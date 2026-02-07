Čolak: Musimy wierzyć, że nasza sytuacja się polepszy

Antonio Čolak - fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Legia Warszawa

- Strzelenie tych goli jest dla mnie bardzo ważne. Mam nadzieję, że będę to kontynuował w kolejnych spotkaniach - powiedział po dublecie w zremisowanym meczu z Arką Gdynia napastnik Legii Warszawa, Antonio Čolak.

– Wiedzieliśmy, że w kilka minut możemy zmienić cały mecz. Ale w kolejnym spotkaniu z GKS-em Katowice musimy to pokazać od początku. W tym sezonie niewiele grałem w Ekstraklasie. Mój występ to efekt codziennej pracy. Nie jest łatwo pokazać coś w ciągu kilku minut.


 


- Mam pozytywną mentalność i zawsze chcę wykorzystać swój czas na boisku. Jeden piłkarz, jeden moment, czy jedna minuta, mogą zmienić bardzo dużo. To co dziś się wydarzyło, to była dla nas niezwykle istotna rzecz. Jutro czeka nas trening, w trakcie którego musimy wykonać kolejną pracę.


– Jestem takim piłkarzem, ale i człowiekiem, który nigdy się nie poddaje. Zawsze pracuję do końca, do ostatnich sekund meczu. Wszyscy musimy mieć odpowiedną mentalność i wierzyć w to, że nasza sytuacja się polepszy. 



matus007 - 43 minuty temu, *.centertel.pl

Luty 2026 ,COLAK opadlił !!!!!⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

