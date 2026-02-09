Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Arką

Antonio Colak - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Najwyższą notę za mecz z Arką przyznaliście Antonio Colakowi. Występ strzelca dwóch bramek oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 1,4. W sumie oceniały 1283 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,4.

Čolak - 4,6
Kováčik - 3,1
Żewłakow - 2,9
W. Urbański - 2,9
Krasniqi - 2,6
K. Urbański - 2,4
Pankov - 2,3
Szymański - 2,3
Kapustka - 2,3
Wszołek - 2,2
Biczachczjan - 2,0
Augustyniak - 1,9
Reca - 1,9
Piątkowski - 1,8
Tobiasz - 1,5
Rajović - 1,4


 


oceny Arka

LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak oceniasz pracę Marka Papszuna na stanowisku trenera Legii?

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (09.02.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
Średnia z wybranego okresu
Najlepszy dzień
Najgorszy dzień
