18-19.02: Rozkład jazdy

W środę w Bielsku-Białej nasi futsaliści rozegrają mecz ekstraklasowy z miejscowym Rekordem. W czwartek o 18:00 w Arenie Sosnowiec przy stadionie piłkarskim Zagłębia, koszykarska Legia rozegra mecz 1/4 finału Pucharu Polski z Treflem Sopot. Bilety dostępne są TUTAJ. Transmisja w Polsacie Sport 3. Tenisiści Legii startują w Halowych Mistrzostwach Polski seniorów w Pszczynie.
Rozkład jazdy:
18.02 g. 18:00 Rekord Bielsko-Biała - Legia Warszawa [futsal]
18.02 g. 20:00 Legia II Warszawa - Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
19.02 g. 18:00 Trefl Sopot - Legia Warszawa [kosz, Arena Sosnowiec]