Nsame zgłoszony do rozgrywek

Niedawno informowaliśmy, że Jean-Pierre Nsame zakończył rehabilitację po zerwaniu ścięgna Achillesa. Zawodnik został zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy.
Trener Marek Papszun na konferencji prasowej powiedział, że napastnik jest do jego dyspozycji i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Arką Gdynia.
Nie oznacza to jednak, że zawodnik na pewno pojawi się na boisku w sobotnim spotkaniu. Nsame pauzował przez kilka miesięcy, a treningi z drużyną wznowił zaledwie 2 dni temu. Legia pilnie potrzebuje napastnika, ale nie wiadomo, czy sztab szkoleniowy podejmie ryzyko, szczególnie w tak trudnych warunkach atmosferycznych i na słabym boisku.