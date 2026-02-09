Oceny legionistów za mecz z Arką

Najwyższą notę za mecz z Arką przyznaliście Antonio Colakowi. Występ strzelca dwóch bramek oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 1,4. W sumie oceniały 1283 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,4.
Čolak - 4,6
Kováčik - 3,1
Żewłakow - 2,9
W. Urbański - 2,9
Krasniqi - 2,6
K. Urbański - 2,4
Pankov - 2,3
Szymański - 2,3
Kapustka - 2,3
Wszołek - 2,2
Biczachczjan - 2,0
Augustyniak - 1,9
Reca - 1,9
Piątkowski - 1,8
Tobiasz - 1,5
Rajović - 1,4