. Zespołowo i indywidualnie. Chyba po prostu są słabymi piłkarzami, nie potrafią, a do tego po straconej bramce również się boją. Niestety ...
Widzew spadł, Wisła spadła , Lech też spadł i teraz pewnie czas na Legię. Dla mnie to wygląda jak ustawka. Komuś zależy na tym aby się tak stało i klub oraz drużyna wraz z trenerem posłusznie realizują ten plan.
@Rataj:tak ustawka bukmacherska , bukmacherka won z Polski💩💩💩💩💩
@Rataj: ja także tak to widzę,a ten cały Papszun to taka zasłona dymna dla naiwnych i wiernych kibiców, gdyby chcieli się utrzymać,to przede wszystkim Tobiasza by pogonili i bramkarza kupili,napastnika dobrego sprowadzili, nie ma tego i nie będzie.😎
Tooobiaaasz?!!....Co?????........ obroń coś w końcu!!!!🤣🤣🤣
Bramkarz sezonu.... co strzał to brama 🤣🤣
Historia dzieje się na naszych oczach, Legia zmierza do pierwszej ligi. Zmiana trenera nic nie dała, piłkarzy mamy słabych i tyle w temacie. Podzielimy los Wisły Kraków.
Co to ku..a jest ?
Ja tam zmiany za Papszuna nie widzę…
Liście Liście
Ja się pytam kiedy tych dwóch ktoś rozliczy za transfery?? Nikt tego nie poskłada jak mamy samych kalekow...
Ch.. , du.. i kamieni kupa
Hej Legio! Spuść nam tą ladacznicę z ligi by lżej na duszy nam zrobić prawdziwej -Dumie miasta nad morzem! Bałtyk klubem Gdyni!
@sks:
Pomyliłeś fora.
Fora ze dwora!
Wypad.
Swoją drogą Rajović do każdej piłki powietrznej podchodzi bez jakiegokolwiek przekonania przez co granie na niego piłek nie ma sensu, podobnie jak liczenie na jego wzrost przy SF w obronie.
Ja nie rozumiem jak ten bramkarz nadal gra.
Z nim w składzie nie ma szans na utrzymanie.
Mógłby równie dobrze usiąść za bramką tyle z niego pożytku przy każdym jednym dośrodkowaniu. Boi się własnego cienia jak piłka leci w jego kierunku. Z nim w składzie to i w 1 lidze będą tracić bramki po każdym stałym fragmencie gry. A my kupujemy bramkarza który nie może z nim wygrać rywalizacji. Każdy klub ekstraklasy zagra z Legią tak by nas spuścić i to nie będzie wcale takie trudne.
@Ronaldo: To że Hindrich nie wygrał z Tobiaszem, to tak twierdzi trener, ale czy Rumun nie byłby lepszy tego nie wiemy, bo nie dostaje szans.
Coraz trudniej wierzyć że ta banda patałachów jest w stanie wygrać jakikolwiek mecz. Ale to byłby przypał spaść w takiej słabej lidze. 😡
Żewłak i bobek nasprowadzali niesamowitego szrotu - to głównie kwestia piłkarzy to miejsce w tabeli. Oni się nie nadają do niczego.
Spokojnie.Darek mówi że mamy jakościowych piłkarzy.
@Art: to niech poda jakieś przykłady, ktòrzy to są :)
@Ja1916: tobiasz
Haha brawo kacperek brawo biedaku znów cie przyspawali do boiska nie kazali wychodzić do dosrodkowan....a może ty się boisz....chłopie potłuc... masakra....nic nie gramy spadniemy...
To jest mecz o pozostanie w lidze. Nic łatwiejszego już nie będzie. Obóz i zmiana trenera nie pomogły. Rajowic 3 razy piłkę dotknął. Tu nie ma kto grać. Ciekawe jak kontrakty z canal+ w przyszłym roku. Legia spada i co dalej. Myślę że Papszun zrezygnuje.
jest mały płomyczek nadzie, bo przy straconym golu, podczas krycia strafą, widać synchron w drużynie. Śpią wszyscy równo
Reca jest piłkarzem?? Wygląda mi na pomyleńca co najwyżej hahah
Wyobraźcie sobie jak cienki musi być Colak, skoro mimo wszytko cały czas na mecz wychodzi Rajovic 🤣
@DennisWayfarer: dlatego Poldi powinien skrzynkę dobrej whiskey wysłać Żewłakowi
Banda matołów👎
Jak zwykle Pankov zawalił... Cała obrona pięknie broni strefą, a ten jak zawsze swoje. Przecież przy absencji Jędzy mógł zagrać młody Leszczyński.
Lecimy w dół konsekwentnie i systematycznie, a końca tego nie widać niestety...👎🫣
Ocho, widzę że byliśmy w du.ie, a teraz zaczynamy się na dobre urządzać....
Czemu ten ręcznik nie wychodzi wogole do piłek przy dośrodkowaniach?? To jest kur.. dramat co to jest za zespół, tu sie nic nie klei , zero pomysłów na grę, kuzwa juz my na orliku wiecej kombinujemy . Piątkowski to jest do zmiany juz po 35minutach gry!! Czemu nie graja młodzi, gdzie Leszczyński, gdzie Zewlakow . Papszun kuzwa gorzej i tak juz nie bedzie.
miały być ruchy kadrowe a nadal ta sama podstawowa 11, papszun czy Ty też jesteś ślepy ? Tobiasz bez formy, piątkowski patrzy na swoje tatuaże zamiast na piłkę noż kur...a mać !!!!
nie myślałem że dożyję spadku Legii...😢😢😢
Wypi...lać z tego klubu patalachy.Nie zasługujecie aby nosić koszulki z godłem Legii.
Znowu zarobek się szykuje ,Legia daje nam zarobić ,niestety
Coraz bliżej spadek coraz bliżej spadek coraz bliżej spadek pudel wyp...alaj
Co biczachczjan jest beznadziejny to nie mam pytanie wszedł w buty chodyny 1 do 1 !!!
Tobiasz...ja prd....jaka Ty jesteś kaleka piłkarska to się w głowie nie mieści
od następnego meczu buduj drużynę na ligę niżej
Tobiasz niewiele jest lepszy od wbitego w linię bramkową kołka. Astiz zaś to "wybitny" specjalista od stałych fragmentów. Echhhh..
Gramy bez bramkarza
Wywalcie tego błazna
Ręcznik w bramce!
To nie jest fantasy Legia spadnie
jak tam Mioduski ,cgcesz puchary buhahahahaha
miejsce sknery jest w du.ie i tam skonczysz,przegrywie
Tobiasz już ją prawie miał, co za niesamowity pech... Trzymaj się, stary, jesteś debeściak!
To wygląda tak jakby decyzja już zapadła ,że Legia ma spaść w tym sezonie. Chyba można się rozejść. Nic na to nie wskazuje ,że ktoś próbuje zapobiec nieszczęściu.
😂😂😂 i już Kacperek wpuścił
Jak tam panowie ? Fajnie jest?
@Babinicz: zajebiście. Nie ma Ligi Mistrzów ale i tak jest super....
Cała drużyna w polu karnym, a gola nam strzela niekryty zawodnik, który w teorii miał atakować bramkarza, ale poszedł do piłki. Jak długo jeszcze Panie Inaki?
Takich niekrytych mieliśmy trzech i tylko Pankov potrafił przechwycić rywala. Grać strefą też trzeba umieć.
Ile jeszcze ta faja będzie stać w brance
Tobiasz jak zwykle przyspawany! Wywalić ze składu tego siatkarza!
tobiasz i wszystko jasne
@1sza ligam: masakra drewno z Rajovicem
Widać rękę Astiza przy stałych fragmetach👍
Powiem tak . Tobiasz jest fantastyczny. 3 strzały dostaje dwa gole , teraz dostaje pierwszy strzał i od razu gol . Na ch...j on tam jest . ? Rajovic przez pół godziny Nawet strzału nie oddał. Spadek szkoda
Brawo. Zgodnie z planem.
0:1 i po ptokach 🤣
Boże ty mój co ten Tobiasz przy bramce robi stoi na linii masakra
Niech ku... dłuzej tego Astiza od stałych fragmentów trzymają
Brak k...a słów
Wiem, że boisko nierówne, ale to co ten Tobiasz kopie to nie pasuje do zawodowego futbolu.
Macie jakieś strimy gdzie można obejrzeć
@Kubiak: strumykKROPKAnet
@Kubiak:
Ziomek odpuść sobie. Szkoda nerwów. Oni wyglądają jakby już grali w 1ej lidze hahaha.
#mioduskihuycinaimie !
@Kubiak: nie ma kogo oglądać dalej panienki nic nie grają
@Kubiak: szanuj się. Nie ma na co patrzeć. To są pi...y, nie piłkarze. Najemnicy kupieni przez idiote.
Ale brzydkie baby w tej Gdynii
@Hawk Tuah: Ale ładny gol w tej Gdynii ❤️
@Hawk Tuah: 🤬
w poprzedniej kolejce korona przerwała naszą passę 6 tygodni bez porażki. Glowy do góry Rajo jest z nami
Ja już myślałem że nie będzie gorszego w ataku jak Rosołek a jednak jest Rajovic 😂🤣masakra
Augustyniak a czemu nie Leszczyński, Raca a czemu nie Żewłakow ????????? ale wybory - to dywersja Legii !!!!!!!!!!1
Chciałabym apytać Pana trenera Papszuna, dlaczego bardziej zależy mu na odbudowaniu Rajovicia, niz Legii?
@Hawk Tuah: To nasze złote aktywo, które zysk niezmierzony przyniesie. Jest duży, nie mały ogonek i bramy wali, że hej!
@Hawk Tuah: tylko pusty stadion może zmienić te sytuację.
Widzę, że znowu planujemy grę na zero z przodu, a z tyłu coś wpadnie...
Tylko zwycięstwo, hej Legio...
Rajovic i Tobiasz znowu od początku...
Ktoś jeszcze ma wątpliwości co do Papszuna ???
On ma za zadanie spuścić Legię z Ekstraklasy...
Tylko Pusty Stadion !!!
ręcznik w bramce , kołek w ataku🤣😂😭
No, no... kolejna próba z Augustyniakiem na stoperze. Zobaczymy.
Ktoś podrzuci linka do meczu?
to znowu gramy w 10...
@(L): w 9
Tak czy siak - Bóg z nami, ch...j z wami
Trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu - jazda z kur...!
panie papszun takim składem to możecie sobie chrzan trzeć. Gdzie kovacik w skladzie? Gdzie leszczyński? Gdzie wszołek?
........................ Tobiasz ......................
Pankov ... Piątkowski ... Kapuadi
Wszołek ... Kapustka ... Arreiol ... Reca
...................... W. Urbański .................
................... Krasniqi ... Kováčik .........
❤️🤍💚
💪👍
🙂
3:1 dla śledzi
Aha czyli gramy Rajoviciem aż do końca Rajovicia albo Legii😂 Mam nadzieję ,że może Legia jakoś to przetrwa. Promujemy promujemy promujemy dobre drewno na sprzedaż🚀 Reklama kuźnią handlu💥
Kto wie, może stworzymy zgrany kolektyw w bardziej drewnianym składzie, z Szymańskim zamiast Elitima. 😁
9 na 11 tobisz rajovic tragedia
Z daleka śmierdzi 0:0. Przede wszystkim rzuca się w oczy brak Elitima, a z Nsame to była chyba typowa kaczka.
Papszun nie buduje on jak poprzednicy rzeźbi w duńskim drewnie.Postawcie w końcu na Kovacika nawet jak nie wypali nikt nie będzie miał pretensji gorzej już być nie może
Znów w 10
Legia dziś wygra !!!
spoko sklad. 11 na 7. zapowiada sie meczycho !!! :):):)
@majusL@legionista.com: a kogo on ma wystawić ? Widziałem te młode “gwiazdy” z Ajaxem. Wg mnie dużo im do extraklasy brakuje ….
@Ursus: myślę że gdyby cała drużyna U-19 grała w lidze to wyniki nie byłby gorszy a koszty dużo mniejsze.
@Ursus: z tych młodych jak wyjdzie z tego zespołu 3-4 na poważne granie to będzie sukces.Przeglądałem sobie ostatnio mecze z 2021 roku z tych rozgrywek czołowych klubów,to wieksza część tych chłopaków gra w 3 lidze lub wcale.Także nie ma się czym zachwycać. Fajny sukces już osiągnęli ,ale zeby wejść w seniorski futbol to muszą jeszcze dużo trenować i pokazać się w dorosłej piłce.Narazie to jest przepaść.Dla mnie tylko Leszczyński nadaje się do pierwszego składu.Za jakiś czas może Kovacik i Pchełka i bramkarz za dłuższą chwilę.
@Znawca: ale nie dadzą zaraz wszystkich sprzedadzą bo na następcę Rajovicia musi pieniądz być.....
Taki to jest biznes sportowo rozrywkowy pana Mioduskiego.....
@EU07: katastrofa☹️
coś wcześniej grają jak Legię
Dzisiaj mecz z kategorii przetrwanie. Trzeba wygrać by móc uwierzyć w siebie. Chyba ze wszystko jest ustawione i do ostatniej kolejki dla bukmacherów bedzie walka zarówno o mistrzostwo jak i o utrzymanie.
Obejrzę, chcę wreszcie zobaczyć walkę i zaangażowanie całej drużyny! 🔴⚪️🟢