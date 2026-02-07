Bramki i skrót meczu z Arką

Dzięki dwóm skutecznym strzałom głową Antonio Čolaka w 90. i 94. minucie Legia Warszawa zremisowała już wydawało się przegrany mecz z Arką Gdynia.
Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji tego spotkania.
Fart - ale tylko to się liczy ...
Na Titanicu wielu miało zdrowie/kasę ale nie mieli szczęścia