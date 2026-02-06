Nsame zgłoszony do rozgrywek

Nie oznacza to jednak, że zawodnik na pewno pojawi się na boisku w sobotnim spotkaniu. Nsame pauzował przez kilka miesięcy, a treningi z drużyną wznowił zaledwie 2 dni temu. Legia pilnie potrzebuje napastnika, ale nie wiadomo, czy sztab szkoleniowy podejmie ryzyko, szczególnie w tak trudnych warunkach atmosferycznych i na słabym boisku.

Trener Marek Papszun na konferencji prasowej powiedział, że napastnik jest do jego dyspozycji i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Arką Gdynia.

Niedawno informowaliśmy, że Jean-Pierre Nsame zakończył rehabilitację po zerwaniu ścięgna Achillesa. Zawodnik został zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Wojtek86 - 39 minut temu, *.play.pl Ciekawe ile mu zajmie powrót do formy jaką prezentował na początku sezonu. odpowiedz

Tym - 50 minut temu, *.net.pl Ja bym postawił w ataku Kacpra Urbańskiego a nie na boku widać że na boku on sobie za bardzo nie radzi odpowiedz

Emeryt - 50 minut temu, *.play-internet.pl Co nagle to po diable. Ale robi się gorąco więc wszystkiego się chwytają. A murawy są niepewne. odpowiedz

imp - 1 godzinę temu, *.play.pl w rozmowie z nim w styczniu, powiedział, że wróci na boisko w lutym - mentalnie i fizycznie się do tego szykował, więc jego gry nie można wykluczyć odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Już dawno powinien u nas być nowy napastnik.



Oby w akcie rozpaczy nie zaczęto przedwcześnie pchać na zimowe boiska Nsame, bo długo tego nie wytrzyma. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jakoś nie chce mi się wierzyć, że wróci już teraz, choć znając jego profesjonalizm mógł się wykurować szybciej niż oczekiwano. 🙏



A Żewłakow z Bobiciem mogą odtrąbić kolejny sukces - miał być napastnik i jest napastnik! 😎 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.