Arka 2-2 Legia

Uratowany punkt

Antonio Colak uratował Legii punkt! - fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
Legionisci.com Legionisci.com

Choć mało na to zwiastowało, Legii udało się nie przegrać Gdyni. W pierwszym wyjazdowym meczu w 2026 roku stołeczna drużyna zremisowała z Arką 2-2. Legioniści w ostatnich minutach zdobyli dwie bramki i doprowadzili do wyrównania, ratując bardzo istotny punkt. Oba trafienia zanotował wprowadzony na boisko w ostatnim kwadransie Antonio Čolak, który stał się dzięki temu bohaterem tego spotkania.

REKLAMA

W związku z kilkoma nowymi urazami trener Marek Papszun musiał dokonać parę roszad na mecz w Gdyni. Na północ Polski z drużyną nie pojechali Juergen Elitim oraz Artur Jędrzejczyk. W ich miejsce do wyjściowej "jedenastki" wskoczyli Damian Szymański i Rafał Augustyniak, który powrócił do gry na środku obrony. Na niecodziennej pozycji wystąpił również Ermal Krasniqi, który na prawym wahadle zastąpił w pierwszym składzie Petara Stojanovicia. Do kadry meczowej powrócili Steve Kapuadi i Paweł Wszołek, jednak rozpoczęli mecz na ławce rezerwowych. W Gdyni zabrakło natomiast także Jean-Pierre'a Nsame


 


Od pierwszych minut spotkanie stało pod znakiem bardzo niskiej intensywności. Być może było to spowodowane bardzo słabym stanem murawy na stadionie w Gdyni. Drużynom ciężko rozgrywało się po niej futbolówkę, która podskakiwała na nierównym podłożu. Częściej przy niej utrzymywali się gospodarze, lecz legioniści starali się na nich naciskać wysokim pressingiem, a po odbiorach ruszali z kontrami bocznymi strefami. Pierwszy celny strzał udało oddać się legionistom. W 10. minucie z na uderzenie z dystansu zdecydował się Bartosz Kapustka, jednak po rykoszecie piłka padła łupem dobrze ustawionego bramkarza. Cztery minuty później na prawym skrzydle dużo wolnej przestrzeni znalazł Wahan Biczachczjan, Ormianin ruszył prawie do linii końcowej i zauważył wbiegającego na bliższy słupek Miletę Rajovicia, który z bliskiej odległości tylko musnął piłkę i trafił w bramkarza. 


Z minuty na minutę legioniści przejmowali inicjatywę i intensyfikowali swoje ataki. W 18. minucie na lewej flance pograli Arkadiusz Reca z Kacper Urbańskim, młody pomocnik zszedł z piłką bliżej środka i uderzył ze skraju pola karnego, ale trafił tylko w boczną siatkę. Po dwóch minutach przed świetną szansą stanął Biczachczjan. Fenomenalną górną piłkę na pole karne z własnej połowy zagrał Szymański, Ormianin opanował futbolówkę i uderzył tuż po przyjęciu, lecz przestrzelił wysoko nad poprzeczką. W 26. minucie to jednak gospodarze wyszli na prowadzenie i to znów po stałym fragmencie gry... Dośrodkowanie z rzutu rożnego na 3. metr odebrał kompletnie nieatakowany Michał Marcjanik i głową pewnie wpakował piłkę do siatki. Szczególnie źle w tej sytuacji zachowali się Kamil Piątkowski oraz Kacper Tobiasz, którzy mogli zareagować, a biernie patrzyli na piłkę.


Po trafieniu Arka cofnęła się nisko do obrony. Oddali piłkę legionistom, którzy jednak nie mieli żadnego pomysłu, jak przebić się przez szczelnie ustawionych w defensywie gospodarzy. Próbowali zaskoczyć ich górnymi podaniami, ale celność tych zagrań pozostawiała wiele do życzenia. W 35. minucie po błędzie jednego z defensorów środkiem pola ruszył Biczachczjan, odnalazł w polu karnym Urbańskiego, lecz pomocnik strzelił prosto w nogi jednego z graczy Arki. Cztery minuty później dobry indywidualny rajd wykonał Krasniqi, akcję Kosowianina mocnym strzałem z dystansu zakończył Kapustka, jednak czujność w bramce zachował Damian Węglarz. Bramkarz odbił piłkę po tym trudnym do obrony strzale przed siebie, lecz żaden z warszawiaków nie doskoczył do dobitki. Do końca pierwszej połowy legioniści próbowali doprowadzić do wyrównania, ale nic z tego nie wynikało.


Arka Gdynia - Legia Warszawa Kacper Urbański ,mecz-1599
fot. Woytek / Legionisci.com


Na drugie 45 minut "Wojskowi" wyszli z jedną zmianą w składzie. Na murawie pojawił się Wszołek, który zastąpił Recę. Reprezentant Polski zajął miejsce na prawej stronie, co spowodowało przestawienie Krasniqiego na lewą flankę. W drugą część znacznie lepiej mogli wejść jednak gospodarze. Choć to legioniści wykonywali rzut rożny, po słabym dośrodkowaniu przebitkę o piłkę z Kapustką w środku pola wygrał Nazarij Rusyn, Ukrainiec popędził przez znaczną część boiska, ale w momencie strzału piłka podskoczyła mu na grząskiej murawie i fatalnie przestrzelił. W 51. minucie  "Wojskowym" udało się dobrze wyjść przez środek pola. Po skutecznym odegraniu na połowie gospodarzy ruszył Kapustka, kapitan Legii świetnym prostopadłym podaniem odnalazł w polu karnym Biczachczjana, ale Ormianin praktycznie w sytuacji sam na sam z bramkarze trafił wprost w niego. Po pięciu minutach mocno z dystansu uderzył Krasniqi, lecz po rykoszecie piłka wyszła ponad bramkę, za co legioniści otrzymali rzut rożny. To, jak "Wojskowi" go wykorzystali, woła jednak o pomstę do nieba. Po zbyt krótkim dośrodkowaniu piłkę pod nogami miał Krasniqi, ale zagrał wprost pod nogi Rusyna. Były gracz Legii ponownie ruszył z kontrą i tym razem nie chybił, podwyższając prowadzenie. 


Tuż po tym golu w barwach Legii doszło do dwóch zmian. Na murawie pojawił się Jakub Żewłakow i Samuel Kováčik, dla którego był to oficjalny debiut w warszawskim zespole. Niestety, Słowak na murawie zamienił Wszołka, któremu po nieco ponad kwadransie gry odnowił się uraz odniesiony podczas zimowego zgrupowania. Parę minut później trener Papszun zdecydował się także zdjął Kapustkę, a w jego miejsce wskoczył Wojciech Urbański. Wprowadzenie młodych i świeżych graczy jednak niezbyt pomogło. Legioniści byli kompletnie bezradni, nie potrafili wymienić między sobą kilku podań i choćby przesunąć się pod bramkę gospodarzy. W ich poczynaniach nie było widać nawet żadnych chęci i jakiejkolwiek nadziei na poprawę wyniku... Na nieco ponad kwadrans na murawie pojawił się także Antonio Čolak, a Legia przeszła do gry na dwóch napastników. 


W 77. minucie legionistom w końcu udało się znaleźć nieco więcej miejsca pod polem karnym Arki. Na uderzenie sprzed "szesnastki" momentalnie zdecydował się Żewłakow, lecz skierował piłkę wprost do rąk Węglarza. Dwie minuty później młody pomocnik dośrodkował z lewej strony idealnie na głowę Rajovicia, napastnik uderzył w kierunku bramki, lecz trafił w dłoń jednego z obrońców Arki. Arbitrzy po krótkiej weryfikacji uznali jednak, że o rzucie karnym nie ma mowy. Ostatnie minuty to już festiwal błędów i niedokładności w wykonaniu legionistów, choć walczyli oni do końca. W 89. minucie udało im się zdobyć bramkę kontaktową po stałym fragmencie gry. Dośrodkowanie z rzutu rożnego na pole karne posłał Krasniqi, a najprzytomniej w polu karnym zachował się Čolak, który głową umieścił piłkę w siatce. Gdy wydawało się, że porażka jest nieunikniona w ostatnich minutach wrzutkę w pole karne posłał Szymański, ale Krasniqi w dogodnej okazji trafił prosto w bramkarza. Kosowianin podszedł jednak ponownie do wykonania rzutu rożnego, znów zacentrował na głowę Čolaka i... Chorwat ponownie głową skierował piłkę do siatki, ratując ważny remis w ostatnich sekundach.


Mimo wszystko, dla legionistów był to 11 ligowy mecz z rzędu bez zwycięstwa, czym wyrównali niechlubny rekord z 1966 roku, a punkt nie pozwolił im wydostać się ze strefy spadkowej.

Ekstraklasa 2025/2026
20. kolejka

12497
Gdynia, Polska
Stadion Miejski w Gdyni
7.02.2026
14:45
Arka Gdynia
Legia Warszawa
Arka Gdynia
2-2
Legia Warszawa
26' Marcjanik
58' N. Rusyn
(1-0)
Čolak 90'
Čolak 90+4'
77 Damian Węglarz
3 Serafin Szota
29 Michał Marcjanik
94 Dawid Gojny
2 Marc Navarro
10 Aurelien Nguiamba
35 Kamil Jakubczyk 82'
9 Tornike Gaprindaszwili 63'
37 Sebastian Kerk 81'
31 N. Nazarij Rusyn 71'
99 Edu Espiau 64'
1 Jędrzej Grobelny
33 Dawid Abramowicz
23 Kike Hermoso
6 Luis Perea 82'
8 Alassane Sidibe
11 Dawid Kocyła 63'
7 Oskar Kubiak
27 Joao Oliveira 81'
21 Patryk Szysz 71'
31 N. Nazarij Rusyn 71'
19 Vladislavs Gutkovskis 64'
Kacper Tobiasz 1
Kamil Piątkowski 91
Rafał Augustyniak 8
Radovan Pankov 12
Ermal Krasniqi 77
69' Bartosz Kapustka 67
Damian Szymański 44
46' Arkadiusz Reca 13
61' Wahan Biczachczjan 21
75' K. Kacper Urbański 82
Mileta Rajović 29
Gabriel Kobylak 27
Steve Kapuadi 3
Jan Leszczyński 74
Patryk Kun 23
62' Samuel Kováčik 99
46' 62' Paweł Wszołek 7
Petar Stojanović 30
69' W. Wojciech Urbański 53
61' Jakub Żewłakow 20
Henrique Arreiol 6
75' Antonio Čolak 14
Trener: Dawid Szwarga
Asystent trenera: Tomasz Włodarek
Kierownik drużyny: Tomasz Plaskaty
Lekarz: Marcin Ostrowski
Fizjoterapeuta: Krystian Czapiewski
Trener: Marek Papszun
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Sędziowie
Główny: Wojciech Myć (Polska)
Asystent: Paweł Sokolnicki (Polska)
Asystent: Dawid Golis (Polska)
Techniczny: Piotr Pazdecki (Polska)
VAR: Bartosz Frankowski (Polska)
AVAR: Karol Arys (Polska)
Pogoda:
Temperatura: -2°C
Wilgotność: 93%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.18 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.38 lat
Cała kadra meczowa: 25.91 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.1 cm
Cała kadra meczowa: 183.9 cm

tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Arka - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Żewłakow
1
2
3
4
5
6
Kováčik
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6

Komentarze (86)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Hhu - 22 sekundy temu, *.vodafone.de

Jak skarby musi być ten nowy bramkarz że ten ręcznik gra?

odpowiedz
Paczkomat - 56 sekund temu, *.20.17

Jeśli w następnym meczu znów w pierwszym składzie wyjda Tobiasz i Radowicz, to bedzie oczywiste, że Papszun robi tu jakiś sabotaż.

odpowiedz
TurlajPYZY - 1 minutę temu, *.orange.pl

Podstawowym problemem to jest Tobiasz w bramce. Co chłop irytuje!

odpowiedz
Warszawiak1234 - 2 minuty temu, *.play-internet.pl

Trzeba sie cieszyć i z tego punkciku

odpowiedz
eLka - 2 minuty temu, *.vectranet.pl

Zamiast 6 punktów w pierwszych dwóch meczach po przerwie, jest tylko jeden i to cudem.
To chyba wystarczający komentarz do tego klubu.

odpowiedz
loko - 10 minut temu, *.play.pl

zdjac recznik z bramki, jak ten rezerwowy jest gorszy to koszykarzowi jakiemus rekawice kupic

odpowiedz
Ukiluki - 12 minut temu, *.glasoperator.nl

W końcu to Legia strzela w końcówce a nie Lego strzelają ,światełko w tunelu ,Tobiasz Rajovic Reca Krasniqi poziom dna

odpowiedz
X - 12 minut temu, *.vectranet.pl

Niezła taktyka - Rajovic przez 90 min usypia bramkarza Arki, a Colak dopelnia formalności w doliczonym czasie. 🙂

odpowiedz
Borsalino - 12 minut temu, *.orange.pl

Jest dziwnie , 2 gole rezerwowego a jego pierwsze od ponad roku. Po zdobyciu 1 bramki nagle zaczęli poruszać się szybciej a nawet biegać. Kovaćik i Żewłakow dali więcej w 10 minut niż Urbański , Krasniqi i Bichi razem wzięci…. Czy tam jest ktoś , kto widzi inaczej ?

odpowiedz
kuman - 12 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl

jest potencjał , solidna gra, małe błędy ale to Legia była lepsza na boisku, więcej młodych i od razu widać pozytywną grę, następny mecz z GKS pewne 3:0, jest moc 💪

odpowiedz
ktoś - 13 minut temu, *.play-internet.pl

Ile jeszcze ten pseudo bramkarz zawali bramek,zeby usiadł na ławie? Ja rozumiem,ze wcześniej grał bo pudel liczył,że go dobrze sprzedadzą,ale teraz po tylu babolach nikt powaźny go nie wezmie,ile on bramek jeszcze ma zawalić? Nie wspominam juz o dunskim łowcy bramek,bo on to ma jakieś papiery na Mioduskiego i na Papszuna widać też,że w ogóle jest w kadrze Legii,nie mowiac o graniu.

odpowiedz
Kiedy Gwiazdeczki będą na Łazienkowskiej ❓❓❓ - 13 minut temu, *.play-internet.pl

Komu "L" w sercu się mieni Rusza powitać nasze gwiazdeczki bo już chyba trzeba powiedzieć już Dość ❗❗❗ Zbieramy się i Ruszamy powitać nasze gwiazdeczki na Łazienkowskiej ❗❗❗

odpowiedz
Remino - 15 minut temu, *.orange.pl

A co powiecie na temat tobiasza? To bramkarz, czy kukła na linii bramkowej? Najgorszy "bramkarz" w historii LEGII.

odpowiedz
Trochę coś tam kumający. - 10 minut temu, *.t-mobile.pl

@Remino: wiecznie przyspawany do linii bramkowej! Recznik niesamowity !

odpowiedz
Denton - 5 minut temu, *.play.pl

@Remino:
ciekawe po co tego Rumuna wzięli

odpowiedz
Legionista - 16 minut temu, *.orange.pl

Żewłak się cieszy bo nie musi napastnika szukać

odpowiedz
Maro - 17 minut temu, *.play.pl

Zgadza się,że wiekszość tych pseudograjków(Tobiasz,KapustkaRajowic,Urbański są wystawiani ,żeby ich opchnąć.
Pudel koniec tego daj pograć młodym

odpowiedz
Po(L)ubiony - 18 minut temu, *.vectranet.pl

Kapustka, Biczachacjan i Rajovic nie powinni występować w podstawie. Punkt uratowany dzięki zmiennikom, którzy zaczęli grać szybciej i do przodu. Jeżeli Papszun nie wyciągnie wniosków z dzisiejszego meczu, to okaże się słabym trenerem.

odpowiedz
Beck - 20 minut temu, *.t-mobile.pl

Widziałem ostatnie 20 minut,jeśli w kolejnych meczach będą grali Tak ambitnie,to napewno nie spadną.

odpowiedz
Matusz z Kór - 20 minut temu, *.orange.pl

Mało brakło do wygranej. Gdyby tylko Pankov uważa na zajęciach z Astizem o stałych fragmentach gry, byłoby 0-2 dla nas.
Dobrze, że poprawiła się gra Tobiasza i Rajovica. O Colaku pisałem wcześniej, trener nawet nie uważa go za napastnika, bo wymieniał w przodzie tylko Miletę. I nawet te dwa fuksy go nie obronią.

odpowiedz
S(L)AWEK - 23 minuty temu, *.101.97

To nie uratowany punkt,a stracone dwa!!!

odpowiedz
Korda - 14 minut temu, *.orange.pl

@S(L)AWEK: akurat w tym momencie meczu to uratowany jeden

odpowiedz
Hmm - 12 minut temu, *.t-mobile.pl

@S(L)AWEK: co Ty człowieku za bzdury piszesz….!?

odpowiedz
Korda - 24 minuty temu, *.orange.pl

Jak czytam te komentarze to mi sie wierzyć nie chce , kur... z Colaka juz robicie króla. Tu sie nie ma z czego cieszyć bo jest dramat jakiego jak żyje jeszcze w tym klubie nie widziałem. Tobiasz, Pankov, Piątkowski, Krasniqi(jedynie go bronią dwie asysty ale to po jego stracie padla bramka na 2-0), Kapustka, Bichahczjan, Szymański, Rajovic, K.Urbanski zagrali na poziomie czwartej ligi , tam nic nie istnieje, jeden potężny chaos . Zmiany dopiero zmieniły fundamenty gry, bardzo duzo wniósł Kovacik , pomimo paru strat to debiut bardzo dobry , duzo wiatru w przodzie no i brawo dla Colaka , byl tam gdzie od września nie ma Rajovicia. I niech te ostatnie 15 minut meczu przełożą na kolejne 90 minut następnego meczu a moze wkoncu bedzie jakas wygrana, oczywiście jak nie bedzie ręcznika w bramce który nie potrafi nawet prosto pilke kopnąć a co dopiero cos obronić

odpowiedz
Wuj - 27 minut temu, *.play.pl

Fejo ze słabszą kadrą miał wyniki, ale to było za mało i dalej próbowano ulepić z gówna bat... Ciekawe co będzie jak teras spadną 🤔

odpowiedz
KUPA MUŁU I WODOROSTY - 28 minut temu, *.play-internet.pl

Ostatni taki Syf odbił się od momentu powitania gwiazdek z komitetem powitalnym na Łazienkowskiej ... Ale kto by to dziś miał zrobić skoro żyleta poziomem dorównuje piłkarzom a na trybunach panuje atmosfera pełna szczęciarz " o honor Klubu już nikt nie dba ani na boisku ani na trybunach sielsko jest całkowicie...

odpowiedz
PLBBOY - 29 minut temu, *.co.in

Pozostaje mieć nadzieję, że nasz dzielny napastnik Mileta Rajović wywalczył sobie tym spotkaniem stałe miejsce na ławce rezerwowych.

odpowiedz
jax - 7 minut temu, *.centertel.pl

@PLBBOY: a z czego on mial strzelac? jak on pol akcji nie mial?

odpowiedz
Pol - 30 minut temu, *.play.pl

Bbbuuuhhhaaaahhaaaahhhaaa
Kolejny kał
Brawo loczek

odpowiedz
Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 31 minut temu, *.t-mobile.pl

Chłop w 5 minut zrobił więcej niż Rajovic przez kilka miesięcy

odpowiedz
Eryk - 32 minuty temu, *.play.pl

Moze już dość wystawiania Tobiasza i Milety?

odpowiedz
LWST - 33 minuty temu, *.plus.pl

Brawo Colak ,bardzo dobry debiut Kováčika ,tylko żeby Miodek i spółka nie pomyślał,że nie trzeba już sprowadzać napastnika 😉😜

odpowiedz
Ronaldo - 33 minuty temu, *.myvzw.com

Ten punkt w kontekście walki o utrzymanie jest niezwykle ważny ale nie zmienia to obrazu nędzy i rozpaczy. Rekord z 1966 pobity to nie lada wyczyn jak się gra o mistrzostwo. Nie wiem kto będzie grał na obronie w Katowicach bo do kontuzji doszły kartki. Po co wchodzi Wszołek z niewyleczonym urazem na taką murawę?
Mamy więcej problemów niż nawet myślimy.
Ten dzisiejszy punkt można określić w kategorii cudów.

odpowiedz
Tekken (L) - 38 minut temu, *.t-mobile.pl

Colak przełamanie. Żewłakow, Krasniqi (umie wrzucać),Kovacik na plus.

odpowiedz
Fan.Grotyńskiego - 38 minut temu, *.centertel.pl

Ciężkie czasy remis że śledzami musi cieszyć.Paru zawodników,mam psychikę nastolatki.Brawo Antek Colak

odpowiedz
Rry - 39 minut temu, *.play-internet.pl

Bylem na meczu z góry trochę więcej widać..... Będzie Dobrze
Marek wie co robić... Dajcie mu czas

odpowiedz
Nemo - 11 minut temu, *.play-internet.pl

@Rry: jaki czas? Wygrywać trzeba tu i teraz, natychmiast a nie dawać czas, no chyba,ze sie mamy obudzić w pierwszej lidze.

odpowiedz
mietowy - 39 minut temu, *.play.pl

a ta reka u arki to chyba karny rzut powinien byc????

odpowiedz
FOREVER LEGIA - 40 minut temu, *.play-internet.pl

Dzięki za walkę-hej Legio-dzięki za walkę.....A nie,czekaj,przecież graliśmy z arką...🤔.Lepszy 1 pkt niż 0,ale sam wynik to jedno,ale jakość gry,a właściwie jej brak jest porażający.I niestety,ale nie sądzę,żeby to był"ten mecz na przełamanie",bo mamy tak słabych zawodników,że każdy kolejny mecz jest jest jedną wielką męczarnią tak dla piłkarzy,jak i dla kibiców.....Cudu potrzeba,żeby nie spaść z ligi,bo prawdziwi rywale dopiero przed nami....

odpowiedz
Eeetam - 41 minut temu, *.gigainternet.pl

Liczyłem na porażkę Legii. To tylko zaciemnia obraz rzeczywistości.💩💩💩💩💩💩💩💩

odpowiedz
Mikuś - 41 minut temu, *.icpnet.pl

Colak pewnie do końca sezonu jako zmiennik, bo Papszun wymaga od napastnika czegos innego: biegania, presingu i zgrywania gornych piłek😎

odpowiedz
Krokody(L) - 42 minuty temu, *.vectranet.pl

I tak Rajović będzie wystawiany w podstawie do końca sezonu bo trzeba go komuś opchnąć. Oby to nie kosztowało Legii spadku do 1 ligi.

odpowiedz
mietowy - 43 minuty temu, *.play.pl

mozna ??? mozna ,tylko trzeba grac szybciej, Tobiasz niestety to jakies nieporozumienie, chyba II druzyna on nie umie grac na przedpolu nigdy nie potrafil

odpowiedz
Znawca - 43 minuty temu, *.interkam.pl

Uff...W tych okolicznościach remis jest jak wygrana.Cudowne objawienie Colaka😁..👏

odpowiedz
H - 44 minuty temu, *.play-internet.pl

Arka 2 celne strzały.

odpowiedz
mietowy - 44 minuty temu, *.play.pl

mozna ??? mozna ,tylko trzeba grac szybciej, Tobiasz niestety to jakies nieporozumienie, chyba II druzyna on nie umie grac na przedpolu nigdy nie potrafil

odpowiedz
mountblanc2027 - 44 minuty temu, *.orange.pl

lol, wyłączyliście oceny piłkarzy !? ;-)

odpowiedz
L - 45 minut temu, *.play.pl

Ja bym wrocil do 4-3-3 i załatał obrone w taki sposob, że na lewej dal Kapuadiego, na prawej Pankova, w srodku Jedza/Szymanski z Piatkowskim i dal grac odwazniej skrzydłowym w postaci Krasniqiego na prawej i na lewej do rotacji Kovacik z Zewlakiem/W.Urbanskim. W srodku Elitim, Arreiol, Kapustka/Urbanski, w ataku Colak. No i oczywiscie w bramce Hindrich a nie ten recznik. I nie ruszac.

odpowiedz
Actchris - 49 minut temu, *.sekocin.pl

Jedyny plus z tego meczu jest to że walczyli do końca i radości po zdobyciu bramek, może to wpłynie na psychikę graczy.

odpowiedz
L - 42 minuty temu, *.play.pl

@Actchris: Zalezy czy im da grac bo jak znowu od pcozatku zagraja Rajovice, Kapustki, Rece to radosci znowu nie bedzie.

odpowiedz
Żołądź - 49 minut temu, *.149.97

To Rajović wytrychnięty razem z Fryderykiem bo teraz to Colak się odblokował a pieniądze tylko blokują efekt gry, wróci Nsame i pieniądze będą dopiero 3 napastnikiem.

odpowiedz
gazza - 50 minut temu, *.inetia.pl

Tobiasz - Dno !
Przy pierwzym golu brak wyjścia do piłki która powinna być złapana przez bramkarza...
Druga bramka to standard - Strzał w środek bramki i gol...To u Tobiasz standard.
Rajovic - Dno !
Wchodzi zastępca Żewłakow - Nic nie wnosi do gry - Dno !
Jedyny plus to Colak - Nerwy ze stali i skuteczność - Brawo !
🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢
🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢

odpowiedz
Hmm - 50 minut temu, *.t-mobile.pl

Czyli mamy jakiegoś napastnika,mówiłem i mówić będę grając z ..ujoviciem gramy w 10, w następnym meczu bez Tobiasza i ..ujovicia , cieszy ten punkt bo może da im w końcu wiarę w siebie

odpowiedz
robochłop - 50 minut temu, *.orange.pl

Ufff...więcej szczęścia niż umiejętności...Boże chroń Legię...

odpowiedz
meter - 51 minut temu, *.t-mobile.pl

Obydwie bramki na konto kacperka.To naprawde nieszablonowny,elastyczny gracz....zobaczcie jak szybko do swojego portfolio dorzucił wykopy rodem z rugby....

Reszta jest słaba.....pilkarsko to wiadomo od dawna ale takie mecze z "drwalami",o utrzymanie,pokazuja jak słabi sa fizycznie...💪Przestawiaja ich jak dzieciaki,taki Augustyniak to nawet biegać nie potrafi..

odpowiedz
Exodus - 52 minuty temu, *.t-ipconnect.de

Najważniejsze, że Wszołek po meczu uśmiechnięty, zadowolony.

odpowiedz
Mioduski rządzi jak debil - 53 minuty temu, *.orange.pl

Jędza już odpadł - czas na milete i ręcznik w bramce, a może uda się utrzymać.

odpowiedz
Jerry - 54 minuty temu, *.play.pl

Cieszę się z tego punktu. W kontekście walki o utrzymanie przedłuża on szanse.

odpowiedz
Legionista - 55 minut temu, *.orange.pl

I wyszło na moje że remis najważniejszy...niestety 😢

odpowiedz
Mike - 55 minut temu, *.centertel.pl

Przelew był.

odpowiedz
Okęciak - 56 minut temu, *.play-internet.pl

Więcej szczęścia niż rozumu, oby to był jakiś przełom!

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 56 minut temu, *.t-mobile.pl

Jeśli z tak nędznie grającą Arką, kopiącą się po czole, która nie jest w stanie wymienić nawet 5-6 podań na połowie rywala cudem wyciągamy remis, to nic po nas w Ekstraklasie. Smerf maruda z Tarchomina będzie trenerem, który przejdzie do historii: bo to pod jego trenerską ręką nasza Legia spadnie do 1 ligi.

odpowiedz
Znawca - 32 minuty temu, *.interkam.pl

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie:
Dokładnie tak! Nie widać żadnej poprawy w grze.Ten sam skostnialy system gry co w Rakowie,nie dopasowany do charakterystyki pilkarzy.Jak można grać Krasniqim na wahadle? Czemu Piątkowski ma grać jak prawy obrońca i robić wrzutki,jak on jest typowym stoperem i centry mu nie wychodzą.To samo czemu Pankov ma się kiwać przy narożniku zamiast obaj powinni grać w centrum obrony? Czemu Papszun wystawia drągala w ataku,Czemu malutki Kovacik ma grać na wahadle,zamist na 10-tce? Wiele niezrozumiały decyzji.Nic z tego stylu Papszuna nie będzie i dziwię się tym,co go tak hołubią.Dziś wiele błędów i fatrem wyciągnął remis.Każdy w lidze zna Papszuna i on niczym nie zaskoczy już nikogo.Katowice są mocniejsze od Arki i tam.raczej bedą plecy.

odpowiedz
moguai - 31 minut temu, *.52.80

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie:
A co jesli nie spadnie?

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

@moguai: To będzie smerf maruda z Tarchomina dalej męczył bułę z tym piłkarskim cyrkiem, groteską, burleską zwaną drużyną Legii. Ale wiele wskazuje na to, że jednak spadniemy w tym sezonie.

odpowiedz
singspiel - 56 minut temu, *.4.198

to chyba sprawa napastnika wyjaśniona😁

odpowiedz
L - 57 minut temu, *.play-internet.pl

Mame czekaj ruszyła MASZYNA!!😂😂

odpowiedz
przega - 59 minut temu, *.vectranet.pl

Brawo Colak!!!!! Jesteś mistrzem! Następny mecz w podstawowym składzie!!

odpowiedz
Gclw - 59 minut temu, *.play-internet.pl

Czy Rajovic może w końcu wyp...lać ze składu?

odpowiedz
Dno - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Ostatni taki ściek przerwał dopiero komitet powitalny ..na Łazienkowskiej... Ale dzisiaj niema już kozaków i na trybunach ... żyleta poziomem dorównała obecnym piłkarzom....

odpowiedz
hpl23 - 1 godzinę temu, *.orange.pl

ej, za wcześnie wrzuciliście relację. Zryw okazał się skuteczny. Do końca!

odpowiedz
jax - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

2 strzaly na bramke i 2 gole...czy my mamy bramkarza? w poprzednim meczu podobna statystyka...jak Tobiasz bedzie dalej bronil to na bank spadniemy

odpowiedz
singspiel - 47 minut temu, *.4.198

@jax: Legia straciła tylko 25 goli. za to tylko 2 drużyny strzelają gorzej

odpowiedz
L - 43 minuty temu, *.play.pl

@jax: A najlepsze jest to, że ten Hindrich podobno najlepszy ma refleks, czego wlasnie najbardziej brakuej Tobiaszowi. Wydawaloby sie, ze dobrze wybralismy zastepca to sie okazuje, ze musi 100 treningow odbyc zeby łaskawie mogl wejsc do bramki.

odpowiedz
jax - 10 minut temu, *.centertel.pl

@singspiel: i to uwazasz zasluga bramkarza czy to dzueku dpbrej gry w obronie?...statystyki nie klamia...2 ostatnie mecze 5 strzalow celnych na bramke z czego pada 4 bramki...co masz na jego obronę?

odpowiedz
Kolo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Będzie ciężko

odpowiedz
Matias - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Jak weszli młodzi to od razu gra się zmieniła i nabrała tempa. Wyjściowy skład dzisiaj to był sabotaż od Papszuna. Oby dostał tym nauczkę i za tydzień wystawił Colaka i młodych.

odpowiedz
Leto - 1 godzinę temu, *.78.203

Piekna walka do konca. Chwala chlopakom. Kudlaty zamknal ryje krytkom

odpowiedz
Matusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl

A nie mówiłem? Przecież mało brakło do wygranej. Gdyby tylko Pankov uważa na zajęciach z Astizem o stałych fragmentach gry, byłoby 0-2 dla nas.

odpowiedz
N_na - 1 godzinę temu, *.216.150

Zmartwychwstanie

odpowiedz
Rataj - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

To tylko pokazuje ,że Rajović powinien być przesunięty do 2 drużyny już do końca sezonu. Do klubu kokosa. Colak jest 1 napastnikiem ,a 2 Kovacik.

odpowiedz
Aga - 50 minut temu, *.jmdi.pl

@Rataj: Tak, wywalić Rajovica

odpowiedz
Przemek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Ja prld

odpowiedz
Marianek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Trzeba się z tego cieszyć.
Może to jakiś mały promyk nadziei

odpowiedz
Maciek z klanu - 1 godzinę temu, *.play.pl

No i ch.j, no i cześć.

odpowiedz
majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42

papszun !!!

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.