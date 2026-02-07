L!VE: Arka - Legia (składy)

Bezpośrednią transmisję z meczu Arka Gdynia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Ja już myślałem że nie będzie gorszego w ataku jak Rosołek a jednak jest Rajovic 😂🤣masakra
Augustyniak a czemu nie Leszczyński, Raca a czemu nie Żewłakow ????????? ale wybory - to dywersja Legii !!!!!!!!!!1
Chciałabym apytać Pana trenera Papszuna, dlaczego bardziej zależy mu na odbudowaniu Rajovicia, niz Legii?
Widzę, że znowu planujemy grę na zero z przodu, a z tyłu coś wpadnie...
Tylko zwycięstwo, hej Legio...
Rajovic i Tobiasz znowu od początku...
Ktoś jeszcze ma wątpliwości co do Papszuna ???
On ma za zadanie spuścić Legię z Ekstraklasy...
Tylko Pusty Stadion !!!
ręcznik w bramce , kołek w ataku🤣😂😭
No, no... kolejna próba z Augustyniakiem na stoperze. Zobaczymy.
Ktoś podrzuci linka do meczu?
to znowu gramy w 10...
Tak czy siak - Bóg z nami, ch...j z wami
Trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu - jazda z kur...!
panie papszun takim składem to możecie sobie chrzan trzeć. Gdzie kovacik w skladzie? Gdzie leszczyński? Gdzie wszołek?
........................ Tobiasz ......................
Pankov ... Piątkowski ... Kapuadi
Wszołek ... Kapustka ... Arreiol ... Reca
...................... W. Urbański .................
................... Krasniqi ... Kováčik .........
❤️🤍💚
💪👍
🙂
3:1 dla śledzi
Aha czyli gramy Rajoviciem aż do końca Rajovicia albo Legii😂 Mam nadzieję ,że może Legia jakoś to przetrwa. Promujemy promujemy promujemy dobre drewno na sprzedaż🚀 Reklama kuźnią handlu💥
Kto wie, może stworzymy zgrany kolektyw w bardziej drewnianym składzie, z Szymańskim zamiast Elitima. 😁
9 na 11 tobisz rajovic tragedia
Z daleka śmierdzi 0:0. Przede wszystkim rzuca się w oczy brak Elitima, a z Nsame to była chyba typowa kaczka.
Papszun nie buduje on jak poprzednicy rzeźbi w duńskim drewnie.Postawcie w końcu na Kovacika nawet jak nie wypali nikt nie będzie miał pretensji gorzej już być nie może
Znów w 10
Legia dziś wygra !!!
spoko sklad. 11 na 7. zapowiada sie meczycho !!! :):):)
@majusL@legionista.com: a kogo on ma wystawić ? Widziałem te młode “gwiazdy” z Ajaxem. Wg mnie dużo im do extraklasy brakuje ….
@Ursus: myślę że gdyby cała drużyna U-19 grała w lidze to wyniki nie byłby gorszy a koszty dużo mniejsze.
@Ursus: z tych młodych jak wyjdzie z tego zespołu 3-4 na poważne granie to będzie sukces.Przeglądałem sobie ostatnio mecze z 2021 roku z tych rozgrywek czołowych klubów,to wieksza część tych chłopaków gra w 3 lidze lub wcale.Także nie ma się czym zachwycać. Fajny sukces już osiągnęli ,ale zeby wejść w seniorski futbol to muszą jeszcze dużo trenować i pokazać się w dorosłej piłce.Narazie to jest przepaść.Dla mnie tylko Leszczyński nadaje się do pierwszego składu.Za jakiś czas może Kovacik i Pchełka i bramkarz za dłuższą chwilę.
coś wcześniej grają jak Legię
Dzisiaj mecz z kategorii przetrwanie. Trzeba wygrać by móc uwierzyć w siebie. Chyba ze wszystko jest ustawione i do ostatniej kolejki dla bukmacherów bedzie walka zarówno o mistrzostwo jak i o utrzymanie.
Obejrzę, chcę wreszcie zobaczyć walkę i zaangażowanie całej drużyny! 🔴⚪️🟢