Villareal CF rywalem Legii w 1/8 finału UYL

Redakcja
W Nyonie odbyło się losowanie par 1/8 finału UEFA Youth League (Ligi Młodzieżowej UEFA). Na tym etapie rozgrywek rywalem Legii Warszawa będzie Villarreal CF (Hiszpania). Mecz odbędzie się 24 lub 25 lutego, a jego gospodarzem będzie klub z Hiszpanii. 

Rozlosowano także ćwierćfinały i półfinały. 


1/8 finału:

24-25.02. Villareal CF - Legia Warszawa
Ćwierćfinał:

17-18.03. Villareal CF / Legia Warszawa - PSG / HJK Helsinki
Półfinał:

17.04 (teren neutralny) : Real Madryt / Chelsea - Eintracht Frankfurt / Sporting CP vs. Villareal CF / Legia Warszawa - PSG / HJK Helsinki
Finał: 20.04. (Nyon)


 


W poprzedniej rundzie Legia Warszawa pokonała przy Łazienkowskiej AFC Ajax 2-1. 




Komentarze (3)

Legia - 21 minut temu, *.31.17

Nie taki Villareal CF straszny, walka walka...

odpowiedz
majusL@legionista.com - 31 minut temu, *.214.93

dacie rade. powodzenia !!!

odpowiedz
kr. - 41 minut temu, *.futuro.pl

Laga do przodu vs. hiszpańska tiki taka.
To będzie interesujący mecz :)

odpowiedz
