Biblioteka legionisty: Skarb Kibica I-III liga sezon 2025/26 wiosna (339)

W najbliższy weekend rozpoczynają się rozgrywki III ligi, w której o awans na trzeci poziom rozgrywkowy walczą legijne rezerwy. Przegląd Sportowy wydał niedawno 100-stronicowy Skarb Kibica poświęcony przede wszystkim rozgrywkom I, II oraz III ligi.

Oczywiście najwięcej miejsca poświęcono lidze pierwszej oraz drugiej. Znajdziemy też większy tekst Mateusza Janiaka zatytułowany "Legia II to jest potęga". "Rezerwy Wojskowych rozegrały imponującą rundę i to nawet na tle wszystkich czterech grup. Ekipa Raczkowskiego przeciętnie zdobywała najwięcej punktów na spotkanie (2,47) i strzelała najwięcej goli (2,94!), a to wszystko, będąc najmłodszą drużyną ze wszystkich liderów (średnia wieku 21,1). Legia II jesienią naprawdę była potęgą na czwartym szczeblu" - czytamy. Legioniści do rundy rewanżowej przystąpią z sześcioma punktami przewagi nad Wartą Sieradz.









W Skarbie Kibica podsumowano także jesienne rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów. W najwyższej kat. wiekowej, tj. do lat 19, legioniści mają o jeden mecz rozegrany mniej, przez co plasują się na piątej pozycji, ale do lidera tracą tylko trzy punkty. "Oczywiście wielką ochotę na trzecie mistrzostwo Polski z rzędu mają w Legii, której trzon łączy rywalizację na krajowym podwórku ze świetnymi występami w UEFA Youth League, gdzie już Warszawianie dotarli do 1/16 finału. Przed wiosną Wojskowi wzmocnili się przeniesieniem z ekipy U-17 rewelacyjnego napastnika Daniiła Pyłypczuka, który w niższej kategorii zdobył 23 bramki, czyli więcej niż całe zespoły Wisły Płock czy Resovii" - czytamy.



Znajdziemy także teksty i tabele CLJ U-17 i U-15, w których drużyny Legii również walczyć będą o tytuł mistrzowski. Na koniec wydawnictwa są także informacje nt. piłki kobiecej - Orlen Ekstraligi, czy jej zaplecza, gdzie Legionistki Warszawa zajmują pierwsze miejsce, jak również wyniki rozgrywek Kobiecego Pucharu Polski, w którym legionistki radzą sobie wybitnie - awansowały po raz pierwszy w historii do 1/4 finału.







Tytuł: Skarb Kibica I-III liga sezon 2025/26 wiosna

Autorzy: Mateusz Janiak, Marcin Dobosz, Karol Bugajski, Maciej Frydrych, Aleksandra Jarzynka, Krzysztof Kawa, Cezary Kolasa, Bartłomiej Płonka, Grzegorz Rudynek

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Polska

Rok wydania: 2026

Liczba stron: 100

Cena okładkowa: 24,90 zł



