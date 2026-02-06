Villareal CF rywalem Legii w 1/8 finału UYL

W Nyonie odbyło się losowanie par 1/8 finału UEFA Youth League (Ligi Młodzieżowej UEFA). Na tym etapie rozgrywek rywalem Legii Warszawa będzie Villarreal CF (Hiszpania). Mecz odbędzie się 24 lub 25 lutego, a jego gospodarzem będzie klub z Hiszpanii.
Rozlosowano także ćwierćfinały i półfinały.
1/8 finału:
24-25.02. Villareal CF - Legia Warszawa
Ćwierćfinał:
17-18.03. Villareal CF / Legia Warszawa - PSG / HJK Helsinki
Półfinał:
17.04 (teren neutralny) : Real Madryt / Chelsea - Eintracht Frankfurt / Sporting CP vs. Villareal CF / Legia Warszawa - PSG / HJK Helsinki
Finał: 20.04. (Nyon)
W poprzedniej rundzie Legia Warszawa pokonała przy Łazienkowskiej AFC Ajax 2-1.