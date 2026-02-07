L!VE: Arka - Legia (składy)

Komentarze (28)

Bolo - 5 minut temu, *.net.pl Ja już myślałem że nie będzie gorszego w ataku jak Rosołek a jednak jest Rajovic 😂🤣masakra odpowiedz

księciunio - 5 minut temu, *.play.pl Augustyniak a czemu nie Leszczyński, Raca a czemu nie Żewłakow ????????? ale wybory - to dywersja Legii !!!!!!!!!!1 odpowiedz

Hawk Tuah - 6 minut temu, *.centertel.pl Chciałabym apytać Pana trenera Papszuna, dlaczego bardziej zależy mu na odbudowaniu Rajovicia, niz Legii? odpowiedz

Phoenix(L)k - 15 minut temu, *.play.pl Widzę, że znowu planujemy grę na zero z przodu, a z tyłu coś wpadnie... odpowiedz

Matusz z Kór - 22 minuty temu, *.orange.pl Tylko zwycięstwo, hej Legio... odpowiedz

lopezzz - 24 minuty temu, *.inetia.pl Rajovic i Tobiasz znowu od początku...

Ktoś jeszcze ma wątpliwości co do Papszuna ???

On ma za zadanie spuścić Legię z Ekstraklasy...

Tylko Pusty Stadion !!! odpowiedz

TOM. - 37 minut temu, *.play.pl ręcznik w bramce , kołek w ataku🤣😂😭 odpowiedz

geds - 38 minut temu, *.play.pl No, no... kolejna próba z Augustyniakiem na stoperze. Zobaczymy. odpowiedz

Młody - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Ktoś podrzuci linka do meczu? odpowiedz

(L) - 43 minuty temu, *.jmdi.pl to znowu gramy w 10... odpowiedz

Chudy - 45 minut temu, *.icpnet.pl Tak czy siak - Bóg z nami, ch...j z wami

Trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu - jazda z kur...! odpowiedz

grzesiek - 49 minut temu, *.centertel.pl panie papszun takim składem to możecie sobie chrzan trzeć. Gdzie kovacik w skladzie? Gdzie leszczyński? Gdzie wszołek? odpowiedz

MonsteR (L) - 54 minuty temu, *.tpnet.pl ........................ Tobiasz ......................

Pankov ... Piątkowski ... Kapuadi

Wszołek ... Kapustka ... Arreiol ... Reca

...................... W. Urbański .................

................... Krasniqi ... Kováčik .........

❤️🤍💚

💪👍

🙂 odpowiedz

1sza liga - 56 minut temu, *.vectranet.pl 3:1 dla śledzi odpowiedz

wiesiek z bazaru - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Aha czyli gramy Rajoviciem aż do końca Rajovicia albo Legii😂 Mam nadzieję ,że może Legia jakoś to przetrwa. Promujemy promujemy promujemy dobre drewno na sprzedaż🚀 Reklama kuźnią handlu💥 odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kto wie, może stworzymy zgrany kolektyw w bardziej drewnianym składzie, z Szymańskim zamiast Elitima. 😁 odpowiedz

aleksandra - 1 godzinę temu, *.amazon.com 9 na 11 tobisz rajovic tragedia odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl Z daleka śmierdzi 0:0. Przede wszystkim rzuca się w oczy brak Elitima, a z Nsame to była chyba typowa kaczka. odpowiedz

Ms - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Papszun nie buduje on jak poprzednicy rzeźbi w duńskim drewnie.Postawcie w końcu na Kovacika nawet jak nie wypali nikt nie będzie miał pretensji gorzej już być nie może odpowiedz

Michał kobylka - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Znów w 10 odpowiedz

MaroLegia - 1 godzinę temu, *.kpn-gprs.nl Legia dziś wygra !!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93 spoko sklad. 11 na 7. zapowiada sie meczycho !!! :):):) odpowiedz

Ursus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @majusL@legionista.com: a kogo on ma wystawić ? Widziałem te młode “gwiazdy” z Ajaxem. Wg mnie dużo im do extraklasy brakuje …. odpowiedz

majusL@legionista.com - 53 minuty temu, *.centertel.pl @Ursus: myślę że gdyby cała drużyna U-19 grała w lidze to wyniki nie byłby gorszy a koszty dużo mniejsze. odpowiedz

Znawca - 39 minut temu, *.interkam.pl @Ursus: z tych młodych jak wyjdzie z tego zespołu 3-4 na poważne granie to będzie sukces.Przeglądałem sobie ostatnio mecze z 2021 roku z tych rozgrywek czołowych klubów,to wieksza część tych chłopaków gra w 3 lidze lub wcale.Także nie ma się czym zachwycać. Fajny sukces już osiągnęli ,ale zeby wejść w seniorski futbol to muszą jeszcze dużo trenować i pokazać się w dorosłej piłce.Narazie to jest przepaść.Dla mnie tylko Leszczyński nadaje się do pierwszego składu.Za jakiś czas może Kovacik i Pchełka i bramkarz za dłuższą chwilę. odpowiedz

Sitter - 1 godzinę temu, *.play.pl coś wcześniej grają jak Legię odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Dzisiaj mecz z kategorii przetrwanie. Trzeba wygrać by móc uwierzyć w siebie. Chyba ze wszystko jest ustawione i do ostatniej kolejki dla bukmacherów bedzie walka zarówno o mistrzostwo jak i o utrzymanie. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Obejrzę, chcę wreszcie zobaczyć walkę i zaangażowanie całej drużyny! 🔴⚪️🟢 odpowiedz

