Nsame zgłoszony do rozgrywek

Jean-Pierre Nsame - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
źródło: Legionisci.com / 90minut.pl

Niedawno informowaliśmy, że Jean-Pierre Nsame zakończył rehabilitację po zerwaniu ścięgna Achillesa. Zawodnik został zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy. 

REKLAMA

Trener Marek Papszun na konferencji prasowej powiedział, że napastnik jest do jego dyspozycji i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Arką Gdynia.


 


Nie oznacza to jednak, że zawodnik na pewno pojawi się na boisku w sobotnim spotkaniu. Nsame pauzował przez kilka miesięcy, a treningi z drużyną wznowił zaledwie 2 dni temu. Legia pilnie potrzebuje napastnika, ale nie wiadomo, czy sztab szkoleniowy podejmie ryzyko, szczególnie w tak trudnych warunkach atmosferycznych i na słabym boisku. 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (6)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Wojtek86 - 39 minut temu, *.play.pl

Ciekawe ile mu zajmie powrót do formy jaką prezentował na początku sezonu.

odpowiedz
Tym - 50 minut temu, *.net.pl

Ja bym postawił w ataku Kacpra Urbańskiego a nie na boku widać że na boku on sobie za bardzo nie radzi

odpowiedz
Emeryt - 50 minut temu, *.play-internet.pl

Co nagle to po diable. Ale robi się gorąco więc wszystkiego się chwytają. A murawy są niepewne.

odpowiedz
imp - 1 godzinę temu, *.play.pl

w rozmowie z nim w styczniu, powiedział, że wróci na boisko w lutym - mentalnie i fizycznie się do tego szykował, więc jego gry nie można wykluczyć

odpowiedz
Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl

Już dawno powinien u nas być nowy napastnik.

Oby w akcie rozpaczy nie zaczęto przedwcześnie pchać na zimowe boiska Nsame, bo długo tego nie wytrzyma.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jakoś nie chce mi się wierzyć, że wróci już teraz, choć znając jego profesjonalizm mógł się wykurować szybciej niż oczekiwano. 🙏

A Żewłakow z Bobiciem mogą odtrąbić kolejny sukces - miał być napastnik i jest napastnik! 😎

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.