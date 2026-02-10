Biblioteka legionisty: Skarb Kibica Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 (337)

W ostatni piątek, w dniu rozpoczęcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech, wydany został wraz z Przeglądem Sportowym Skarb Kibica związany z tymi igrzyskami. Na stu stronach przeczytamy wiele tekstów poświęconych sportowcom, którzy będą reprezentowali nasz kraj we wszystkich dyscyplinach.

Autorzy zamieścili oczywiście szczegółowy terminarz igrzysk (oraz ich transmisji w Eurosporcie i TVP), przedstawili maskotki i dotychczasowych polskich medalistów, a także historię miejsc, w których dotychczas rozgrywane były ZIO. Poznamy także areny, na których rozgrywane będą zawody, historię ich budowy i zmiany koncepcyjne, które miały miejsce w trakcie przygotowań. "Przed igrzyskami we Włoszech wyprodukowano prawie 1.6 mln metrów sześciennych śniegu technicznego. Dzięki temu rywalizacja na wszelkich obiektach powinna przebiegać bez zakłóceń" - czytamy.









W skarbie kibica znajdziemy także sylwetki wszystkich sportowców, którzy startować będą w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wśród nich jest Marek Kania - panczenista Legii Warszawa. Choć legionista nie doczekał się osobnego tekstu na swój temat, wspomniano o nim w tekście o Damianie Żurku. "Żurek jeździ łuki najlepiej na świecie i mówię to z pełną odpowiedzialnością jako zawodnik z dużym doświadczeniem - przekonuje dwukrotny olimpijczyk Piotr Michalski, w Pekinie czwarty na 1000m i piąty na 500m. A teraz jeden z trzech - obok Żurka i Marka Kani - naszych reprezentantów na tych dwóch dystansach. Teoretycznie z najmniejszymi szansami (wychowany na jeździe na rolkach Kania był przecież nawet trzeci w styczniu w Inzell i nie należy o nim zapominać), ale może znowu nas zaskoczy?" - czytamy.





"Zacznijmy od mężczyzn. Tu pozytywnie może zaskoczyć Marek Kania. On bardzo świadomie podchodzi do przygotowań do igrzysk. Zrezygnował z zawodów Pucharu Świata w Hamar także dlatego, by być dalej w klasyfikacji PŚ i dzięki temu zostać rozlosowanym na początku zawodów. Jemu to pasuje, a gdyby jechał np. w ostatniej parze, to presja mogłaby być dla niego za duża. Marek potrafi pojechać walecznie i bardzo dobrze technicznie. Jest w stanie włączyć się do walki o podium" - mówi Zbigniew Bródka, złoty medalista IO w Soczi w rozmowie nt. medalowych szans Polaków w łyżwiarstwie szybkim.



Na koniec publikacji znajdziemy m.in. ciekawy tekst historyczny o pierwszych startach Polaków na zimowych igrzyskach w 1924 roku, a także klasyfikację medalową wszech czasów ZIO, w której Polska plasuje się na 20. miejscu.



Tytuł: Skarb Kibica Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026

Autorzy: Kamil Drąg, Bartosz Gębicz, Przemysław Osiak, Piotr Chłystek, Marcin Dobosz, Krzysztof Kawa, Dominik Lutostański, Rafał Tymiński, Lech Ufel, Piotr Wesołowski, Bartłomiej Wnuk, Jakub Wojczyński, Piotr Ziemka

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Polska

Rok wydania: 2026

Liczba stron: 100

Cena okładkowa: 19,90 zł



