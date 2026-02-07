Na żywo

L!VE: Arka - Legia (składy)

fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Arka Gdynia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



Bolo - 5 minut temu, *.net.pl

Ja już myślałem że nie będzie gorszego w ataku jak Rosołek a jednak jest Rajovic 😂🤣masakra


księciunio - 5 minut temu, *.play.pl

Augustyniak a czemu nie Leszczyński, Raca a czemu nie Żewłakow ????????? ale wybory - to dywersja Legii !!!!!!!!!!1


Hawk Tuah - 6 minut temu, *.centertel.pl

Chciałabym apytać Pana trenera Papszuna, dlaczego bardziej zależy mu na odbudowaniu Rajovicia, niz Legii?


Phoenix(L)k - 15 minut temu, *.play.pl

Widzę, że znowu planujemy grę na zero z przodu, a z tyłu coś wpadnie...


Matusz z Kór - 22 minuty temu, *.orange.pl

Tylko zwycięstwo, hej Legio...


lopezzz - 24 minuty temu, *.inetia.pl

Rajovic i Tobiasz znowu od początku...
Ktoś jeszcze ma wątpliwości co do Papszuna ???
On ma za zadanie spuścić Legię z Ekstraklasy...
Tylko Pusty Stadion !!!


TOM. - 37 minut temu, *.play.pl

ręcznik w bramce , kołek w ataku🤣😂😭


geds - 38 minut temu, *.play.pl

No, no... kolejna próba z Augustyniakiem na stoperze. Zobaczymy.


Młody - 41 minut temu, *.t-mobile.pl

Ktoś podrzuci linka do meczu?


(L) - 43 minuty temu, *.jmdi.pl

to znowu gramy w 10...

odpowiedz
Chudy - 45 minut temu, *.icpnet.pl

Tak czy siak - Bóg z nami, ch...j z wami
Trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu - jazda z kur...!


grzesiek - 49 minut temu, *.centertel.pl

panie papszun takim składem to możecie sobie chrzan trzeć. Gdzie kovacik w skladzie? Gdzie leszczyński? Gdzie wszołek?


MonsteR (L) - 54 minuty temu, *.tpnet.pl

........................ Tobiasz ......................
Pankov ... Piątkowski ... Kapuadi
Wszołek ... Kapustka ... Arreiol ... Reca
...................... W. Urbański .................
................... Krasniqi ... Kováčik .........
❤️🤍💚
💪👍
🙂


1sza liga - 56 minut temu, *.vectranet.pl

3:1 dla śledzi


wiesiek z bazaru - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Aha czyli gramy Rajoviciem aż do końca Rajovicia albo Legii😂 Mam nadzieję ,że może Legia jakoś to przetrwa. Promujemy promujemy promujemy dobre drewno na sprzedaż🚀 Reklama kuźnią handlu💥


Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Kto wie, może stworzymy zgrany kolektyw w bardziej drewnianym składzie, z Szymańskim zamiast Elitima. 😁


aleksandra - 1 godzinę temu, *.amazon.com

9 na 11 tobisz rajovic tragedia


Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl

Z daleka śmierdzi 0:0. Przede wszystkim rzuca się w oczy brak Elitima, a z Nsame to była chyba typowa kaczka.


Ms - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl

Papszun nie buduje on jak poprzednicy rzeźbi w duńskim drewnie.Postawcie w końcu na Kovacika nawet jak nie wypali nikt nie będzie miał pretensji gorzej już być nie może


Michał kobylka - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl

Znów w 10


MaroLegia - 1 godzinę temu, *.kpn-gprs.nl

Legia dziś wygra !!!


majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93

spoko sklad. 11 na 7. zapowiada sie meczycho !!! :):):)


Ursus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@majusL@legionista.com: a kogo on ma wystawić ? Widziałem te młode “gwiazdy” z Ajaxem. Wg mnie dużo im do extraklasy brakuje ….


majusL@legionista.com - 53 minuty temu, *.centertel.pl

@Ursus: myślę że gdyby cała drużyna U-19 grała w lidze to wyniki nie byłby gorszy a koszty dużo mniejsze.


Znawca - 39 minut temu, *.interkam.pl

@Ursus: z tych młodych jak wyjdzie z tego zespołu 3-4 na poważne granie to będzie sukces.Przeglądałem sobie ostatnio mecze z 2021 roku z tych rozgrywek czołowych klubów,to wieksza część tych chłopaków gra w 3 lidze lub wcale.Także nie ma się czym zachwycać. Fajny sukces już osiągnęli ,ale zeby wejść w seniorski futbol to muszą jeszcze dużo trenować i pokazać się w dorosłej piłce.Narazie to jest przepaść.Dla mnie tylko Leszczyński nadaje się do pierwszego składu.Za jakiś czas może Kovacik i Pchełka i bramkarz za dłuższą chwilę.


Sitter - 1 godzinę temu, *.play.pl

coś wcześniej grają jak Legię


Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl

Dzisiaj mecz z kategorii przetrwanie. Trzeba wygrać by móc uwierzyć w siebie. Chyba ze wszystko jest ustawione i do ostatniej kolejki dla bukmacherów bedzie walka zarówno o mistrzostwo jak i o utrzymanie.


(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

Obejrzę, chcę wreszcie zobaczyć walkę i zaangażowanie całej drużyny! 🔴⚪️🟢


